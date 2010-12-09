Tamamen elektrikli yarış otomobili: Green GT Le Mans Prototype!

İlk olarak 2009 yılında ortaya çıkan ve etkileyici özellikleriyle dikkat çeken Green GT Le Mans Prototype yarış otomobilinin ayrıntıları belli oldu.Mükemmel tasarımıyla herkesi kendine hayran bırakan Citroen Survolt karoseri üzerinde yükselen otomobil sahip olduğu güçlü elektrik motoru ve başarılı performans değerleriyle ön plana çıkıyor.

2009 yılındaki model ile şimdi ortaya çıkan model arasında teknik anlamda farklılıklar bulunuyor. Güncellenmiş Green GT arka tarafa konumlandırılmış çift elektrikli motora sahip. Bu motorlar toplamda 408 beygir güç üretebiliyorlar. Bu güçlü elektrik motorları sayesinde Green GT, elektrik motorlu otomobiller için çok yüksek bir hız değeri olan 290 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Bu değerler 2009 yılında tanıtılan modelin değerleriyle kıyaslandığında %50 gelişme sağlandığı anlaşılıyor.

Otomobilin bataryalarının geliştirilmesi için de çok çalışılmış. Sıvı soğutmalı, çarpışma korumalı ve tutuşmaz bataryaların enerji değeri 31 kilowatt-saat olarak belirtilmiş. Green GT gibi otomobillerin geliştirilmesi, gelecek dönemlerde yarış otomobilleri olarak tamamen elektrikli otomobillerin kullanılması için umut verici olarak nitelendiriliyor. Ancak yakın dönemde bu otomobillerin pistlere çıkması da pek mümkün görünmüyor.