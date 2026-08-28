Xbox; Warcraft, Halo, Elder Scrolls gibi serileri için Hollywood stüdyolarıyla görüşüyor

Tam Boyutta Gör The Last of Us, Fallout, Super Mario Bros. gibi oyun uyarlamalarının yakaladığı başarı, Hollywood'un oyun uyarlamalarına olan ilgisini hiç olmadığı kadar artırmış durumda. Nitekim Xbox da elindeki popüler serilerin neredeyse tamamını dizi ya da filme aktarmanın yollarını arıyor. Şu anda 10'dan fazla oyun uyarlaması üzerinde çalıştığı bir süre önce ortaya çıkan Xbox, bu planları hayata geçirmek için Hollywood stüdyolarıyla görüşmelere başladı.

Xbox, Projelerini Paket Hâlinde Vermek İstiyor

Normalde Xbox ya da Sony gibi şirketler farklı uyarlamalar için farklı stüdyolar ile çalışabiliyor. Örneğin The Last of Us dizisini HBO yaparken, God of War dizisi için Amazon ile anlaşılabiliyor. Xbox ise Halo, The Elder Scrolls, Warcraft gibi kıymetli serilerini paket hâlinde Hollywood'a sunuyor. Puck tarafından aktarılan bilgilere göre, Xbox bir Hollywood stüdyosuyla iş birliği yapıp pek çok projeyi bu ortaklık kapsamında hayata geçirmek istiyor. Şu anda Hollywood'da yürütülen görüşmeler de bu doğrultuda ilerliyor.

Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun 18 sa. önce eklendi

Yine Puck tarafından elde edilen bilgilere göre şu anda Xbox'ın sunduğu bu paketle somut şekilde ilgilenen üç stüdyo var: Universal, Netflix ve Paramount. Günün sonunda kiminle anlaşıldığından bağımsız olarak bu pakette hem film hem de dizi uyarlamalarının yer alması bekleniyor. Özellikle Elder Scrolls ve Warcraft gibi seriler, dikkat çekici dizilerin ortaya çıkmasına vesile olabilir.

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