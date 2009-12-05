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Team Group ComtpactFlash ve SDHC formundaki yeni bellek kartlarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Team Group ComtpactFlash ve SDHC formundaki yeni bellek kartlarını duyurdu
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Hazırladığı ürünler ülkemiz pazarında da satılan bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, CompactFlash ve SDHC formundaki yeni depolama kartlarını duyurdu. Firmanın taşınabilir cihazlar ve DSLR fotoğraf makineleri için hazırladığı yeni kartlardan CompactFlash modeli 16GB depolama kapasitesi sunuyor ve 600x performans derecelendirmesi ile geliyor yani okuma ve yazma hızlaır 93/90MB'sy'ye ulaşabiliyor.

Team Group tarafından tanıtım yapılan SDCH kart ailesi ise 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Class 10 performans derecelendirmesine sahip olan yeni kartlar, 22MB/sn okuma ve18MB/sn yazma hızlarına ulaşabiliyorlar. Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak kartların son kullanıcı satış fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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