Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" başladı: Yüzde 80'e varan indirim

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı
Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 28 Temmuz'â sürecek indirim döneminde, Medieval Dynasty 17,99 dolar yerine 10,79 dolar, Frostpunk 2 20.99 dolar yerine 13.64 dolar, V Rising 17.99 dolar yerine 8.99 dolar, Manor Lords ise 19.99 dolar yerine 12.99 dolar fiyatla satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Dead Cells, Strong Hold: Definitive Edition, Persona 3 Reload, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve Atomic Heart gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|İndirim Oranı
|Medieval Dynasty
|17.99 dolar
|10.79 dolar
|-%40
|The Long Dark: Survival Mode x Frostpunk
|19.18 dolar
|5.38 dolar
|-%72
|Persona 3 Reload
|69.99 dolar
|31.49 dolar
|%55
|Strong Hold: Definitive Edition
|7,99 dolar
|2,63 dolar
|-%67
|Frostpunk 2
|20.99 dolar
|13.64 dolar
|-%35
|Dead Cells
|12.49 dolar
|4.99 dolar
|-%60
|Pacific Drive
|14.99 dolar
|7.49 dolar
|-%50
|PAYDAY 3
|22.99 dolar
|6.89 dolar
|-%70
|Plague Inc: Evolved
|7,99 dolar
|1,99 dolar
|-%75
|V Rising
|17.99 dolar
|8.99 dolar
|-%50
|Manor Lords
|19.99 dolar
|12.99 dolar
|%35
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39,99 dolar
|21,99 dolar
|-%45
|Atomic Heart
|39,99 dolar
|11,99 dolar
|-%70
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya