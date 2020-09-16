TCL yeni bir akıllı aile saati piyasaya sürdü

Tam Boyutta Gör

Akıllı saat teknolojileri çocuklara olduğu kadar ileri yaştaki insanların takibi ve erişimi için de önem taşıyor. TCL bu anlamda her iki ihtiyaca yönelik olarak akıllı saatler piyasaya sürüyor. Son olarak MOVETIME 40SX piyasaya çıkıyor.

İlginizi Çekebilir

Aile büyüklerine yönelik TCL MOVETIME MT43A tanıtıldı

TCL MOVETIME 40SX özellikleri ve fiyatı

TCL MOVETIME 40SX modeli kısa süre önce piyasaya çıkan MT43A modelini daha da geliştiriyor. Akıllı saat fitness takibi, uyku takibi, etkinlik takibi gibi standart özelliklerin yanında farklı erişim özellikleri de mevcut.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

Dahili kamera ve 4.5G bağlantısı sayesinde aile büyükleri ile sürekli iletişimde kalınabiliyor. Sohbet esnasında sesli mesaj, resim veya emoji gibi zengin içerikler de gönderilebiliyor. Harita ve GPS desteği sayesinde kullanıcının konumu tespit edilebiliyor.

Aile büyükleri için güvenli alan belirlenerek bu alandan çıkıldığında bildirim alınabiliyor. Hareket sensörü ise hareketsiz kalınan süreleri görmenizi ve erken tedbir almanızı sağlıyor. Düşme algılama özelliği de yine kritik anlarda diğer bireyleri uyarıyor. TCL MOVETIME 40SX modeli 1499TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.