Yeni Superman filminin çekimleri tamamlandı: 2027'de geliyor

Man of Tomorrow, 9 Temmuz 2027'de Vizyona Girecek
Superman gibi Man of Tomorrow'u da yöneten James Gunn, dün sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak filmin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.
İlk filmin kötü adamı olan Lex Luthor ile Superman, bu kez çok daha büyük bir düşmanı durdurmak için güçlerini birleştirecek. Bu iki düşmanı birlikte çalışmaya zorlayan büyük düşman, Dünya'yı ele geçirip koleksiyonuna katmaya gelen kozmik güç Braniac olacak.
David Corenswet (Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane) ve Nicholas Hoult (Lex Luthor) ilk filmdeki rolleriyle geri dönecek. Ayrıca Nathan Fillion (Green Lantern), Isabela Merced (Hawkgirl), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Edi Gathegi (Mister Terrific) ve Sara Sampaio (Eve) da ilk filmdeki rollerini yineleyecek. Ekibe katılacak başlıca isimler ise Adria Arjona (Hit Man) ve Pom Klementieff (Guardians of the Galaxy) olacak.
Son dönemin yükselen yıldızlarından Adria Arjona'nın Maxima karakterini canlandıracağı açıklanmış olsa da bunun aslında bir yanıltma olduğunu ve Arjona'nın aslında Wonder Woman'a hayat vereceğini düşünenler de var. Ancak bu şimdilik bir söylentiden ibaret.
Çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte sinemaseverlerin karşısına çıkmaya bir adım daha yaklaşan Man of Tomorrow, 9 Temmuz 2027'de vizyona girecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim