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    TCG Anadolu'ya yerli savaş yönetim yazılımı entegre ediliyor

    MİLGEM Projesi kapsamında geliştirilen TCG Kınalıada'nın ardından TCG Anadolu gemisi de yerli savaş yönetim yazılımına kavuşuyor.
    2 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    TCG Anadolu'ya yerli savaş yönetim yazılımı entegre ediliyor
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    Türkiye’nin en büyük gemisi olacak TCG Anadolu gemisi, yerli yazılıma kavuşuyor. TCG Kınalıada’da kullanılan Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetimi, TCG Anadolu’ya entegre ediliyor. Çalışmalara başlandı.

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    HAVELSAN tarafından geliştirilen Advent Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetimi platformunun TCG Anadolu’ya entegrasyon çalışmalarının 2020’de tamamlanması planlanıyor. Bu platform sayesinde savaş gemilerinin yönetimi ve savaşma yetenekleri arttırılıyor. Geminin bütün silah ve sensörleri platform üzerinden yönetilebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung’un çerçevesiz televizyonu ortaya çıktı"

    Bu platform sayesinde filodaki tüm gemiler tek gemiymiş gibi hareket ediyor. Filodaki herhangi bir gemiden, komutan, diğer bütün gemilerin silah ve sensörlerine hükmedebiliyor. Verilerini görebiliyor, silahlara talimat verebiliyor.

    HAVELSAN, TCG Anadolu'da Savaş Yönetim Sistemi'nin yanı sıra platform verilerinin dağıtımını sağlayan Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi, bilgi sistemleri altyapısı oluşturan Gemi Bilgi Sistemi, milli ve NATO otomatik mesajlaşma alma ve dağıtım hizmetlerini sağlıyor. TCG Anadolu, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak. Bu yılın sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-amiral-gemisi-milli-yazilimla-donatiliyor/1689476 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    faniseyler 2 hf. en beğenilen çürükdiş
    3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde ne gerek var değil mi boşuna masraf hatta israf. Savaş falan çıkarsa rica ederiz yunan veya israilli dostlarımız bizi gemilerinde taşır.
    Hatta ona harcanan paralarla yüzlerce heykel yapılabilir sanat fışkırır heryerden.
    3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde ne gerek var değil mi boşuna masraf hatta israf. Savaş falan çıkarsa rica ederiz yunan veya israilli dostlarımız biz...
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    3 Yanıt Yanıtla +51
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    Nacila 2 hf. yeni yorumcu
    Yine birilerinin zoruna gidecek
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    çürükdiş 2 hf.
    2 kere düşün 1 kere söyle. Gereksiz parti taraftarlığı yapma. Başındaki siyasetçilerden ayrı kendine ait görüşün olsun. Tabi onun içinde araştırmak bilgi edinmek lazım o da sana gelmez.

    Bak ne diyorsun "3 tarafı denizler ile çevrili" amerika gibi uzak mesafelere operasyon düzenlemiyeceksen ne gereği var. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana diğer devletlerin egemenlik haklarına saygı duymuş, bulunduğu bölgeyi korumayı amaçlamıştır. O yüzden bir taarruz ile alakalı bir mecri yerine MSB ye sahiptir. Ama bunu anlamak için kafa lazım tabi.

    Ve TC Devleti bölgeyi korumak için herhangi bir ekstra nakliye aracına ihtiyaç duymaz. Savaş uçakları ikmal yapma ihtiyacı gütmeden bölge güvenliğini sağlayabilir. Deniz üzerinden kara araçlarını taşımak ise mevzu onun içinde gerekli nakil araçları halihazırda var.

    Bir fikri savunurken önüne arkasına bakılır. Amerika okyanus ötesi operasyonlar düzenliyor. Kendine göre bahanesi de var bütçeside. Çin, Amerika ile arasında ki gerginlik ve daha geniş çapta etkinlik isteği ile bu işe giriyor. Ve tabi yine muazzam bütçesi var. Bu tarz gemilere sahip avrupa ülkeleri azalıyor. İngiltere hala daha sömürge sahibi ve bütçesi var tutuyor. Fransa bir tane gemiyi aktif şekilde tutuyor. Garip bir inada.

    Kimse olayı anlamıyor. Türkiye nin bölgeyi korumak için böyle bir şeye ihtiyacı yok. Pek tabi olmadan da koruyabilir. Olmasın mı diyorum. Çeşitlilik iyidir. Neden olmasın lakin bu tarz araçlar durdukları yerde masraf çıkarırlar ki az miktarlı değil.

