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    Teams’e geçen Brisa’nın iş süreçleri yüzde 80 güçlendi

    2900’a yakın çalışana ve 1400’den fazla satış noktasına sahip Brisa, iş sürecini dijital ortamdan yürütmek için Microsoft Teams'e geçiş yaptı. Böylece iş süreçlerinde yüzde 80 iyileşme gerçekleşti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Teams’e geçen Brisa’nın iş süreçleri yüzde 80 güçlendi
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    Dijital ortamda ekip içi iletişim ve koordinasyonun sağlanması için yardımcı araçlar büyük önem taşıyor. Microsoft Teams, küçük-büyük tüm ekiplerin ihtiyacını giderecek fonksiyonlara sahip.

    Türkiye’de 2900’a yakın çalışana ve 1400’den fazla satış noktasına sahip Brisa, ekip içi iletişimi güçlendirmek için ''Oh Be! