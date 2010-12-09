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Tamamen elektrikli yarış otomobili: Green GT Le Mans Prototype!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,3b
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11
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Tamamen elektrikli yarış otomobili: Green GT Le Mans Prototype!
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İlk olarak 2009 yılında ortaya çıkan ve etkileyici özellikleriyle dikkat çeken Green GT Le Mans Prototype yarış otomobilinin ayrıntıları belli oldu.Mükemmel tasarımıyla herkesi kendine hayran bırakan Citroen Survolt karoseri üzerinde yükselen otomobil sahip olduğu güçlü elektrik motoru ve başarılı performans değerleriyle ön plana çıkıyor.

2009 yılındaki model ile şimdi ortaya çıkan model arasında teknik anlamda farklılıklar bulunuyor. Güncellenmiş Green GT arka tarafa konumlandırılmış çift elektrikli motora sahip. Bu motorlar toplamda 408 beygir güç üretebiliyorlar. Bu güçlü elektrik motorları sayesinde Green GT, elektrik motorlu otomobiller için çok yüksek bir hız değeri olan 290 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Bu değerler 2009 yılında tanıtılan modelin değerleriyle kıyaslandığında %50 gelişme sağlandığı anlaşılıyor.

Otomobilin bataryalarının geliştirilmesi için de çok çalışılmış. Sıvı soğutmalı, çarpışma korumalı ve tutuşmaz bataryaların enerji değeri 31 kilowatt-saat olarak belirtilmiş. Green GT gibi otomobillerin geliştirilmesi, gelecek dönemlerde yarış otomobilleri olarak tamamen elektrikli otomobillerin kullanılması için umut verici olarak nitelendiriliyor. Ancak yakın dönemde bu otomobillerin pistlere çıkması da pek mümkün görünmüyor.

Tamamen elektrikli yarış otomobili: Green GT Le Mans Prototype!
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gun 8 yıl
Bu biraz deneysel bir araç. Hani en hızlı elektrikli aracı yapma ve bunu yaparken tahminen neler öğrenebiliriz çalışmaları.
Ama sonuçta normal arabaya benzeyen süper bir araç çıkmış. Tek problem gaza bastığında arkasından çıkmayacak olan ateş ve ses fırtınası.
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fatihcanery 8 yıl
çok hafif olduğu için ergonomisini havanın arabaya yük olarak bastırması çeklinde tasarlamışlar
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troy 8 yıl
0 dan 100 e kaç snde çıkıyormuş ki ? :D
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isosonsuz 8 yıl

troy

0 dan 100 e kaç snde çıkıyormuş ki ? :D


Muhtemelen 2 saniye felandır!!!
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deniz_sea 8 yıl
pitte yakıt yerine pil değiştirler artık
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Rey Leon 8 yıl

deniztoyota

pitte yakıt yerine pil değiştirler artık




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aya 8 yıl

deniztoyota

pitte yakıt yerine pil değiştirler artık


güzelim türkçe...


doğru kullanılmazsa tuhaflıklar kaçınılmaz oluyor işte... yakıt değiştirildiğini ilk defa sizden duydum...
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rog maximus 8 yıl
içindeki teknolojiyi geliştirirken tipi için uğraşmamışlar :D sistemi ucuzlattıkların da yatırımı tipine harcarlar
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trafik cenavarı 8 yıl
tipni hiç sevmedim ama renkler mükemmel bi kombinasyon yaratmış
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gunescan 8 yıl
saat olarak ne kadar gider acaba?
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Duratorq 8 yıl

gunescan

saat olarak ne kadar gider acaba?


Otomobil prototip olduğu için o tarz teknik değerler belirtilmemiş.
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