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    TCL 50 SE ve 50 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    TCL, uygun fiyatıyla dikkat çeken TCL 50 SE ve 50 5G akıllı telefonlarını duyurdu. Peki TCL 50 serisine dahil olan her iki model neler sunuyor? İşte TCL 50 SE ve 50 5G'nin fiyatı ve özellikleri
    TCL 50 SE ve 50 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tüketici elektroniği pazarında fiyat-performans modelleri ile varlık gösteren TCL, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, yeni telefonları TCL 50 SE ve TCL 50 5G'yi duyurdu. İşte 160 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak telefonların özellikleri ve fiyatı...

    TCL 50 SE neler sunuyor?

    TCL 50 SE, düz ve yuvarlatılmış köşe hatlarıyla TCL 50 serisinin alışık olduğumuz tasarımını koruyor. Akıllı telefon, ön yüzünde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,75 inç IPS ekrana sahip. Panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera ve su damlası çentiğe yer verilmiş. Ayrıca 550 nite kadar parlaklık, DC karartma, düşük mavi ışık ve TUV sertifikası sunuluyor. 

    168.2 x 75.5 x 8.1 mm ölçülerinde ve 195 gr ağırlığında olan TCL 50 SE, gücünü 12 nm fabrikasyon sürecini temel alan MediaTek Helio G88 yonga setinden alıyor. Bu kuruluma ise, 4/6GB ve 128/256GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Ayrıca microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

    TCL 50 SE ve 50 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Telefonun arka bölümünde ise, ikili sensör kurulumu mevcut. Bu bölümde 50MP f/1.8, 1/2,55 inç birincil sensör ve 2MP f/2.4 makro sensörlere yer veriliyor. TCL 505, kutusundan 33W şarj destekli 5.010mAh pil (30 dakikada %50) ve Android 14 işletim sistemi ile çıkacak. Diğer özellikleri arasında, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1 bağlantı desteği yer alıyor. 
    • Ekran: 6,78 inç IPS, 90Hz 1600x720 piksel, 550 nit parlaklık
    • İşlemci:  MediaTek Helio G88
    • RAM: 4GB, 6GB
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.8 birincil kamera, 2MP makro f/2.4
    • Ön Kamera: 8 MP, f/2.0
    • Pil: 33W 5.010 mAh batarya
    • Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1
    • Renk: Okyanus Mavisi ve Uzay Grisi
    • Boyutlar: 168.2 x 75.5 x 8.1 mm 195 gr

    TCL 50 5G özellikleri

    Ailenin bir diğer modeli TCL 50 5G ise, kardeşi 50 SE modeli ile benzer bir tasarımda geliyor. Ancak ön yüzünde HD+ çözünürlük ve 6,6 inç 90Hz IPS ekran mevcut. 164.1 x 75.1 x 8.3 mm ölçülerinde ve 183.5 gr ağırlığında olan akıllı telefon, ön yüzünde 5MP selfie kamerasına sahip. Arka bölümde ise, TCL 50 SE ile aynı birincil kamerayla karşılaşıyoruz ancak bu sefer 5 MP f/2,2 kamerayla destekleniyor. 

    TCL 50 5G, kardeşinden farklı olarak MediaTek Dimensity 6100+ (MediaTek MT6835) işlemci ile destekleniyor. Ayrıca kutusundan Android 14 işletim sistemi ve 18W şarj sunan 5.010mAh pil paketi ile çıkacak. TCL bu konuda iki işletim sistemi yükseltmesi vaat ediyor. Bu konfigürasyona ise, 128GB depolama ve 8GB RAM kapasitesi eşlik edecek. 

    • Ekran: 6,6 inç IPS, 90Hz 1600x720 piksel, 480 nit parlaklık
    • İşlemci: Dimensity 6100+ (MediaTek MT6835)
    • RAM: 8GB
    • Depolama: 128GB microSD kart yuvası
    • Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 5MP geniş açı f/2.4
    • Ön Kamera: 5MP
    • Pil: 18W 5.010 mAh batarya
    • Bağlantı: çift SIM kart yuvası, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3
    • Renk: Koyu Mavi ve Uzay Grisi
    • Boyutlar: 164.1 x 75.1 x 8.3 mm 183.5 gr
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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