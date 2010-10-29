Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Team 1866MHz ve 2000MHz'de çalışan Xtreem LV serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu

8 yıl
6,9b
1
1
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, Xtreem LV serisi düşük güç tüketimli yeni bellek kitlerini duyurdu. 1866MHz ve 2000MHz'de çalışan 8GB kapasiteli çift kanal bellek kitleri, 1.65v geriliminde CL9 zamanlamalarıyla geliyorlar. 256x8 DRAM DRAM konfigürasyonuna sahip olan bellek kitleri, Alüminyum soğutucu ile geliyor ve Intel Core i5/Core i7 platformunu hedef alıyorlar.

8 katmanlı baskılı devre kullanan Xtreem LV serisi yeni bellek kitleriyle Team Group, oyuncular, hız aşırtmacılar ve performans tutkunlarını hedef alıyor. Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak kitlerin, yakın zamanda raflardaki yerini alması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
spaydix 8 yıl
güzel ama şu 8gb kitler de 2000mhz de cl 7-8-7-24 gibi kitler çıksa hemen alıcam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: Piranha ile GPS Navigasyon cihazları ve yeni teknolojiler üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim