TCL 50 SE ve 50 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Tüketici elektroniği pazarında fiyat-performans modelleri ile varlık gösteren TCL, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, yeni telefonları TCL 50 SE ve TCL 50 5G'yi duyurdu. İşte 160 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak telefonların özellikleri ve fiyatı...

TCL 50 SE neler sunuyor?

TCL 50 SE, düz ve yuvarlatılmış köşe hatlarıyla TCL 50 serisinin alışık olduğumuz tasarımını koruyor. Akıllı telefon, ön yüzünde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,75 inç IPS ekrana sahip. Panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera ve su damlası çentiğe yer verilmiş. Ayrıca 550 nite kadar parlaklık, DC karartma, düşük mavi ışık ve TUV sertifikası sunuluyor.

168.2 x 75.5 x 8.1 mm ölçülerinde ve 195 gr ağırlığında olan TCL 50 SE, gücünü 12 nm fabrikasyon sürecini temel alan MediaTek Helio G88 yonga setinden alıyor. Bu kuruluma ise, 4/6GB ve 128/256GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Ayrıca microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

Tam Boyutta Gör Telefonun arka bölümünde ise, ikili sensör kurulumu mevcut. Bu bölümde 50MP f/1.8, 1/2,55 inç birincil sensör ve 2MP f/2.4 makro sensörlere yer veriliyor. TCL 505, kutusundan 33W şarj destekli 5.010mAh pil (30 dakikada %50) ve Android 14 işletim sistemi ile çıkacak. Diğer özellikleri arasında, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1 bağlantı desteği yer alıyor.

Ekran: 6,78 inç IPS, 90Hz 1600x720 piksel, 550 nit parlaklık

6,78 inç IPS, 90Hz 1600x720 piksel, 550 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Helio G88

MediaTek Helio G88 RAM: 4GB, 6GB

4GB, 6GB Depolama: 128GB, 256GB

128GB, 256GB Arka Kamera: 50 MP, f/1.8 birincil kamera, 2MP makro f/2.4

50 MP, f/1.8 birincil kamera, 2MP makro f/2.4 Ön Kamera: 8 MP, f/2.0

8 MP, f/2.0 Pil: 33W 5.010 mAh batarya

33W 5.010 mAh batarya Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1

çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1 Renk: Okyanus Mavisi ve Uzay Grisi

Okyanus Mavisi ve Uzay Grisi Boyutlar: 168.2 x 75.5 x 8.1 mm 195 gr

TCL 50 5G özellikleri

Ailenin bir diğer modeli TCL 50 5G ise, kardeşi 50 SE modeli ile benzer bir tasarımda geliyor. Ancak ön yüzünde HD+ çözünürlük ve 6,6 inç 90Hz IPS ekran mevcut. 164.1 x 75.1 x 8.3 mm ölçülerinde ve 183.5 gr ağırlığında olan akıllı telefon, ön yüzünde 5MP selfie kamerasına sahip. Arka bölümde ise, TCL 50 SE ile aynı birincil kamerayla karşılaşıyoruz ancak bu sefer 5 MP f/2,2 kamerayla destekleniyor.

TCL 50 5G, kardeşinden farklı olarak MediaTek Dimensity 6100+ (MediaTek MT6835) işlemci ile destekleniyor. Ayrıca kutusundan Android 14 işletim sistemi ve 18W şarj sunan 5.010mAh pil paketi ile çıkacak. TCL bu konuda iki işletim sistemi yükseltmesi vaat ediyor. Bu konfigürasyona ise, 128GB depolama ve 8GB RAM kapasitesi eşlik edecek.

Ekran: 6,6 inç IPS, 90Hz 1600x720 piksel, 480 nit parlaklık

6,6 inç IPS, 90Hz 1600x720 piksel, 480 nit parlaklık İşlemci: Dimensity 6100+ (MediaTek MT6835)

Dimensity 6100+ (MediaTek MT6835) RAM: 8GB

8GB Depolama: 128GB microSD kart yuvası

128GB microSD kart yuvası Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 5MP geniş açı f/2.4

50 MP birincil kamera f1.8, 5MP geniş açı f/2.4 Ön Kamera: 5MP

5MP Pil: 18W 5.010 mAh batarya

18W 5.010 mAh batarya Bağlantı: çift SIM kart yuvası, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3

çift SIM kart yuvası, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3 Renk: Koyu Mavi ve Uzay Grisi

Koyu Mavi ve Uzay Grisi Boyutlar: 164.1 x 75.1 x 8.3 mm 183.5 gr

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