OnePlus, 2026 yılına kompakt ama güçlü bir amiral gemisiyle girmeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre OnePlus 15T, yalnızca teknik özellikleriyle değil, fiyatıyla da dikkat çekecek. Cihazın, bir önceki model olan 13T’nin 470 dolarlık çıkış fiyatından daha uygun bir etikete sahip olabileceği konuşuluyor.

Tasarım anlamında büyük bir değişiklik beklenmese de, donanım tarafında önemli yenilikler var. Üçlü arka kamera sistemi, 3D ultrasonik parmak izi okuyucusu ve kablosuz şarj desteği gibi detaylar, bu modelin selefine kıyasla ciddi bir sıçrama yapacağını gösteriyor. Ayrıca yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemciyle birlikte performansın da gözle görülür şekilde artması bekleniyor.

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Batarya tarafında ise 7.000 mAh kapasiteyle şimdiye kadarki en iddialı OnePlus modellerinden biri olabilir. 80W hızlı şarj desteğiyle birleşen bu güç, cihazı kompakt segmentte öne çıkarabilir. Yazılım olarak Android 16 tabanlı OxygenOS 16 ile gelecek olan 15T’nin, bazı yapay zekâ özelliklerine de yer vereceği iddia ediliyor.

Henüz kesinleşmiş bir küresel fiyat olmasa da, yaklaşık 600 dolarlık bir etiketle piyasaya sürülmesi beklentiler arasında. Bu da OnePlus 15T’yi Samsung Galaxy S26 gibi kompakt rakipler karşısında güçlü bir alternatif haline getirebilir. Kısacası, 15T modeli 2026’nın en çok konuşulan telefonlarından biri olmaya aday.

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OnePlus 15T sızdırıldı: Daha güçlü özellikler, daha uygun fiyat

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