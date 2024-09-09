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    Rockstar Games’in GTA 6 müziği için sunduğu teklif tartışmalara yol açtı

    Oyunseverlerin merak ve heyecan içerisinde bekledikleri Grand Theft Auto 6’da artık çalışmaların sonuna yaklaşılırken, bu oyunda kullanılması düşünülen müzikler de yavaş yavaş netleşiyor.

    Rockstar Games, GTA 6'nın müziklerini arıyor

    Martyn Ware, Heaven 17’nin kurucularından biri olarak, "Temptation" adlı ünlü şarkılarının Grand Theft Auto VI oyununda kullanılmasını reddetti. Ware, Rockstar Games’in bu şarkı için 7.500 dolar teklif ettiğini, ancak bu miktarın gelecekteki tüm telif haklarından feragat etmesini gerektirdiğini belirtti. Teklifin cömert olmaktan uzak olduğunu düşünen Ware, sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi.

    Ware, şarkının böyle büyük bir oyun serisinde yer almasının başta heyecan verici göründüğünü, ancak teklif edilen miktarın hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Grand Theft Auto V'in bugüne kadar 8.6 milyar dolar gelir elde ettiğine dikkat çeken sanatçı, bu tür oyunlar için sanatçılara ödenen ücretlerin çok düşük olduğunu savundu. “Bunu sanatçıların haklarını savunan biri olarak söylemek zorundayım. Yirmi yıldır bu işin içindeyim ve oyunun kurallarını iyi biliyorum” diyerek, uzun yıllardır sanatçı hakları savunuculuğu yaptığını vurguladı.

    Bu açıklamaları, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı. Eski Cocteau Twins üyesi Simon Raymonde ise Ware’e kararı tekrar gözden geçirmesini tavsiye etti. Raymonde, GTA gibi büyük bir oyunda yer almanın şarkının bilinirliğini ve dinlenme oranlarını önemli ölçüde artırabileceğini savunarak, 7.500 doların müziğin tanıtımı açısından çok daha büyük getiriler sağlayabileceğini belirtti. Raymonde, oyunun müzik bütçesinin genel olarak bu düzeyde olduğunu ve bu tip oyunların sanatçılar için önemli fırsatlar sunduğunu sözlerine ekledi.

    Heaven 17’nin "Temptation" şarkısı 1983 yılında Birleşik Krallık'ta büyük bir hit olmuş ve synthpop türünün klasiklerinden biri olarak kabul ediliyor. Şarkı, daha önce Trainspotting filminde yer almış ve farklı sanatçılar tarafından cover’lanmıştı. Grand Theft Auto VI'nın ise 2025’in ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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