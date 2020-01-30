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    Wuhan’daki Türkler Türkiye’ye getiriliyor

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, pek çok ülkeye yayılan koronavirüs hastalığı nedeniyle Wuhan'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesi yapılacak. Tahliye operasyonu canlı olarak yayınlanıyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüsün doğum yeri olan Çin’in Wuhan kentinde yaşayan Türkler ülkemize getirilecek. Tahliye operasyonu, Türk Hava Kuvvetleri’nin “Koca Yusuf” isimli Airbus A400M kargo uçağı ile yapılacak. Uçağın kalkış görüntüleri canlı yayınlanıyor.

    Çin’in Wuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, 7 Azerbaycanlı, 7 Gürcü ve 1 Arnavutluk vatandaşı Türkiye’e getirilecek. Bu kişiler arasında koronavirüs teşhisi konulan bulunmuyor. Tahliye edilecek kişilerin sağlıklı olduğuna dair beyanı alınacak. Yine de önlem olarak pilot, sağlık ekibi ve Çin’deki vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

    Wuhan’daki Türkler Türkiye’ye getiriliyor
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    Operasyon Sağlık Bakanlığı’nın Bulaşıcı Hastalık Yönünden Yüksek Riskli Bölgeden Zorunlu Hallerde Tahliye Prosedürü kapsamında gerçekleştirilecek. Bu prosedür, Wuhan’a özel olarak düzenlendi. ABD de dahil olmak üzere pek çok ülke vatandaşlarını Wuhan’dan tahliye etti. Türkiye de bu tahliyelerdeki yöntemlere benzer uygulamalar gerçekleştirecek.

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    Operasyon hazırlıkları Anadolu Ajansı Youtube kanalında canlı olarak yayınlandı. Uçak hem sağlık ekibinin hem de bölge halkının kullanabileceği ekipmanlarla dolduruluyor ve dezenfekte ediliyor. Uçuş hazırlıkları tamamlandıktan sonra gün içerisinde uçuş gerçekleştirilecek.

    Operasyon detayları

    Hürriyet’te Koca Yusuf uçağıyla yapılacak bu tahliye operasyonuna ilişkin detaylara yer verildi. Paylaşılan bilgilere göre herkes maske takacak ve bu maskeler nemlendirilecek. Dönüş yolculuğunda paketli gıda, tek kullanımlık içecekler her kişiye ayrı pakette verilecek ve atıklar her bir kişi tarafından ayrı büzgülü çöp poşetine konulacak. Aynı anda birden fazla kişinin maskesini çıkartarak yemek yemesine veya sıvı alımına izin verilmeyecek.

    Uçuş sırasında da sağlık takibi yapılacak, enfeksiyon bulgusu gelişen olursa uçak içi enfeksiyon bulaşıcı hastalık önlemleri alınacak. Uçak iniş alanında mümkün olan en uzak piste inecek, minimum yer personeli ile hizmet verilecek. Uçağın yer hizmetleri sağlandıktan sonra kapı açılması öncesinde kapı açılmasından sorumlu personel hariç diğer tüm yer personeli uçaktan uzaklaşacak. Yolcular, kimseyle temas etmeden nakil aracına alınacaklar. Pilotlar için de özel tahliye yöntemi uygulanacak. Uçak da “2019-nCoV Rehberi”ne uygun olarak temizlenecek.

    Özel donanımlı ambulanslarla alınacak olan uçuş ve sağlık ekibi ile Çin’den getirilen vatandaşlar, 14 gün boyunca karantina altında olacakları hastaneye götürülecekler. Bu kişiler, diğer hastalarla temasın olmadığı, şifreyle girilen özel bir bölümdeki odalara yerleştirilecek. Odaların kapıları ve camlar sürekli kapalı tutulacak.

    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

    İki ülkeye daha yayıldı

    Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, 2 ülkeye daha sıçradı. 2019-nCoV isimli yeni tip koronavirüs Filipinler ve Hindistan’da da tespit edildi. 20 ülkede toplam 7783 kişiye yayılan koronavirüs bugüne kadar 170 can aldı.

