TCL’nin yeni akıllı televizyonu olağanüstü inceliği ile dikkat çekiyor

TCL, yeni 75 inçlik Thunderbird “Bluebird” serisi televizyonunu piyasaya sürdü. Şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken bu televizyon, duvara monte edildiğinde neredeyse duvar kağıdı gibi görünüyor. Yalnızca 29.8 mm kalınlığında olan bu ultra ince televizyon, özelleştirilmiş bileşenlerle donatılmış ve duvara mükemmel şekilde yapışan bir montaj aparatıyla birlikte geliyor. Kasa, Koyu Elma, Nane Yeşili ve Sabah Ağacı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

Thunderbird Bluebird, 3840x2160 piksel çözünürlüğe sahip VA paneliyle yüksek kaliteli görüntü sunuyor. 144 Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran, daha akıcı görüntüler için 240 Hz'ye kadar dinamik olarak hızlanabiliyor. Oyun meraklıları için tasarlanan bu model, değişken yenileme hızı (VRR) ve otomatik düşük gecikme modu (ALLM) gibi özelliklerle donatılmış. Bu sayede oyun deneyiminde giriş gecikmesi minimuma indiriliyor.

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Renk doğruluğu açısından da öne çıkan Bluebird TV, DCI-P3 renk gamının %93'ünü kapsıyor ve yalnızca 0.99’luk renk sapması ile oldukça doğru renkler sunuyor. Ayrıca, uzun süreli kullanımda göz sağlığını korumak için TÜV Rheinland sertifikalı düşük mavi ışık ve titreşimsiz görüntüleme özellikleriyle donatılmış. Ortam ışığı sensörü sayesinde, TV bulunduğu ortamın aydınlık düzeyine göre parlaklığı ve kontrastı otomatik olarak ayarlıyor.

Performans açısından güçlü olan Bluebird, MT9653 işlemcisi ile donatılmış. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama kapasitesi, televizyonun hem medya oynatma hem de çoklu ekran etkileşimlerinde sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Android 11 işletim sistemiyle birlikte gelen cihaz, iki adet 10W gücünde hoparlöre sahip.

Ses ve görüntüde sinematik bir deneyim sunmayı hedefleyen bu model, Dolby Vision IQ ile dinamik HDR görüntü işleme ve DTS Virtual X ses teknolojisi ile donatılmış. Böylece hem görsel hem de işitsel olarak etkileyici bir performans sergiliyor.

Bağlantı seçenekleri arasında USB 3.0 ve 2.0 portları, HDMI 2.1 ve 2.0 girişleri, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5 yer alıyor. Televizyon, Android, iOS, Windows ve Mac cihazlardan kolayca ekran paylaşımı yapabiliyor ve çoklu görev imkânı sunuyor. Ürün, yaklaşık 982 dolar fiyatla satışa sunulmuş durumda.

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