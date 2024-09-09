Rockstar Games’in GTA 6 müziği için sunduğu teklif tartışmalara yol açtı

Martyn Ware, Heaven 17’nin kurucularından biri olarak, "Temptation" adlı ünlü şarkılarının Grand Theft Auto VI oyununda kullanılmasını reddetti. Ware, Rockstar Games’in bu şarkı için 7.500 dolar teklif ettiğini, ancak bu miktarın gelecekteki tüm telif haklarından feragat etmesini gerektirdiğini belirtti. Teklifin cömert olmaktan uzak olduğunu düşünen Ware, sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi.

Ware, şarkının böyle büyük bir oyun serisinde yer almasının başta heyecan verici göründüğünü, ancak teklif edilen miktarın hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Grand Theft Auto V'in bugüne kadar 8.6 milyar dolar gelir elde ettiğine dikkat çeken sanatçı, bu tür oyunlar için sanatçılara ödenen ücretlerin çok düşük olduğunu savundu. “Bunu sanatçıların haklarını savunan biri olarak söylemek zorundayım. Yirmi yıldır bu işin içindeyim ve oyunun kurallarını iyi biliyorum” diyerek, uzun yıllardır sanatçı hakları savunuculuğu yaptığını vurguladı.

Huawei, yapay zeka alanında çığır açmaya hazırlanıyor 21 sa. önce eklendi

Bu açıklamaları, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı. Eski Cocteau Twins üyesi Simon Raymonde ise Ware’e kararı tekrar gözden geçirmesini tavsiye etti. Raymonde, GTA gibi büyük bir oyunda yer almanın şarkının bilinirliğini ve dinlenme oranlarını önemli ölçüde artırabileceğini savunarak, 7.500 doların müziğin tanıtımı açısından çok daha büyük getiriler sağlayabileceğini belirtti. Raymonde, oyunun müzik bütçesinin genel olarak bu düzeyde olduğunu ve bu tip oyunların sanatçılar için önemli fırsatlar sunduğunu sözlerine ekledi.

Heaven 17’nin "Temptation" şarkısı 1983 yılında Birleşik Krallık'ta büyük bir hit olmuş ve synthpop türünün klasiklerinden biri olarak kabul ediliyor. Şarkı, daha önce Trainspotting filminde yer almış ve farklı sanatçılar tarafından cover’lanmıştı. Grand Theft Auto VI'nın ise 2025’in ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Rockstar Games, GTA 6'nın müziklerini arıyor