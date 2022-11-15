Yeni Nissan Qashqai e-Power Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Yeni 2022 Nissan Qashqai e-Power fiyat listesi💰
- Yeni Nissan Qashqai e-Power, özellikleriyle neler sunuyor❓
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|Versiyon
|Lansman fiyatı
|Qashqai e-Power Design Pack
|1.171.600 TL
|Qashqai e-Power Skypack
|1.199.900 TL
|Qashqai e-Power Platinum Premium
|1.356.400 TL
Yeni Nissan Qashqai e-Power, özellikleriyle neler sunuyor❓
Nissan Qashqai e-Power, Türkiye'de Design Pack, Skypack ve Platinum Premium adı verilen üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Söz konusu modelde içten yanmalı olarak üç silindirli 1.5 litre turbo benzinli motor kullanılıyor. Bu motor tek başına 156 beygir güç üretiyor ancak bu güç tekerleklere ulaşmıyor.
Nissan, e-Power sisteminin avantajını içten yanmalı motorun optimum devir ve en iyi sıkıştırma oranında çalışması olarak açıklıyor. Bu da şirkete göre geleneksel bir içten yanmalı motora göre CO2 salımını azaltırken yakıt verimliliğini artırıyor. Ayrıca düşük motor sesi nedeniyle daha konforlu bir sürüş vadediliyor.
Qashqai'deki içten yanmalı motor, değişken sıkıştırma oranına sahip. Sıkıştırma oranı 8:1 ve 14:1 arasında değişiyor. Bu da o anki güç talebine göre piston strokunun uzunluğunu değiştiren bir mekanizmanın hareketiyle mümkün oluyor. Düşük güç talebinde sıkıştırma oranı yükseliyor ve sistem verim odaklı çalışıyor. Motorün güç çıkışını artırmak için de sıkıştırma oranı düşürülüyor. Bu geçişler sürücünün müdahalesini gerektirmeden gerçekleşiyor.
Markanın yeni Nissan Qashqai e-Power için paylaştığı fabrika verilerine baktığımızda 5.4 lt/100 km ortalama yakıt sarfiyatı, 122 g/km CO2 emisyonu, 1000 km'nin üzerinde menzil ve 7,9 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi gibi veriler görmekteyiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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