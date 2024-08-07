Tata Motors'dan uygun fiyatlı coupe SUV model: Tata Curvv

Yüksek burun kısmı, boydan boya uzanan LED aydınlatmaları, bölünmüş far tasarımı, gizli kapı kolları ve coupe stili tavan hattıyla büyük oranda konseptteki tasarıma bağlı kalan modelin yeni ATLAS platformu üzerine inşa edildiği belirtiliyor. Bu platform, gelecekteki diğer Tata modellerinin de altyapısını oluşturacak.
İçten yanmalı motor tarafında 125 beygir güç üreten 1.2 litre üç silindirli benzinli motor ve 118 beygirlik 1.5 litre dizel motor görev yapıyor. Ön tekerleklere güç veren bu motorlar 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilebiliyor.
%100 elektrikli Curvv.EV
Eko, Şehir ve Spor olmak üzere üç farklı sürüş modu sunan elektrikli coupe SUV modelde direksiyon arkasındaki kulakçıklar vasıtasıyla rejeneratif frenlemenin seviyesini ayarlamak da mümkün. Otomobilin bataryası, 7.2 kW AC şarj ile 6.5 saatte yüzde 10'dan yüzde 100 doluma ulaşabiliyor. 70 kW'lık DC hızlı şarj desteğiyle bu süre 40 dakika civarına kadar düşüyor.
İç mekan tasarımı ve teknolojiler
Otomobilin özellikleri arasında 10.25 inç dijital gösterge ekranı, 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı, farklı elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L, eller serbest özelliğine sahip elektrikli bagaj kapağı, sesli asistan, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 9 hoparlörlü JBL ses sistemi, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği, otomatik kararan iç dikiz aynası ve OTA kablosuz güncelleme gibi teknolojiler yer alıyor.
Güvenlik ve konfor tarafında ise dur&kalk özellikli uyarlanabilir hız sabitleyici, şeritten ayrılma uyarısı, şerit takip sistemi, şerit değiştirme uyarısı, uyarlanabilir direksiyon asistanı, ön çarpışma uyarısı, otomatik acil durum freni, uzun far asistanı, trafik işareti tanıma, hız limiti uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, arka çarpışma uyarısı, kör nokta görüntüleme sistemi, 360 derece çevre görüş sistemi ve kapı açma uyarısı gibi gelişmiş teknolojiler karşımıza çıkıyor.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.