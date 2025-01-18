Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A26 5G daha ince bir formla karşımıza çıkabilir

    Teknoloji devi Samsung, bütçe dostu akıllı telefon portföyüne yeni bir ismi daha eklemeye hazırlanıyor. Gelen son bilgiler bu telefonun daha ince bir yapıya sahip A26 modeli olacağını gösteriyor.

    Samsung Galaxy A26 5G daha ince bir formla karşımıza çıkabilir Tam Boyutta Gör

    Samsung’un Galaxy A serisine yeni bir üye katılıyor. Galaxy A26 5G modeli, Bluetooth SIG ve BIS sertifikasyonlarında ortaya çıkarak yakın zamanda tanıtılacağının sinyalini verdi. Telefon, dikkat çeken özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

    Yeni modelin teknik özellikleri hakkında bazı önemli detaylar şimdiden ortaya çıkmış durumda. Galaxy A26 5G’nin, 6.64 veya 6.7 inç boyutlarında FHD+ çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran sunacağı belirtiliyor. Bu, akıcı bir görsel deneyim sağlayarak özellikle oyun ve video izleme için ideal bir seçenek olacağını gösteriyor. Cihazın pil kapasitesinin 4.565 mAh olacağı bilgisi de mevcut, bu da bir önceki model Galaxy A25’in 5.000 mAh’lik bataryasına göre bir miktar düşüş yaşandığını işaret ediyor. Buna rağmen telefon, 164 x 77.5 x 7.7 mm ölçüleri ve 209 gram ağırlığıyla daha ince ve hafif bir yapı sunuyor. Galaxy A25’in 8.3 mm kalınlığına ve 197 gram ağırlığına kıyasla bu yeni tasarım, daha şık bir deneyim vadediyor.

    Galaxy A26 5G’nin yazılım tarafında ise kutudan Android 15 işletim sistemiyle çıkacağı biliniyor. Bu, hem Samsung’un hem de Google’ın sunduğu en güncel özellikleri ve güvenlik iyileştirmelerini içerecek. Cihazın donanımına baktığımızda ise, Exynos 1280 yonga setinin özel bir versiyonuyla güçlendirildiği ve 8 GB’a kadar RAM ile 256 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle geleceği belirtiliyor.

    Telefon, global pazarlar için hazırlandığını gösteren işaretler taşıyor. Bluetooth SIG ve BIS sertifikasyonlarında yer alan bilgiler, cihazın çift SIM desteğiyle geleceğini ve uluslararası pazarda satışa sunulacağını doğruluyor. Ayrıca, cihazın tanıtımının ardından Galaxy A36 ve Galaxy A56 modellerinin de piyasaya sürüleceği söylentileri mevcut. Samsung, bu yeni cihazlarla hem yerel hem de uluslararası pazarda rekabeti artırmayı hedefliyor.

    Galaxy A26 5G’nin tanıtım tarihine dair kesin bir bilgi bulunmasa da, cihazın bu kadar çok platformda görünmesi, tanıtımın oldukça yakın olduğunu gösteriyor. Kullanıcıların, özellikle ekran kalitesi, güncel yazılım desteği ve hafif tasarım gibi özelliklerle cezbedileceği düşünülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    BalkanGöçmeniBirBey 56 dakika önce

    param olsa alacağım helikopter

    Profil resmi
    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    normal ehliyeti monoküler ehliyete çevirme next kanky hd fabrika ayarlarına döndürme oto tuş basma saç beyazlatma korkanın çocuğu olmaz ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum