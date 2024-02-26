TCL 50 SE ve 50 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

TCL 50 SE neler sunuyor?
TCL 50 SE, düz ve yuvarlatılmış köşe hatlarıyla TCL 50 serisinin alışık olduğumuz tasarımını koruyor. Akıllı telefon, ön yüzünde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,75 inç IPS ekrana sahip. Panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera ve su damlası çentiğe yer verilmiş. Ayrıca 550 nite kadar parlaklık, DC karartma, düşük mavi ışık ve TUV sertifikası sunuluyor.
168.2 x 75.5 x 8.1 mm ölçülerinde ve 195 gr ağırlığında olan TCL 50 SE, gücünü 12 nm fabrikasyon sürecini temel alan MediaTek Helio G88 yonga setinden alıyor. Bu kuruluma ise, 4/6GB ve 128/256GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Ayrıca microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.
- Ekran: 6,78 inç IPS, 90Hz 1600x720 piksel, 550 nit parlaklık
- İşlemci: MediaTek Helio G88
- RAM: 4GB, 6GB
- Depolama: 128GB, 256GB
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.8 birincil kamera, 2MP makro f/2.4
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0
- Pil: 33W 5.010 mAh batarya
- Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1
- Renk: Okyanus Mavisi ve Uzay Grisi
- Boyutlar: 168.2 x 75.5 x 8.1 mm 195 gr
TCL 50 5G özellikleri
Ailenin bir diğer modeli TCL 50 5G ise, kardeşi 50 SE modeli ile benzer bir tasarımda geliyor. Ancak ön yüzünde HD+ çözünürlük ve 6,6 inç 90Hz IPS ekran mevcut. 164.1 x 75.1 x 8.3 mm ölçülerinde ve 183.5 gr ağırlığında olan akıllı telefon, ön yüzünde 5MP selfie kamerasına sahip. Arka bölümde ise, TCL 50 SE ile aynı birincil kamerayla karşılaşıyoruz ancak bu sefer 5 MP f/2,2 kamerayla destekleniyor.
TCL 50 5G, kardeşinden farklı olarak MediaTek Dimensity 6100+ (MediaTek MT6835) işlemci ile destekleniyor. Ayrıca kutusundan Android 14 işletim sistemi ve 18W şarj sunan 5.010mAh pil paketi ile çıkacak. TCL bu konuda iki işletim sistemi yükseltmesi vaat ediyor. Bu konfigürasyona ise, 128GB depolama ve 8GB RAM kapasitesi eşlik edecek.
- Ekran: 6,6 inç IPS, 90Hz 1600x720 piksel, 480 nit parlaklık
- İşlemci: Dimensity 6100+ (MediaTek MT6835)
- RAM: 8GB
- Depolama: 128GB microSD kart yuvası
- Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 5MP geniş açı f/2.4
- Ön Kamera: 5MP
- Pil: 18W 5.010 mAh batarya
- Bağlantı: çift SIM kart yuvası, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3
- Renk: Koyu Mavi ve Uzay Grisi
- Boyutlar: 164.1 x 75.1 x 8.3 mm 183.5 gr
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.