    Bahsettiğim ülkeler için sıkıntı değil. Amerika, İngiltere, Çin vs. ekonomik açıdan fersah ötemizdeler. Ekonomimiz üzerinde onca yük varken, ekonomiyi güçlendirmek ya da bu yüklerden kurtulmak yerine yenilerini yüklüyorsunuz. Üstüne cehaletle savunuyorsunuz.
    2 kere düşün 1 kere söyle. Gereksiz parti taraftarlığı yapma. Başındaki siyasetçilerden ayrı kendine ait görüşün olsun. Tabi onun içinde araştırmak bilgi edinm...
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    4 Yanıt Yanıtla +13
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    çürükdiş 2 hf. gun
    F-35 konusunda yalan olması en güzeli oldu. Çoğu kişini bilmediği şey aynı otonom araçlar gibi bu uçaklarında sürekli bir ağa bağlı olması ve bu ağında Amerika kontrolü altında bulunmasıydı. F-16 ları Amerika izniyle ve kontrolünde kullandığımız zaman tekerrür ederdi. Belki daha leş an'lar yaşardık. Aksini iddia eden ya da fikri olmayan lütfen araştırsın. Önemli bir mevzu çünkü.

    Daha öncede dediğim gibi kısa bir zaman içerisinde(aksilik olmaz ise) zaten gemi aktif kullanıma başlayacak. Uçak konusunda pek vaatkar araç sayılmaz. Siha ve iha taşıyacağı kanaatindeyim.

    Dediklerine katılıyorum. Bölgede güçlü olmak önemli. Kesinlikle bir itirazım yok.

    Lakin, her konu başlığı ekonomiye çıkıyor ve hali hazırda zarardayız. Dış ticaret açığı büyüyor. İthalatı bir şekilde stabil bir zemine oturtmaya çalışsak, ihracat daralıyor. Amerika-İran mevzusu ortada. İran'ın durumu ortada. Ambargolar yüzünden sıkıntı içerisinde. Aksiyon yaşanması halinde bize yansıması İran tarafında ki ihracaat kalemlerine yansır. Üstüne İran'ın bulunduğu bölgede ki enerji tesislerine saldırması fiyatları yükseltir ve bu da bize yaramaz. Bölge kaynıyor. Ve kimse karışık bir bölgeye yatırım yapmak istemez. Ayrıca bir patlak durumunda zaten sıkıntı sebebi mülteci sorunu katlanır. Amerika desen elinde halâ yaptırım kozlarını tutuyor. Ülke içerisinde zarar etmeye devam eden(ve sıkıntı olmasın diye fonlanıp ayakta tutulmaya çalışılan) icraatlar, yatırımlar, şirketler vs var. Ve daha nice senaryonun içerisindeyiz. Ve somut bir destek verenimiz yok. Paso laf.

    Askeri konularda(tartışmaya açık değil) Türkiye gerek bölgesel gerekse küresel çapta caydırıcı bir güce sahip. Ama ekonomi olarak bulunduğumuz(ya da bulunmak istediğimiz) ligde benzeri bir etkiye sahip değiliz. Bu yüzden önceliğin verilmesi gereken konu da bu.

    Hali hazırda devler zaten tepinme aşamasında. Herkes bir kıvılcım bekliyor. O kıvılcım çaktığında kendimizi güvene almamız lazım. Etliye sütlüye karışmayıp, uzaktan izlesek bile olayları(gerçekleşmesi zor bir mevzu), zayıf ya da güçlü bağ kurulan komşuların(ya da uzak devletlerin) gireceği her durum bize de etki edecektir.

    Ve şu bir gerçek ki denk olarak gördüğümüz devletler kadar güçlü bir ekonomiye ve üretim altyapısına sahip değiliz. Destekçi desen hak getire.

    Uyanık olmalı, Sağlam adımlar atmalı ve tasarruf politikalarına ciddiyetle ağırlık verilmesi kanaatindeyim. Boşa harcanan her kuruş(getirisi çok uzun vade de olacak konularda dahil), içinde bulunduğumuz zamanda, değerinde katbekat zarara sokar. Dediğim gibi önceliğin ekonomiye ve ekonomiyi tökezleten mevzulara verilmesi lazım.

    Elbet bir kıvılcım olacak. Kaçarı yok. Umarım kıvılcım sonrası zamandan Türkiye mümkün mertebe en iyi şekilde çıkar.

