Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TDK TH-WR700: 3.5 mm girişli kablosuz kulaklık satışa sunuldu

TDK'nın kablosuz kulaklığı TH-WR700 satışa sunuldu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,3b
1
3
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

TDK TH-WR700: 3.5 mm girişli kablosuz kulaklık satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör

TDK'nın Şubat ayında tanıtımı yapılan kablosuz kulaklığı TH-WR700, satışa sunuldu. TDK TH-WR700 kablosuz kulaklık 3.5mm kulaklık girişi üzerinden bağlanıyor ve bluetooth yerine Kleer kablosuz aktarım teknolojisini kullanıyor. Kleer kablosuz aktarım teknolojisi ile kulaklık ve iPhone arasında 2.4Ghz'lık bağlantı kuruluyor. Düşük güç tüketimine sahip Kleer kablosuz aktarımı ve yüksek kalitede ses aktarımı ile TDK TH-WR700 oldukça kaliteli ses sunuyor.

Ses aktarımı için TDK TH-WR700'ü 3.5mm kulaklık girişine yerleştirmek yeterli, 10 metreye kadar aktarım mesafesi olan TH-WR700'ün 40db'ye kadar ses verdiği belirtiliyor.

TDK TH-WR700: 3.5 mm girişli kablosuz kulaklık satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör

TDK'nın kablosuz kulaklığı TH-WR700, 249$ yurt dışı fiyat etiketiyle satışa sunuldu


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
taskin57 9 yıl
Ses seviyesi 40 db üzerinde olmaması çok kötü. 250$'lık bir kulaklığın çok daha üst seviyede ses vermesini beklerdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
harika bir urun
param olsa alirdim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freedom36 9 yıl
Yalnızca 40 db ses ve 250$!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Teknoloji Gündemi Eyefinity Özel Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli
DonanımHaber
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim