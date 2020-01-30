Wuhan’daki Türkler Türkiye’ye getiriliyor

Koronavirüsün doğum yeri olan Çin’in Wuhan kentinde yaşayan Türkler ülkemize getirilecek. Tahliye operasyonu, Türk Hava Kuvvetleri’nin “Koca Yusuf” isimli Airbus A400M kargo uçağı ile yapılacak. Uçağın kalkış görüntüleri canlı yayınlanıyor.

Çin’in Wuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, 7 Azerbaycanlı, 7 Gürcü ve 1 Arnavutluk vatandaşı Türkiye’e getirilecek. Bu kişiler arasında koronavirüs teşhisi konulan bulunmuyor. Tahliye edilecek kişilerin sağlıklı olduğuna dair beyanı alınacak. Yine de önlem olarak pilot, sağlık ekibi ve Çin’deki vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

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Operasyon Sağlık Bakanlığı’nın Bulaşıcı Hastalık Yönünden Yüksek Riskli Bölgeden Zorunlu Hallerde Tahliye Prosedürü kapsamında gerçekleştirilecek. Bu prosedür, Wuhan’a özel olarak düzenlendi. ABD de dahil olmak üzere pek çok ülke vatandaşlarını Wuhan’dan tahliye etti. Türkiye de bu tahliyelerdeki yöntemlere benzer uygulamalar gerçekleştirecek.

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Operasyon hazırlıkları Anadolu Ajansı Youtube kanalında canlı olarak yayınlandı. Uçak hem sağlık ekibinin hem de bölge halkının kullanabileceği ekipmanlarla dolduruluyor ve dezenfekte ediliyor. Uçuş hazırlıkları tamamlandıktan sonra gün içerisinde uçuş gerçekleştirilecek.

Operasyon detayları

Hürriyet’te Koca Yusuf uçağıyla yapılacak bu tahliye operasyonuna ilişkin detaylara yer verildi. Paylaşılan bilgilere göre herkes maske takacak ve bu maskeler nemlendirilecek. Dönüş yolculuğunda paketli gıda, tek kullanımlık içecekler her kişiye ayrı pakette verilecek ve atıklar her bir kişi tarafından ayrı büzgülü çöp poşetine konulacak. Aynı anda birden fazla kişinin maskesini çıkartarak yemek yemesine veya sıvı alımına izin verilmeyecek.

Uçuş sırasında da sağlık takibi yapılacak, enfeksiyon bulgusu gelişen olursa uçak içi enfeksiyon bulaşıcı hastalık önlemleri alınacak. Uçak iniş alanında mümkün olan en uzak piste inecek, minimum yer personeli ile hizmet verilecek. Uçağın yer hizmetleri sağlandıktan sonra kapı açılması öncesinde kapı açılmasından sorumlu personel hariç diğer tüm yer personeli uçaktan uzaklaşacak. Yolcular, kimseyle temas etmeden nakil aracına alınacaklar. Pilotlar için de özel tahliye yöntemi uygulanacak. Uçak da “2019-nCoV Rehberi”ne uygun olarak temizlenecek.

Özel donanımlı ambulanslarla alınacak olan uçuş ve sağlık ekibi ile Çin’den getirilen vatandaşlar, 14 gün boyunca karantina altında olacakları hastaneye götürülecekler. Bu kişiler, diğer hastalarla temasın olmadığı, şifreyle girilen özel bir bölümdeki odalara yerleştirilecek. Odaların kapıları ve camlar sürekli kapalı tutulacak.

Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

İki ülkeye daha yayıldı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, 2 ülkeye daha sıçradı. 2019-nCoV isimli yeni tip koronavirüs Filipinler ve Hindistan’da da tespit edildi. 20 ülkede toplam 7783 kişiye yayılan koronavirüs bugüne kadar 170 can aldı.

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