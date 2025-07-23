Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus 15T sızdırıldı: Daha güçlü özellikler, daha uygun fiyat

    OnePlus 15T ile kompakt telefon pazarında ses getirmeye hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre cihaz, güçlü teknik özelliklerinin yanı sıra selefinden daha uygun bir fiyatla kullanıcı karşısına çıkabilir.

    OnePlus 15T sızdırıldı: Daha güçlü özellikler, daha uygun fiyat

    OnePlus, 2026 yılına kompakt ama güçlü bir amiral gemisiyle girmeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre OnePlus 15T, yalnızca teknik özellikleriyle değil, fiyatıyla da dikkat çekecek. Cihazın, bir önceki model olan 13T’nin 470 dolarlık çıkış fiyatından daha uygun bir etikete sahip olabileceği konuşuluyor.

    Tasarım anlamında büyük bir değişiklik beklenmese de, donanım tarafında önemli yenilikler var. Üçlü arka kamera sistemi, 3D ultrasonik parmak izi okuyucusu ve kablosuz şarj desteği gibi detaylar, bu modelin selefine kıyasla ciddi bir sıçrama yapacağını gösteriyor. Ayrıca yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemciyle birlikte performansın da gözle görülür şekilde artması bekleniyor.

    Batarya tarafında ise 7.000 mAh kapasiteyle şimdiye kadarki en iddialı OnePlus modellerinden biri olabilir. 80W hızlı şarj desteğiyle birleşen bu güç, cihazı kompakt segmentte öne çıkarabilir. Yazılım olarak Android 16 tabanlı OxygenOS 16 ile gelecek olan 15T’nin, bazı yapay zekâ özelliklerine de yer vereceği iddia ediliyor.

    Henüz kesinleşmiş bir küresel fiyat olmasa da, yaklaşık 600 dolarlık bir etiketle piyasaya sürülmesi beklentiler arasında. Bu da OnePlus 15T’yi Samsung Galaxy S26 gibi kompakt rakipler karşısında güçlü bir alternatif haline getirebilir. Kısacası, 15T modeli 2026’nın en çok konuşulan telefonlarından biri olmaya aday.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    Profil resmi
    CagriSR 3 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tren bileti iptal edip para iadesi byd mi jaecoo mu sachane güvenilir mi hap yutamıyorum ne yapmalıyım yazıcı silik çıkarıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum