Team 1866MHz ve 2000MHz'de çalışan Xtreem LV serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, Xtreem LV serisi düşük güç tüketimli yeni bellek kitlerini duyurdu. 1866MHz ve 2000MHz'de çalışan 8GB kapasiteli çift kanal bellek kitleri, 1.65v geriliminde CL9 zamanlamalarıyla geliyorlar. 256x8 DRAM DRAM konfigürasyonuna sahip olan bellek kitleri, Alüminyum soğutucu ile geliyor ve Intel Core i5/Core i7 platformunu hedef alıyorlar.

8 katmanlı baskılı devre kullanan Xtreem LV serisi yeni bellek kitleriyle Team Group, oyuncular, hız aşırtmacılar ve performans tutkunlarını hedef alıyor. Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak kitlerin, yakın zamanda raflardaki yerini alması bekleniyor.