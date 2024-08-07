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    Tata Motors'dan uygun fiyatlı coupe SUV model: Tata Curvv

    2 yıl önce konsept formunda tanıtılan Tata Curvv, Hindistan'da benzinli, dizel ve elektrikli motorlarla satılacak. Şık bir tasarıma sahip olan Curvv, Avrupa standartlarında teknolojilerle donatılmış.
    2025 Tata Curvv tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tata Motors, 2022 yılında tanıttığı Curvv konseptini artık seri üretim bandına çıkarmaya hazır. Uygun fiyatlı coupe SUV model, Hindistan'da benzin, dizel ve %100 elektrikli versiyonlarla satılacak. Elektrikli Tata Curvv.EV modelinin başlangıç fiyatı 20.900 dolar olarak açıklandı.

    Yüksek burun kısmı, boydan boya uzanan LED aydınlatmaları, bölünmüş far tasarımı, gizli kapı kolları ve coupe stili tavan hattıyla büyük oranda konseptteki tasarıma bağlı kalan modelin yeni ATLAS platformu üzerine inşa edildiği belirtiliyor. Bu platform, gelecekteki diğer Tata modellerinin de altyapısını oluşturacak.

    İçten yanmalı motor tarafında 125 beygir güç üreten 1.2 litre üç silindirli benzinli motor ve 118 beygirlik 1.5 litre dizel motor görev yapıyor. Ön tekerleklere güç veren bu motorlar 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilebiliyor.

    %100 elektrikli Curvv.EV

    2025 Tata Curvv tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    %100 elektrikli Curvv.EV ise iki farklı versiyonla tercih edilebiliyor. 112 kW'lık elektrik motorunun 45 kWsa kapasiteli küçük bir batarya paketiyle kombine edildiği giriş seviyesinde 330-350 km aralığında bir sürüş menzili vadedilirken 123 kW motor ve 55 kWsa'lik batarya kombinasyonuyla vadedilen menzil 425 km'ye kadar yükseliyor.

    Eko, Şehir ve Spor olmak üzere üç farklı sürüş modu sunan elektrikli coupe SUV modelde direksiyon arkasındaki kulakçıklar vasıtasıyla rejeneratif frenlemenin seviyesini ayarlamak da mümkün. Otomobilin bataryası, 7.2 kW AC şarj ile 6.5 saatte yüzde 10'dan yüzde 100 doluma ulaşabiliyor. 70 kW'lık DC hızlı şarj desteğiyle bu süre 40 dakika civarına kadar düşüyor. 

    İç mekan tasarımı ve teknolojiler

    2025 Tata Curvv tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Curvv.EV'nin iç mekanında markanın diğer güncel modellerinden alışık olduğumuz dijital kokpit bizleri karşılıyor. Çift renk temasına yer verilen yaşam alanını çok modlu ambiyans aydınlatması renklendiriyor. Dijital gösterge ekranı ve dokunmatik multimedya ekranına yer verilen otomobilde mekanik ve dijital kontrollerin harmanlandığı bir klima kontrol paneli de bulunuyor. 500 litre bagaj hacmi sunan modelin ön kaputu altında da 11,6 litrelik ek bir depolama alanı mevcut.

    Otomobilin özellikleri arasında 10.25 inç dijital gösterge ekranı, 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı, farklı elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L, eller serbest özelliğine sahip elektrikli bagaj kapağı, sesli asistan, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 9 hoparlörlü JBL ses sistemi, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği, otomatik kararan iç dikiz aynası ve OTA kablosuz güncelleme gibi teknolojiler yer alıyor.

    Güvenlik ve konfor tarafında ise dur&kalk özellikli uyarlanabilir hız sabitleyici, şeritten ayrılma uyarısı, şerit takip sistemi, şerit değiştirme uyarısı, uyarlanabilir direksiyon asistanı, ön çarpışma uyarısı, otomatik acil durum freni, uzun far asistanı, trafik işareti tanıma, hız limiti uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, arka çarpışma uyarısı, kör nokta görüntüleme sistemi, 360 derece çevre görüş sistemi ve kapı açma uyarısı gibi gelişmiş teknolojiler karşımıza çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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