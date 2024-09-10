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    TCL’nin yeni akıllı televizyonu olağanüstü inceliği ile dikkat çekiyor

    Son zamanlarda piyasaya sürdüğü akıllı televizyon modelleriyle dikkatleri üzerine çeken TCL, bu kez de süper ince modeli Thunderbird Blubird modeliyle kendini hatırlattı.

    TCL’nin yeni akıllı televizyonu olağanüstü inceliği ile dikkat çe

    TCL, yeni 75 inçlik Thunderbird “Bluebird” serisi televizyonunu piyasaya sürdü. Şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken bu televizyon, duvara monte edildiğinde neredeyse duvar kağıdı gibi görünüyor. Yalnızca 29.8 mm kalınlığında olan bu ultra ince televizyon, özelleştirilmiş bileşenlerle donatılmış ve duvara mükemmel şekilde yapışan bir montaj aparatıyla birlikte geliyor. Kasa, Koyu Elma, Nane Yeşili ve Sabah Ağacı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

    Thunderbird Bluebird, 3840x2160 piksel çözünürlüğe sahip VA paneliyle yüksek kaliteli görüntü sunuyor. 144 Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran, daha akıcı görüntüler için 240 Hz'ye kadar dinamik olarak hızlanabiliyor. Oyun meraklıları için tasarlanan bu model, değişken yenileme hızı (VRR) ve otomatik düşük gecikme modu (ALLM) gibi özelliklerle donatılmış. Bu sayede oyun deneyiminde giriş gecikmesi minimuma indiriliyor.

    Renk doğruluğu açısından da öne çıkan Bluebird TV, DCI-P3 renk gamının %93'ünü kapsıyor ve yalnızca 0.99’luk renk sapması ile oldukça doğru renkler sunuyor. Ayrıca, uzun süreli kullanımda göz sağlığını korumak için TÜV Rheinland sertifikalı düşük mavi ışık ve titreşimsiz görüntüleme özellikleriyle donatılmış. Ortam ışığı sensörü sayesinde, TV bulunduğu ortamın aydınlık düzeyine göre parlaklığı ve kontrastı otomatik olarak ayarlıyor.

    Performans açısından güçlü olan Bluebird, MT9653 işlemcisi ile donatılmış. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama kapasitesi, televizyonun hem medya oynatma hem de çoklu ekran etkileşimlerinde sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Android 11 işletim sistemiyle birlikte gelen cihaz, iki adet 10W gücünde hoparlöre sahip.

    Ses ve görüntüde sinematik bir deneyim sunmayı hedefleyen bu model, Dolby Vision IQ ile dinamik HDR görüntü işleme ve DTS Virtual X ses teknolojisi ile donatılmış. Böylece hem görsel hem de işitsel olarak etkileyici bir performans sergiliyor.

    Bağlantı seçenekleri arasında USB 3.0 ve 2.0 portları, HDMI 2.1 ve 2.0 girişleri, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5 yer alıyor. Televizyon, Android, iOS, Windows ve Mac cihazlardan kolayca ekran paylaşımı yapabiliyor ve çoklu görev imkânı sunuyor. Ürün, yaklaşık 982 dolar fiyatla satışa sunulmuş durumda.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 13 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 14 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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