Xbox; Warcraft, Halo, Elder Scrolls gibi serileri için Hollywood stüdyolarıyla görüşüyor

Xbox, Projelerini Paket Hâlinde Vermek İstiyor
Normalde Xbox ya da Sony gibi şirketler farklı uyarlamalar için farklı stüdyolar ile çalışabiliyor. Örneğin The Last of Us dizisini HBO yaparken, God of War dizisi için Amazon ile anlaşılabiliyor. Xbox ise Halo, The Elder Scrolls, Warcraft gibi kıymetli serilerini paket hâlinde Hollywood'a sunuyor. Puck tarafından aktarılan bilgilere göre, Xbox bir Hollywood stüdyosuyla iş birliği yapıp pek çok projeyi bu ortaklık kapsamında hayata geçirmek istiyor. Şu anda Hollywood'da yürütülen görüşmeler de bu doğrultuda ilerliyor.
Yine Puck tarafından elde edilen bilgilere göre şu anda Xbox'ın sunduğu bu paketle somut şekilde ilgilenen üç stüdyo var: Universal, Netflix ve Paramount. Günün sonunda kiminle anlaşıldığından bağımsız olarak bu pakette hem film hem de dizi uyarlamalarının yer alması bekleniyor. Özellikle Elder Scrolls ve Warcraft gibi seriler, dikkat çekici dizilerin ortaya çıkmasına vesile olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim