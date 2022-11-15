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    Yeni Nissan Qashqai e-Power Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Benzinli motorun lityum iyon bataryayı şarj ettiği, tekerleklere ise sadece elektrikli motorun güç verdiği bir sisteme sahip olan Nissan Qashqai e-Power'ın Türkiye fiyatları açıklandı. İşte detaylar:
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    nissan qashqai e-power fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yeni Nissan Qashqai'nin merak edilen e-Power isimli hibrit versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Çalışma şekliyle diğer alışıldık hibrit modellerden ayrışan yeni Nissan Qashqai e-Power'ın fiyatı 1.171.600 TL'den başlıyor. Fiyatların lansmana özel olduğunu belirtelim.

    Yeni 2022 Nissan Qashqai e-Power fiyat listesi💰
    Versiyon Lansman fiyatı
    Qashqai e-Power Design Pack 1.171.600 TL
    Qashqai e-Power Skypack 1.199.900 TL
    Qashqai e-Power Platinum Premium 1.356.400 TL

    Yeni Nissan Qashqai e-Power, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Nissan Qashqai e-Power, Türkiye'de Design Pack, Skypack ve Platinum Premium adı verilen üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Söz konusu modelde içten yanmalı olarak üç silindirli 1.5 litre turbo benzinli motor kullanılıyor. Bu motor tek başına 156 beygir güç üretiyor ancak bu güç tekerleklere ulaşmıyor.

    Yeni Nissan Qashqai e-Power Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çünkü bu motor aslında elektrik üreten bir jeneratör olarak görev yapıyor.  Bir inverter vasıtasıyla dönüştürülen enerji, mevcut sürüş senaryosuna göre bataryaya veya doğrudan elektrik motorunun kendisine iletilebiliyor. Tekerleklere güç veren elektrik motoru ise 188 beygir güç ve 330 Nm tork üretiyor.

    Nissan, e-Power sisteminin avantajını içten yanmalı motorun optimum devir ve en iyi sıkıştırma oranında çalışması olarak açıklıyor. Bu da şirkete göre geleneksel bir içten yanmalı motora göre CO2 salımını azaltırken yakıt verimliliğini artırıyor. Ayrıca düşük motor sesi nedeniyle daha konforlu bir sürüş vadediliyor.

    Qashqai'deki içten yanmalı motor, değişken sıkıştırma oranına sahip. Sıkıştırma oranı 8:1 ve 14:1 arasında değişiyor. Bu da o anki güç talebine göre piston strokunun uzunluğunu değiştiren bir mekanizmanın hareketiyle mümkün oluyor. Düşük güç talebinde sıkıştırma oranı yükseliyor ve sistem verim odaklı çalışıyor. Motorün güç çıkışını artırmak için de sıkıştırma oranı düşürülüyor. Bu geçişler sürücünün müdahalesini gerektirmeden gerçekleşiyor.

    Yeni Nissan Qashqai e-Power Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nissan mühendisleri 'Linear Tune' adını verdikleri özel bir sistem geliştirmiş. Benzinli motorun hızının Qashqai'nin yol hızıyla aynı doğrultuda olması için geliştirilen bu sistem, araç hızlandığında elektrik motorunun enerji talebini karşılamak için benzinli motorun hızını da kademeli olarak artırıyor. Böylece motor devrinin aniden yükselmesi fakat aracın hızında aynı orantıda artış olmaması gibi durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Markanın yeni Nissan Qashqai e-Power için paylaştığı fabrika verilerine baktığımızda 5.4 lt/100 km ortalama yakıt sarfiyatı, 122 g/km CO2 emisyonu, 1000 km'nin üzerinde menzil ve 7,9 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi gibi veriler görmekteyiz.

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