"Next Stop Paris": TCL, yapay zeka filmi ile geleceğe bir bakış sunuyor

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TCL Studios, Sevgililer Günü'ne özel olarak "Next Stop Paris" adını verdiği romantik kısa filmiyle izleyicilerin karşısına çıktı. 13 Şubat 2025'te, şirketin akış platformu TCLtv+ üzerinde prömiyeri yapılan bu 12 dakikalık film, TCL'nin sanal stüdyosundan çıkan ilk büyük projeyi temsil ediyor. Film, yapay zeka teknolojisinin sinema dünyasında nasıl devrim yaratabileceğine dair çarpıcı bir örnek sunuyor.

Garip hissettiriyor

"Next Stop Paris" filmi, izleyiciyi gerçeklik ile yapay zekanın harmanlandığı büyülü bir dünyaya götürüyor. Trende tanışan iki genç yolcuyu konu alan romantik bir komedi olan Next Stop Paris için çok ciddi bir eleştiri yapmayacağım. Bir film olarak çok iyi sayılmasa da bazı sekanslar aslında etkileyici; ancak büyük bir kısmı yapay zeka kullanımı nedeniyle eksik ve garip hissettiriyor.

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Öte yandan film, tamamıyla bir yapay zeka unsuru da değil. İlk fragman sonrasında tamamen yapay zeka tarafından oluşturulmuş karakterler beklense de proje, zamanla daha pratik bir yazım ve oyunculuk yaklaşımına kaymış gibi görünüyor; CGI ve AI, sadece çevrenin oluşturulması ve arka plan efektleri için kullanılmış. TCL, filmin çoğu sahnesinde, profesyonel kameralarla çekilen gerçek görüntüler ve çeşitli yapay zeka uygulamalarıyla (Midjourney, Runway ML, Nuke, Adobe After Effects ve TCL araçları) kombin edilen bir yöntem kullandığını belirtiyor.

TCL Studios, Next Stop Paris'ten öğrendiklerini ve yapay zeka ile geliştirilmiş film yapım araçlarını yayın hizmeti için daha fazla içerik oluşturmak üzere kullanmayı planlıyor. Next Stop Paris, devrim yaratacak bir iş olmasa da sinema endüstrisi, giderek yapay zeka teknolojilerini prodüksiyon süreçlerine entegre ediyor. Özellikle 2025 Oscar’larında aday gösterilen iki büyük prodüksiyon da AI teknolojilerinden faydalanılmış olması buna işaret ediyor.

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TCL, yapay zeka filmi ile geleceğe bir bakış sunuyor