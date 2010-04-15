TDK TH-WR700: 3.5 mm girişli kablosuz kulaklık satışa sunuldu

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TDK'nın Şubat ayında tanıtımı yapılan kablosuz kulaklığı TH-WR700, satışa sunuldu. TDK TH-WR700 kablosuz kulaklık 3.5mm kulaklık girişi üzerinden bağlanıyor ve bluetooth yerine Kleer kablosuz aktarım teknolojisini kullanıyor. Kleer kablosuz aktarım teknolojisi ile kulaklık ve iPhone arasında 2.4Ghz'lık bağlantı kuruluyor. Düşük güç tüketimine sahip Kleer kablosuz aktarımı ve yüksek kalitede ses aktarımı ile TDK TH-WR700 oldukça kaliteli ses sunuyor.

Ses aktarımı için TDK TH-WR700'ü 3.5mm kulaklık girişine yerleştirmek yeterli, 10 metreye kadar aktarım mesafesi olan TH-WR700'ün 40db'ye kadar ses verdiği belirtiliyor.

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TDK'nın kablosuz kulaklığı TH-WR700, 249$ yurt dışı fiyat etiketiyle satışa sunuldu