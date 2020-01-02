TCG Anadolu'ya yerli savaş yönetim yazılımı entegre ediliyor

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Türkiye’nin en büyük gemisi olacak TCG Anadolu gemisi, yerli yazılıma kavuşuyor. TCG Kınalıada’da kullanılan Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetimi, TCG Anadolu’ya entegre ediliyor. Çalışmalara başlandı.

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HAVELSAN tarafından geliştirilen Advent Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetimi platformunun TCG Anadolu’ya entegrasyon çalışmalarının 2020’de tamamlanması planlanıyor. Bu platform sayesinde savaş gemilerinin yönetimi ve savaşma yetenekleri arttırılıyor. Geminin bütün silah ve sensörleri platform üzerinden yönetilebiliyor.

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Bu platform sayesinde filodaki tüm gemiler tek gemiymiş gibi hareket ediyor. Filodaki herhangi bir gemiden, komutan, diğer bütün gemilerin silah ve sensörlerine hükmedebiliyor. Verilerini görebiliyor, silahlara talimat verebiliyor.

HAVELSAN, TCG Anadolu'da Savaş Yönetim Sistemi'nin yanı sıra platform verilerinin dağıtımını sağlayan Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi, bilgi sistemleri altyapısı oluşturan Gemi Bilgi Sistemi, milli ve NATO otomatik mesajlaşma alma ve dağıtım hizmetlerini sağlıyor. TCG Anadolu, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak. Bu yılın sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-amiral-gemisi-milli-yazilimla-donatiliyor/1689476

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