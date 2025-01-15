TCL'in yeni telefonu 60XE tanıtıldı: 7 gün pil ömrü ve daha fazlası

TCL'in yeni telefonu 60XE tanıtıldı
E-okuyucularda e-mürekkep teknolojisini görmeye alışkınız. Şimdi ise TCL bu teknolojiyi mobil telefonlara entegre etmeye devam ediyor. TCL 60XE NXTPAPER 5G, ön yüzünde 6,8" boyutlarında FHD+ ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip. Cihazın en önemli özelliği ise, kullanıcıların bir düğme ile "Max Ink Mode" özelliğini etkinleştirerek ekranı renkli görüntüden Kindle tarzı gri tonlamalı moda geçirebilmesi.
Buna göre TCL, telefonda Metin Asistanı çeviri, Yazma Asistanı özelliği, Sesli Not gibi birçok özelliğin bulunacağını söylüyor. Kamera bölümünde ise telefona iki yardımcı sensör, 50 MP ana kamera ve 32 MP ön kamera eşlik ediyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla gelen TCL 60 XE NXTPAPER 5G, son olarak 5010 mAh pil kapasitesi sunacak. Ayrıca telefonun CES 2025’te "En İyi Telefon" ödülünü kazandığını söyleyelim.
- Ekran: 6.8 inç FHD+, 120Hz yenileme hızı
- Depolama: 256GB dahili hafıza
- RAM: 8GB + 8GB sanal RAM
- Kamera: 50 MP ana kamera, 32 MP yapay zeka destekli ön kamera
- Bağlantı: 5G desteği
- Pil: "Max Ink Mode" ile 7 gün, bekleme modunda 26 güne kadar pil ömrü
TCL 60XE NXTPAPER 5G fiyatı:
TCL 60XE NXTPAPER 5G, Mayıs 2025'te Kanada'da 199 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Kısa bir süre sonra ABD ve diğer bölgelerde de kullanıcılarla buluşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil