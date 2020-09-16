Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL yeni bir akıllı aile saati piyasaya sürdü

    Yaşlı aile üyelerini sürekli takip edebileceğiniz ve acil durumlarda anlık olarak bildirim alabileceğiniz TCL MOVETIME 40SX aile akıllı saati piyasaya sürüldü.
    2 sa.
    375
    9
    Cep Tel Aksesuarları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    TCL yeni bir akıllı aile saati piyasaya sürdü
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı saat teknolojileri çocuklara olduğu kadar ileri yaştaki insanların takibi ve erişimi için de önem taşıyor. TCL bu anlamda her iki ihtiyaca yönelik olarak akıllı saatler piyasaya sürüyor. Son olarak MOVETIME 40SX piyasaya çıkıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Aile büyüklerine yönelik TCL MOVETIME MT43A tanıtıldı

    TCL MOVETIME 40SX özellikleri ve fiyatı

    TCL MOVETIME 40SX modeli kısa süre önce piyasaya çıkan MT43A modelini daha da geliştiriyor. Akıllı saat fitness takibi, uyku takibi, etkinlik takibi gibi standart özelliklerin yanında farklı erişim özellikleri de mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

    Dahili kamera ve 4.5G bağlantısı sayesinde aile büyükleri ile sürekli iletişimde kalınabiliyor. Sohbet esnasında sesli mesaj, resim veya emoji gibi zengin içerikler de gönderilebiliyor. Harita ve GPS desteği sayesinde kullanıcının konumu tespit edilebiliyor.

    Aile büyükleri için güvenli alan belirlenerek bu alandan çıkıldığında bildirim alınabiliyor. Hareket sensörü ise hareketsiz kalınan süreleri görmenizi ve erken tedbir almanızı sağlıyor. Düşme algılama özelliği de yine kritik anlarda diğer bireyleri uyarıyor. TCL MOVETIME 40SX modeli 1499TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 dk. Intel 7680 shader içeren bir kart üzerinde çalışıyor, 8 GB GDDR6 bellekli DG2 sızdı 30 dk. RX 6000 serisine ait 2 ve 3 fanlı modeller gün yüzüne çıktı 48 dk. Tarihi an: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı 1 sa. Otomotivden elde edilen ÖTV'de rekor artış sürüyor 1 sa. Red Bull ile İstanbul semalarında benzersiz uçuş fırsatı 1 sa. Yeni nesil iPad Air'in yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [Galeri] 2 sa. Excalibur Arena PUBG Lite Solo Turnuvası başlıyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN TCL yeni bir akıllı aile saati piyasaya sürdü Sonraki Tasarımıyla köklerine ışık tutan yeni Nissan Z Proto tanıtıldı 3 sa. AMD patronu Lisa Su’ya büyük onur 4 sa. Nvidia işlemci pazarına giriyor 6 sa. Microsoft'un su altında çalışan sunucu deneyi başarılı oldu 7 sa. Crysis Remastered'tan 8K 60FPS teknoloji fragmanı 15 sa. Yerli uçan araba CEZERİ ilk kez uçtu! 17 sa. Apple A14 Bionic ilk 5nm sürecinde üretilen yonga oldu 17 sa. iPad Pro’ya zam geldi! 18 sa. Apple Watch SE geldi, Apple Watch 3'ün fiyatı yükseldi 18 sa. iPadOS 14 çıkış tarihi açıklandı! 18 sa. Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi 18 sa. iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 18 sa. Sekizinci nesil iPad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 18 sa. Apple yeni fitness abonelik hizmetini duyurdu: Fitness+ 18 sa. Apple One abonelik paketi duyuruldu: Apple abonelikleri daha uygun fiyata tek pakette 18 sa. Apple'dan uygun fiyatlı akıllı saat: Apple Watch SE 19 sa. Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet! 19 sa. Suzuki-Toyota anlaşmasının yeni ürünü: 2021 Suzuki Swace 20 sa. Samsung’dan 108MP çözünürlüğünde yeni kamera sensörü 20 sa. Bloomberg'ten iddialı PS5 tahmini: 399 dolar olabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor?
    DonanımHaber
    Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi
    DonanımHaber
    Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de!
    DonanımHaber
    Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu
    DonanımHaber
    💰Dolar=7,48 - Euro=8,88 - Altın=470 | 15 EYLÜL💰
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Warframe'in Dosya Boyutu En Az 15GB Küçülüyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    DreamHack Masters 2020 Kış Turnuvası Duyuruldu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız