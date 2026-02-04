MİLGEM Projesi’nin 9’uncu gemisi “Akdeniz” denize indirildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin milli savaş gemisi üretiminde kritik projelerinden biri olan MİLGEM Projesi, yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Projenin 9’uncu gemisi, aynı zamanda İstif (İ) Sınıfı fırkateynlerin 5’incisi olan F-519 veya halk arasında bilinen adıyla “TCG Akdeniz”, Anadolu Tersanesi’nde düzenlenen törenle denize indirildi.

Denize indirme faaliyeti, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, TAIS ve STM iş ortaklığıyla yürütülen tedarik sözleşmesi kapsamında gerçekleştirildi. Anadolu Tersanesi tarafından yapılan açıklamada, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği vurgulanırken MİLGEM kapsamında tersanede 6’ncı, 9’uncu ve 12’nci gemilerin inşa ve donatım faaliyetlerinin eş zamanlı olarak sürdüğü ifade edildi.

Gelişim süreci hız kazandı

İstif sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi olan TCG İstanbul (F-515)’un inşasına 2017 yılında İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda başlanmış, gemi Ocak 2024’te Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girerek aktif göreve başlamıştı. Bunu izleyen süreçte sınıfın diğer gemileri farklı tersanelerde paralel olarak inşa edilmeye başlandı. TCG İzmir (F-516)’in seyir testleri devam ederken, TCG İzmit (F-517) ve TCG İçel (F-518) daha önce denize indirilmişti. Son olarak TCG Akdeniz (F-519)’in de suya indirilmesiyle ikinci dörtlü grubun üretimi somut biçimde ilerleme kaydetti.

Projenin ilerleyişinde en kritik dönüm noktalarından biri, bazı önemli bileşenlerin ithalatında yaşanan gecikmelere karşı alınan stratejik kararlar oldu. Yurt dışı üreticilerden kaynaklanan tedarik sorunları nedeniyle takvimde sarkmalar yaşanırken, Savunma Sanayii Başkanlığı, gemilerde kullanılması planlanan ABD menşeli Mk-41 dikey fırlatma sistemi yerine, ROKETSAN ve ASELSAN tarafından geliştirilen MİDLAS (Milli Dikey Atım Lançer Sistemi)’nin kullanılmasına karar verdi.

Bilindiği üzere Savunma Sanayii Başkanlığı, İstif sınıfı fırkateynlerin başarısı ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda dört adet ilave gemi için de karar almıştı. Bu kapsamda MİLGEM Projesi’nin 9, 10, 11 ve 12’nci gemileri TCG Akdeniz, TCG Karadeniz, TCG Ege ve TCG Marmara adlarını taşıyor.

İstif sınıfının teknik altyapısı ve harp kabiliyeti

Tam Boyutta Gör İstif sınıfı fırkateynler, Türk Deniz Kuvvetleri’nin modern harp ihtiyaçları dikkate alınarak çok maksatlı görev profiline uygun şekilde tasarlandı. Yaklaşık 113,2 metre uzunluğa, 14,4 metre genişliğe ve 4,05 metre draft değerine sahip olan gemilerin deplasmanı 3.000 ila 3.200 ton arasında değişiyor. CODAG ana tahrik sistemi kullanan sınıfta, 1 adet GE LM-2500 gaz türbini ile 2 adet dizel makina yer alıyor. İlk gemide MTU, sonraki gemilerde ise MAN üretimi dizel makineler tercih ediliyor. İki şaft, CPP pervaneler ve dört dizel jeneratörle desteklenen bu yapı sayesinde gemiler 29 knotun üzerindeki azami hıza, 14 knot ekonomik hızda ise 5.700 deniz mili menzile ulaşabiliyor. Mürettebat kapasitesi 123 personel olarak açıklandı.

Silah sistemleri açısından İstif sınıfı, sınıfının en donanımlı platformları arasında yer alıyor. Gemilerde 76/62 mm baş topu bulunurken, ilk gemide Oto Melara Super Rapid, sonraki gemilerde ise MKE A.Ş. üretimi top kullanılıyor. Yakın hava savunması 35 mm ASELSAN Gökdeniz CIWS ile sağlanırken, su üstü harbi için 16 adet ROKETSAN Atmaca gemisavar füzesi görev yapıyor. Hava savunma kabiliyeti, 16 hücreli MİDLAS sistemi içerisinde yer alan 16 adet HİSAR-D RF füzesiyle destekleniyor. Bunlara ek olarak gemilerde iki adet üçlü Mark-32 hafif torpido lançeri ile iki adet ASELSAN STOP 25 mm uzaktan komutalı silah sistemi bulunuyor.

İstif sınıfı fırkateynler, yalnızca silah sistemleriyle değil, deniz ve hava operasyonlarındaki esnek kabiliyetleriyle de öne çıkıyor. Gemilerde iki adet Sert Karinalı Şişme Bot, 10 ton sınıfında bir helikopter ve bir adet döner kanatlı İHA konuşlandırılabiliyor.

Halihazırda TCG İstanbul (F-515) aktif görevde bulunurken, TCG İzmir (F-516) seyir testleri aşamasında. TCG İzmit (F-517), TCG İçel (F-518) ve son olarak TCG Akdeniz (F-519) denize indirilmiş durumda. TCG Karadeniz (F-520), TCG Ege (F-521) ve TCG Marmara (F-522) ise inşa sürecinde yer alıyor.

