Tam Boyutta Gör İnsanlık tarihinin yapay zeka tarafından yaratılan ilk kısa filminin fragmanı YouTube'da yayınlandı.

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Hangi yapay zeka modelinin kullanıldığı açıklanmadı

Next Stop Paris adlı romantik komedi, Çinli TCL şirketi tarafından duyuruldu. Film, Paris'e giden bir trende tanışan ve aşık olan iki genci anlatıyor. Ana karakterin adı Claire. Arkadaşının ise sadece "zayıflıklarını asla göstermeyen karanlık ve gizemli bir adam" olduğu biliniyor.

Hikaye orijinal senaryoya dayanıyor. Karakterlerin seslendirilmeleri gerçek oyuncular tarafından yapılırken, yapay zeka ise filmi görselliğe taşıma konusunda kullanılmış. Yaz aylarında gösterime girecek filmin yapımında hangi yapay zeka modelinin kullanıldığı ise henüz açıklanmış değil.

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Yapay zeka ile oluşturulan ilk kısa filmin fragmanı yayınlandı