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    DH Misafiri 2 hf.
    Dünyada islemci üretebilen iki üc firma var zaten. Biz nasil üretelim. Daha Almanyanin bile islemcisi yok. Sen simdi sunumu demeye calisiyorsun. Islemcin yoksa yazilim yazamassin?? Bazen sirf elestirecek diye cok komik duruma düsebiliyorsunuz.
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    çürükdiş 2 hf. gun
    Yapmayın hocam. Sadece üretim maliyetlerini katıyorsunuz ama. Senelik işletme ve bakım maliyetleri es geçiliyor. Tamam bir uçak gemisi değil LHD. Ama 28 tonluk(ispanyol kardeşinden deplasman ağırlığı 2 ton daha fazla) devasa bir platform. Proje maliyeti 1.25 milyar €. Gemi bedeli 700 milyon €(hava taşıtları ve ekipmanlar dahil değil) (dikkatinizi çekerim işletme ve bakım maliyetleri de yok)



    [Tekrardan yazıyorum(GUN sen alınma(ve parti fanatikliği yapmayan güzel insanlar)) bunu okuyup, anlayacak kabiliyetten yoksun; seviyesiz yorum yapmaya meyilli dh kullanıcısı. KİMSE YAPMAYALIM ETMEYELİM OLMASIN NE GEREK VAR DEMİYOR. EKONOMİNİN OMURGA KIRIK. ÖNCE ONU GÜÇLENDİRELİM DİYORUM. KAYDA DEĞER BİR KALKINMA GÖRELİM GÜÇLENELİM. STABİL BİR EKONOMİYE KAVUŞALIM. İSTERLERSE SONRA VARSA İMKAN 100 TONLUK CVN SINIFI GEMİYE GİRELİM.]



    Bak buraya geçen yılın küresel harcama listesini koyuyorum. %2 lik 3 lük oranı görünce az diyen bile çıkacaktır eminim. Ama o iş öyle değil. Bir sürü gider var. Asıl dikkat edilmesi gereken mevzu. Ülkelerin harcamalarının, gsyih içinde ki payı.



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    gun 2 hf. çürükdiş
    Tamamda biz çok harcamıyor gözüküyoruz zira bizim etrafımız dünyanın en problemli yerlerinden biri.



    Biz yeterince güçlü olmazsak Akdeniz’de olacak olan gözünün önünde petrol ve doğal gazı adamlar çıkartır ve satar.



    Mısır işte iki tane uçak taşıyabilen bizimkine benzer gemi alıyor sırf bizim için Fransa’dan. Uçak aldılar 24 tane en kaliteli.



    Bizim F-35’ler ne oldu yalan oldu. Niye en güçlü uçakla en güçlü hava savunma sistemi bir arada olmasın denge bozulur. ABD’den daha iyi yerde olacaktık :) .



    Yunanistan SİHA alıyor ABD’den. Daha yardımda alacak. Güney Kıbrıs’a ABD silah satacak bakalım neler alacak bize karşı.



    Anlatmak istediğim bence jeopolitik konumumuz gereği mecburuz bunu yapmaya benim görüşüm bu.



    Umarım ekonomimiz daha da hızla büyür ki daha sıkıntısız yaparız.
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    çürükdiş 2 hf. Makarnacı321
    O kadar "bir şey"sin ki, bu tarz bir araç olmadan yapılamıyacağını mı zannediyorsun? Neyi örnek gösteriyorsun?

    Bana bilmişlik hesabı yaparken sen kendine bakıyor musun? Çap? Senin çap belli. Ufak kalmış.

    Kaç kere sahilde kafa güzel milletle seviştiğime şahit oldun? Bu ne pis bir düşünce yapısı.

    Sahip olduğun çürümüş karakterden, herkeste var sanma.
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    çürükdiş 2 hf. flylo
    Mübağala biraz hatalı. Siha ve ihalar gider kalemlerini büyük ölçüde azaltırken etkinliği artırdı. Ayrıca birbirine denk mevzular değiller.
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    çürükdiş 2 hf. furkancool
    Sonunda biri anladı şükürler olsun😂

    Başlarda ki yazınız içinde. Dediğim gibi yaptığım yorumların merkezi ekonomi. Ne yazıktır ki sizinde bahsettiğiniz gibi geri dönüşü ilerlemeyi sağlamaktan uzak sektörlere yapılıyor yatırımlar. Sağlam temelleri olan bir vizyon yok. Bu sadece yönetilenler nezlinde de değil. Vatandaş bile bireysel yatırımını araziye, daireye ya da dükkana yapıp alacağı kirayı düşlüyor. Gider kalemlerini azaltıp geliri artırmaya yönelik adımlar şart. Türkiye ekonomisi kırılgan. Önce bunu çözelim.

    Bir arkadaş geminin amerikalı abileri kadar masraf çıkarmadığını söylemiş ve desteklemek içinde yakıt/enerji mevzusunu sunmuş. Lakin iş enerjiyle bitmiyor. Bunlar gemi değil ada. Ve enerjinin haricinde kullanılmadıkları zamanlarda da masraflılar. Bu tarz araçlar masraf çıkarmıyor mu zannediliyor bilmiyorum. Ama öyle değil. Bakım maliyetleri ufak değil.