    Wuhan’daki Türkler Türkiye’ye getiriliyor
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    İstiklalFMK (@istiklalfmk) 2 gün en beğenilen
    Çok zekisiniz yahu. Uçak mürettebatı dahil Çin'e gidip gelen herkes dezenfekte edilip 14 gün karantinada tutulacak. Uçak da “2019-nCoV Rehberi”ne uygun olarak temizlenecek. Türk vatandaşlarını orada mı bırakalım?
    Çok zekisiniz yahu. Uçak mürettebatı dahil Çin'e gidip gelen herkes dezenfekte edilip 14 gün karantinada tutulacak. Uçak da “2019-nCoV Rehberi”ne uygun olarak t...
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    2 Yanıt Yanıtla +103
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    fairtune (@fairtune) 2 gün
    Bizim ülkeyede getiriyorlar virüsü geçmiş olsun. Akıllı mantıklı kimse yok mu şu dünyada..
    4 Yanıt Yanıtla +57
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    Lene (@lene) 2 gün
    Birileri bu Virüsü ülkemize sokmaya çalışıyor. Öncesinde zaten 7 milyon zararlı Virüs girmişti.!
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    ilkerinanç 3 sa.
    Kardeşim akıl var mantık var.Bu insanlar enfekte olsa karantinada olurdu.Ne Çin hükümeti bunların dışarı çıkmasına izin verirdi ne Türk hükümeti karantinadaki bir hastayı alırdı.Az düşünerek konuşun yorum yapın ya çok mu zor bunu yapmak?
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    flonky 15 sa.
    Tüm Forumlar >> Donanım / Hardware >> Anasayfa Haberleri >> Wuhan’daki Türkler Türkiye’ye getiriliyor
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    cevaba123 23 sa.
    Cok prestijli bir hareket..Devletin kendi vatandaşına sahip çıkması güven verici..O virüsü kapmasalar bile orada kaldıkları sürece onlar için tehlike hep vardı...Hangi ideoloji olursa olsun bu yeteneği kaybetmemeli ülkemiz..Kıbrıs savaşında da yanlız birakmamistik..Ayrıca virus kapmış olsalar bile ben türk doktorlarına güveniyorum...
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    Hendrik Johannes Cruijff 23 sa.
    Bu arada getirmelerinde bir maruz yok ama esas nokta şu thy bile kar marjı nedeni ile çine uçuşları çok geç durdurdu ve bunuda ancak 9 şubata kadar yaptı 9 şubatın önemi ne belirsiz.9 şubatta aşı mı çıkacak oda belli değil.

    Suçluları bile duruma ve algıya göre salıveren direk bir ülkede bu gelenlerinde salıverileceği apaçık aşikar güvenilmeyen kişiler maalesef hükümet.Kimsenin haberi olur mu sanmam.Haberlerde hemen hızlıca geçirdiler taburcu oldu tahliye edildi diye bir yaygara kopar onla kalır yalan mı hadi yalan deyi bakalım yoksa getirilmelerinde maruzat yok asıl problem getirilen kişilerin ben açıkçası gözlem altında pekte öyle tutulacağını sanmıyorum.
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    [email protected] 1 gün
    Kimin ne dediği çok da doğru değil,acayip bilgi kirliliği var,bir profesör çıkıyor kargolardan bulaşmaz diyor diğeri bundan emin olamayız diyor..Lakin işi ciddiye alan ülkeler belli oluyor birileri de önergesini bile reddediyor ne de olsa bu işin fıtratında kader vardır
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    Broon 1 gün
    Getirilsin tabiki hasta değillerse ölümemi terk edelim vatandaşı
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    anakata 1 gün
    Devlet halk için vardır. Tabii ki alacak. Karwnytidana tutacak ve hayatlarına devam edecekler.
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    Yumurtacık 1 gün
    Hala empati yapın diyorlar ya şaka gibi :D surili kardeşlerimize yaptığımız empati gibi Çinli kardeslerede empati yapıp hepsini alalım bence ülkeye tertemiz olur :)))
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    ilkerinanç 1 gün Yumurtacık
    Kardeş kafan mı güzel?Çinlilerden bize ne?Getirdiğimiz Türk vatandaşları.Birilerinin oğlu kızı bacısı kardeşi.
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    Holy Templar 1 gün
    yolcu listesi var mi? simdi kim bilir kimlerin tanidigi ya da akrabasi vardir o getirilecek kisiler arasinda. ayrica karantina 14 gun yazilmis ama garanti olsun diye gerekirse 1 aya uzatilsin. gurculer ve arnavutu getirmek ise hastaliga davetiye olmus, benzer durumda bizim vatandaslari yok sayacak ulkelere yardim ediyoruz.
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    drjacob 1 gün
    iyi iş çıkartmışlar
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