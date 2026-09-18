Taşınabilir Playstation 6 performansı paylaşıldı! PS5'i geçecek

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Tam Boyutta Gör Sony'nin PlayStation 6 ile tanıtması beklenen Project Canis el konsolu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre konsol, özellikle PSSR 3 teknolojisi sayesinde düşük çözünürlükte oluşturulan görüntüyü 1080p'ye taşıyarak yüksek bir etkin performans sunacak.

Sony'nin yeni el konsolu PS5 Pro'ya yaklaşıyor

GameGPU'nun aktardığı bilgilere göre Project Canis'in mobil modda 15-25W TDP aralığında çalışması bekleniyor. Bu güç sınırı nedeniyle cihazın oyunları dahili olarak 540p çözünürlükte oluşturacağı, ardından PSSR 3 kullanılarak konsolun doğal 1080p ekranına yükseltileceği belirtiliyor. Docked modda ise daha yüksek güç bütçesi sayesinde grafik biriminin kapasitesini daha fazla kullanacak.

PS5 Pro ile karşılaştırma

Paylaşılan teknik tabloda Project Canis'in Zen 6 tabanlı 6 çekirdekli özel bir AMD APU kullanacağı görülüyor. Grafik tarafında ise 16 adet RDNA 5 Compute Unit ve 1,2-1,65 GHz GPU saat hızı bulunacak.

Özellik PlayStation 5 Pro Project Canis CPU Zen 2 Zen 6, 6 çekirdek GPU 60 CU, RDNA 2/3 hibrit 16 RDNA 5 CU Sistem belleği 16 GB GDDR6 + 2 GB DDR5 24 GB LPDDR5X Güç ~215-240W 15-25W Upscaling PSSR 2.0 PSSR 3.0 Hedef çözünürlük 1080p/1440p → 4K 540p → 1080p TFLOPS 16,7 4,91 / 6,75 Etkin PSSR 3 performansı - 10-11 / ~14 TFLOPS

GameGPU'nun hesaplamalarına göre Project Canis, mobil modda 10-11 TFLOPS, docked modda ise yaklaşık 14 TFLOPS etkin performans seviyesine ulaşabilir. Buradaki değerlerin doğrudan ham GPU gücünü değil, PSSR 3'ün görüntü yükseltme ve kare üretme yetenekleriyle ilişkilendirilen etkin performansı ifade ettiğini söyleyelim.

Bu nedenle söz konusu rakamları PS5 Pro'nun 16,7 TFLOPS değerleriyle doğrudan karşılaştırmak doğru olmayabilir. Konsolun gerçek oyun performansının, mimari, bellek bant genişliği, oyun optimizasyonu ve PSSR 3'ün kalitesi gibi birçok faktöre bağlı olması bekleniyor.

PSSR 3 performansı belirleyecek

Project Canis'in en önemli bileşenlerinden biri PSSR 3 olacak. Daha önce insider Kepler_L2, Sony'nin yeni nesil yükseltme teknolojisinin Xbox Series S'yi rasterizasyon performansında geride bırakabileceğini ve ışın izleme tarafında daha yüksek performans sunacağını öne sürmüştü. Aynı kaynak, PSSR 3'ün görüntü kalitesi açısından Nvidia'nın DLSS 4.5 teknolojisini aşabileceğini de iddia etmişti. Ancak bunlar henüz bağımsız testlerle doğrulanmış bilgiler değil.

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Project Canis'in 2027'nin sonlarında piyasaya çıkabileceği öne sürülüyor. Cihazın PlayStation 6 ile aynı dönemde çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor. PS6'nın çıkış takvimi konusunda da farklı iddialar bulunması nedeniyle Sony'nin iki cihazı nasıl konumlandıracağı şimdilik net değil.

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