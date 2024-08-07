Tata Motors'dan uygun fiyatlı coupe SUV model: Tata Curvv

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Tata Motors, 2022 yılında tanıttığı Curvv konseptini artık seri üretim bandına çıkarmaya hazır. Uygun fiyatlı coupe SUV model, Hindistan'da benzin, dizel ve %100 elektrikli versiyonlarla satılacak. Elektrikli Tata Curvv.EV modelinin başlangıç fiyatı 20.900 dolar olarak açıklandı.

Yüksek burun kısmı, boydan boya uzanan LED aydınlatmaları, bölünmüş far tasarımı, gizli kapı kolları ve coupe stili tavan hattıyla büyük oranda konseptteki tasarıma bağlı kalan modelin yeni ATLAS platformu üzerine inşa edildiği belirtiliyor. Bu platform, gelecekteki diğer Tata modellerinin de altyapısını oluşturacak.

İçten yanmalı motor tarafında 125 beygir güç üreten 1.2 litre üç silindirli benzinli motor ve 118 beygirlik 1.5 litre dizel motor görev yapıyor. Ön tekerleklere güç veren bu motorlar 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilebiliyor.

%100 elektrikli Curvv.EV

Tam Boyutta Gör %100 elektrikli Curvv.EV ise iki farklı versiyonla tercih edilebiliyor. 112 kW'lık elektrik motorunun 45 kWsa kapasiteli küçük bir batarya paketiyle kombine edildiği giriş seviyesinde 330-350 km aralığında bir sürüş menzili vadedilirken 123 kW motor ve 55 kWsa'lik batarya kombinasyonuyla vadedilen menzil 425 km'ye kadar yükseliyor.

Eko, Şehir ve Spor olmak üzere üç farklı sürüş modu sunan elektrikli coupe SUV modelde direksiyon arkasındaki kulakçıklar vasıtasıyla rejeneratif frenlemenin seviyesini ayarlamak da mümkün. Otomobilin bataryası, 7.2 kW AC şarj ile 6.5 saatte yüzde 10'dan yüzde 100 doluma ulaşabiliyor. 70 kW'lık DC hızlı şarj desteğiyle bu süre 40 dakika civarına kadar düşüyor.

İç mekan tasarımı ve teknolojiler

Tam Boyutta Gör Curvv.EV'nin iç mekanında markanın diğer güncel modellerinden alışık olduğumuz dijital kokpit bizleri karşılıyor. Çift renk temasına yer verilen yaşam alanını çok modlu ambiyans aydınlatması renklendiriyor. Dijital gösterge ekranı ve dokunmatik multimedya ekranına yer verilen otomobilde mekanik ve dijital kontrollerin harmanlandığı bir klima kontrol paneli de bulunuyor. 500 litre bagaj hacmi sunan modelin ön kaputu altında da 11,6 litrelik ek bir depolama alanı mevcut.

Otomobilin özellikleri arasında 10.25 inç dijital gösterge ekranı, 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı, farklı elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L, eller serbest özelliğine sahip elektrikli bagaj kapağı, sesli asistan, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 9 hoparlörlü JBL ses sistemi, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği, otomatik kararan iç dikiz aynası ve OTA kablosuz güncelleme gibi teknolojiler yer alıyor.

Almanya'da, Temmuz ayında elektrikli araç satışları %37 düştü 21 sa. önce eklendi

Güvenlik ve konfor tarafında ise dur&kalk özellikli uyarlanabilir hız sabitleyici, şeritten ayrılma uyarısı, şerit takip sistemi, şerit değiştirme uyarısı, uyarlanabilir direksiyon asistanı, ön çarpışma uyarısı, otomatik acil durum freni, uzun far asistanı, trafik işareti tanıma, hız limiti uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, arka çarpışma uyarısı, kör nokta görüntüleme sistemi, 360 derece çevre görüş sistemi ve kapı açma uyarısı gibi gelişmiş teknolojiler karşımıza çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2025 Tata Curvv tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri