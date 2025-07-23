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    Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" başladı: Yüzde 80'e varan indirim

    Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 80'e varan fırsatlar için son tarih 28 Temmuz. İşte Steam'de indirime giren oyunlar...

    Steam'de 'Hafta Boyu Fırsatları' başladı: Yüzde 80 indirim Tam Boyutta Gör
    Steam’in her hafta düzenlediği "Hafta Boyu Fırsatları" kampanyasında bu haftanın indirimli oyunları belli oldu. Kampanyada yüzlerce oyunda çeşitli oranlarda indirim yer alıyor. Steam oyun indirimleri 28 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olacak. İşte Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

    Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı

    Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 28 Temmuz'â sürecek indirim döneminde, Medieval Dynasty 17,99 dolar yerine 10,79 dolar, Frostpunk 2 20.99 dolar yerine 13.64 dolar, V Rising 17.99 dolar yerine 8.99 dolar, Manor Lords ise 19.99 dolar yerine 12.99 dolar fiyatla satın alınabiliyor. 

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Dead Cells, Strong Hold: Definitive Edition, Persona 3 Reload, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve Atomic Heart gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.  

    Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı
    Medieval Dynasty 17.99 dolar 10.79 dolar -%40
    The Long Dark: Survival Mode x Frostpunk 19.18 dolar 5.38 dolar -%72
    Persona 3 Reload 69.99 dolar 31.49 dolar %55
    Strong Hold: Definitive Edition 7,99 dolar 2,63 dolar -%67
    Frostpunk 2 20.99 dolar 13.64 dolar -%35
    Dead Cells 12.49 dolar 4.99 dolar -%60
    Pacific Drive 14.99 dolar 7.49 dolar -%50
    PAYDAY 3 22.99 dolar 6.89 dolar -%70
    Plague Inc: Evolved 7,99 dolar 1,99 dolar -%75
    V Rising 17.99 dolar 8.99 dolar -%50
    Manor Lords 19.99 dolar 12.99 dolar %35
    Warhammer 40,000: Space Marine 2 39,99 dolar 21,99 dolar -%45
    Atomic Heart 39,99 dolar 11,99 dolar -%70
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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    V
    vixx 1 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 4 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 9 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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