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    Yeni Superman filminin çekimleri tamamlandı: 2027'de geliyor

    Geçtiğimiz yıl çıkan Superman filminin devamı geliyor. Man of Tomorrow adını taşıyan film, DC evreninden tanıdığımız farklı karakterleri de barındıracak. İşte 2027'de çıkacak filmin detayları...

    Yeni Superman filminin çekimleri tamamlandı: 2027'de geliyor Tam Boyutta Gör
    James Gunn öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni, Supergil ile daha yolun başında tökezlemiş olsa da şimdilik hız kesmeden yoluna devam ediyor. Bu yeni evrenin üçüncü filmi olan Man of Tomorrow, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz yıl çıkan Superman filminin devamı niteliğindeki Man of Tomorrow, DC evreninden tanıdığımız farklı kahramanlara da hikâyesinde yer verecek.

    Man of Tomorrow, 9 Temmuz 2027'de Vizyona Girecek

    Superman gibi Man of Tomorrow'u da yöneten James Gunn, dün sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak filmin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

    İlk filmin kötü adamı olan Lex Luthor ile Superman, bu kez çok daha büyük bir düşmanı durdurmak için güçlerini birleştirecek. Bu iki düşmanı birlikte çalışmaya zorlayan büyük düşman, Dünya'yı ele geçirip koleksiyonuna katmaya gelen kozmik güç Braniac olacak.

    David Corenswet (Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane) ve Nicholas Hoult (Lex Luthor) ilk filmdeki rolleriyle geri dönecek. Ayrıca Nathan Fillion (Green Lantern), Isabela Merced (Hawkgirl), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Edi Gathegi (Mister Terrific) ve Sara Sampaio (Eve) da ilk filmdeki rollerini yineleyecek. Ekibe katılacak başlıca isimler ise Adria Arjona (Hit Man) ve Pom Klementieff (Guardians of the Galaxy) olacak.

    Son dönemin yükselen yıldızlarından Adria Arjona'nın Maxima karakterini canlandıracağı açıklanmış olsa da bunun aslında bir yanıltma olduğunu ve Arjona'nın aslında Wonder Woman'a hayat vereceğini düşünenler de var. Ancak bu şimdilik bir söylentiden ibaret.

    Çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte sinemaseverlerin karşısına çıkmaya bir adım daha yaklaşan Man of Tomorrow, 9 Temmuz 2027'de vizyona girecek.

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    J
    Jikoxmarley 6 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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    dünyada ismimden kaç tane var sitesi gazdan ayağı çekince vuruntu sabiha gökçene en yakın otogar dünya da en çok oynanan maçlar teklifimgelsin davet kodu

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