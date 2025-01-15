TCL'in yeni telefonu 60XE tanıtıldı: 7 gün pil ömrü ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Tüketici elektroniği pazarında yenilikçi ürünleriyle bilinen TCL, CES 2025'te görücüye çıkan yeni telefonu TCL 60XE NXTPAPER 5G'yi tanıttı. E-mürekkep teknolojisini mobil cihazlara taşıyan bu model, kullanıcılarına kağıt benzeri bir ekran deneyimi ve 7 günlük pil ömrü sunuyor. İşte TCL 60XE özellikleri ve fiyatı...

TCL'in yeni telefonu 60XE tanıtıldı

E-okuyucularda e-mürekkep teknolojisini görmeye alışkınız. Şimdi ise TCL bu teknolojiyi mobil telefonlara entegre etmeye devam ediyor. TCL 60XE NXTPAPER 5G, ön yüzünde 6,8" boyutlarında FHD+ ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip. Cihazın en önemli özelliği ise, kullanıcıların bir düğme ile "Max Ink Mode" özelliğini etkinleştirerek ekranı renkli görüntüden Kindle tarzı gri tonlamalı moda geçirebilmesi.

Tam Boyutta Gör Adından da anlaşılacağı üzere bu mod, enerji tüketimini minimum seviyeye indirerek pil ömrünü büyük ölçüde uzatıyor. Dahası TCL, "Max Ink Mode" ile 7 gün, bekleme modunda 26 güne kadar pil ömrü sunacağını söylüyor. Telefona güç veren yonga seti ve detaylar henüz açıklanmadı. Ancak 5G ve yapay zeka özelliklerini destekliyor olacak.

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Buna göre TCL, telefonda Metin Asistanı çeviri, Yazma Asistanı özelliği, Sesli Not gibi birçok özelliğin bulunacağını söylüyor. Kamera bölümünde ise telefona iki yardımcı sensör, 50 MP ana kamera ve 32 MP ön kamera eşlik ediyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla gelen TCL 60 XE NXTPAPER 5G, son olarak 5010 mAh pil kapasitesi sunacak. Ayrıca telefonun CES 2025’te "En İyi Telefon" ödülünü kazandığını söyleyelim.

Ekran: 6.8 inç FHD+, 120Hz yenileme hızı

6.8 inç FHD+, 120Hz yenileme hızı Depolama: 256GB dahili hafıza

256GB dahili hafıza RAM: 8GB + 8GB sanal RAM

8GB + 8GB sanal RAM Kamera: 50 MP ana kamera, 32 MP yapay zeka destekli ön kamera

50 MP ana kamera, 32 MP yapay zeka destekli ön kamera Bağlantı: 5G desteği

5G desteği Pil: "Max Ink Mode" ile 7 gün, bekleme modunda 26 güne kadar pil ömrü

TCL 60XE NXTPAPER 5G fiyatı:

TCL 60XE NXTPAPER 5G, Mayıs 2025'te Kanada'da 199 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Kısa bir süre sonra ABD ve diğer bölgelerde de kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

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TCL'in yeni telefonu 60XE tanıtıldı: 7 gün pil ömrü ve dahası