    Her neyse sonuç olarak ne kadar konuşsakta oldu ve bize sadece gurur duymak kaldı(sonuç olarak kimse gücü tartışmıyor ve yapabilmek güzel) Umarım askeri anlamda gerçekleşen gelişmeyi hatta daha iyisini ekonomide de görürüz.
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    çürükdiş 2 hf. gun
    Kardeşim ben aksini iddia etmiyorum. Tabi ki kullanılan araçların çeşitlilikleri artsın. Ordunun kabiliyeti ve etkinliği gelişsin. Sadece donanma değil, tüm birimler güçlensin. Buna itirazı olan yok destek veren bir yığın var ki bende kendimi bu yığından ayrı tutmuyorum. He eleştiri yapana hain damgası basmaya çalışan bir güruh var o da ayrı mesele.

    Projenin açılışı neredeyse 1.5m avro. Bu gemilerinde işletme ve bakım maliyeti de öyle az buz miktarlar değil. Sonuç olarak bunlar yüzen; üzerinde bir sürü mürettebat, erzak, cephane ve bi ton saldırı-savunma sistemi barındıran adalar. Ve etkinlik sağladığımız bölgede olmazsa olmaz araçlar değil. Elbet tabi etkinlik artar lakin bulunduğumuz bölge içerisinde etkinliği, maliyetini karşılamaz.

    Amerika küresel jandarmalığa soyunup sağa sola "barış" tabiri(yersen) adı altında icraate soyunmuş durumda. Rusya "sende varsa al bende de var" niyetiyle sidik yarıştırıyor. İngiltere, İspanya vs bakarsan halâ daha sömürge sahibi ülkeler. Çin in küresel projeleri ve abd tutumu belli. Bir Fransa kullanmadığı, ihtiyaç duymadığı bir gemiyi tutuyor lakin etkin kullanmıyor. Bu ülkelerin bizden daha iyi olan ortak bir özelliği var. Ekonomi.

    Lütfen düz bakmayın. Kimse olmasın demiyor. Önce ekonominin toparlanması lazım. Bu tarz araçların yükünü rahatlıkla taşıyabilecek bir ekonomiye sahip olalım. Yaşadığımız dönemde en büyük güç ekonomidir. Bunu da unutmayın.

    Yine de teşekkürler. En azından herhangi bir yaftalama yapmadan siyasi damga vurmayla uğraşmadan yorum yapman şu ortama bakıldığın takdir edilesi.

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    gun 2 hf. çürükdiş
    Anladım şimdi öncelikle hain damgası vurmuyorum sadece gerekli mi değil mi diye tartışıyoruz.



    Bu gemi ABD’nin Ford yada Nimitz sınıfı bir gemi değil esas amacıda uçak gemisi değil esas amacı çıkartma gemisi ama çıkartma yapılan alanda hava desteği veriyor.



    Yoksa uçak gemisinde yüze yakın uçak olur. Bunda taş çatlasa 12 normalde 3-4 tane olabilir hatırladığım kadarı ile.



    O yüzden bu bize bana göre çok zorlayacak birşey değil.

    Uçak gemisi çok büyük maliyet ve onun amacı hava üstünlüğü kurmak gerekirse diğer uçak gemileri ile savaşmak.

    ABD uçak gemisi üretim maliyetinde 12 milyar dolar. Sen diyorsun bizimki milyon avro. Anlayacağın korktuğun kadar bişi değil
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    flylo 2 hf.
    Yerli mi? Güldürmeyin adamı. Hhahha. Kim bilir nereden çalmışlardır kodları? Kodların yazıldığı klavye yerli mi? Hayır. O zaman neyin yerlisi bu?



    Zaten ekonomi bitmiş birde "özel sektöre" üretim adımları attırıp ekonomiye ekstra yük bindiriyorsunuz. Kapatın kardeşim istihdam olanları da kovun okonomi bitik. Ne gerek var. Siha iha da israf. Ekonomiye yük.



    Agebe, suriye, ehonomi bidmiş, bu rte varya...



    (!)
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    SEO19 2 hf.
    sen önce işlemci yap !!!
    sonra yazılımı yazarsın !
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    FatihAsl 2 hf. SEO19
    önce Latin alfabesi yerine Milli alfabe kullan, sonra işlemci yaparsın olayına kadar gider bu.
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    kımyasal 2 hf.
    Üretim odaklı gelişmeliyiz fakat etrafımızdaki komşu ülkelerin istikrarları yerinde değil iken üretim yapıp pazar bulamadıktan sonra neye yarar.Dikkat edelim arap baharı olduktan sonra teker teker patlayan ülkeler ekonomik buhran içine girdiler.O ülkelerle olan ticaretimiz neredeyse koptu ve biz de zarar gördük.Türkiye evet üretim yapmalı ama askeri anlamda bulunduğumuz bölgede söz sahibi de olabilmeliyiz.Uzak kıtalardan gelen ülkelerin devrim,bahar,isyan saçmalıkları oluşturup kaynakları elinde tutmalarına,bölüşmelerine izin veremeyiz.
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    3218 kez okundu.
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