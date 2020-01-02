TCG Anadolu'ya yerli savaş yönetim yazılımı entegre ediliyor

Türkiye’nin en büyük gemisi olacak TCG Anadolu gemisi, yerli yazılıma kavuşuyor. TCG Kınalıada’da kullanılan Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetimi, TCG Anadolu’ya entegre ediliyor. Çalışmalara başlandı.İlginizi Çekebilir Türksat 6A'nın çıkışı gecikecek, maliyeti artacak
HAVELSAN tarafından geliştirilen Advent Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetimi platformunun TCG Anadolu’ya entegrasyon çalışmalarının 2020’de tamamlanması planlanıyor. Bu platform sayesinde savaş gemilerinin yönetimi ve savaşma yetenekleri arttırılıyor. Geminin bütün silah ve sensörleri platform üzerinden yönetilebiliyor.
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Bu platform sayesinde filodaki tüm gemiler tek gemiymiş gibi hareket ediyor. Filodaki herhangi bir gemiden, komutan, diğer bütün gemilerin silah ve sensörlerine hükmedebiliyor. Verilerini görebiliyor, silahlara talimat verebiliyor.
HAVELSAN, TCG Anadolu'da Savaş Yönetim Sistemi'nin yanı sıra platform verilerinin dağıtımını sağlayan Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi, bilgi sistemleri altyapısı oluşturan Gemi Bilgi Sistemi, milli ve NATO otomatik mesajlaşma alma ve dağıtım hizmetlerini sağlıyor. TCG Anadolu, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak. Bu yılın sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-amiral-gemisi-milli-yazilimla-donatiliyor/1689476 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hatta ona harcanan paralarla yüzlerce heykel yapılabilir sanat fışkırır heryerden.
Bak ne diyorsun "3 tarafı denizler ile çevrili" amerika gibi uzak mesafelere operasyon düzenlemiyeceksen ne gereği var. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana diğer devletlerin egemenlik haklarına saygı duymuş, bulunduğu bölgeyi korumayı amaçlamıştır. O yüzden bir taarruz ile alakalı bir mecri yerine MSB ye sahiptir. Ama bunu anlamak için kafa lazım tabi.
Ve TC Devleti bölgeyi korumak için herhangi bir ekstra nakliye aracına ihtiyaç duymaz. Savaş uçakları ikmal yapma ihtiyacı gütmeden bölge güvenliğini sağlayabilir. Deniz üzerinden kara araçlarını taşımak ise mevzu onun içinde gerekli nakil araçları halihazırda var.
Bir fikri savunurken önüne arkasına bakılır. Amerika okyanus ötesi operasyonlar düzenliyor. Kendine göre bahanesi de var bütçeside. Çin, Amerika ile arasında ki gerginlik ve daha geniş çapta etkinlik isteği ile bu işe giriyor. Ve tabi yine muazzam bütçesi var. Bu tarz gemilere sahip avrupa ülkeleri azalıyor. İngiltere hala daha sömürge sahibi ve bütçesi var tutuyor. Fransa bir tane gemiyi aktif şekilde tutuyor. Garip bir inada.
Kimse olayı anlamıyor. Türkiye nin bölgeyi korumak için böyle bir şeye ihtiyacı yok. Pek tabi olmadan da koruyabilir. Olmasın mı diyorum. Çeşitlilik iyidir. Neden olmasın lakin bu tarz araçlar durdukları yerde masraf çıkarırlar ki az miktarlı değil.
Bahsettiğim ülkeler için sıkıntı değil. Amerika, İngiltere, Çin vs. ekonomik açıdan fersah ötemizdeler. Ekonomimiz üzerinde onca yük varken, ekonomiyi güçlendirmek ya da bu yüklerden kurtulmak yerine yenilerini yüklüyorsunuz. Üstüne cehaletle savunuyorsunuz.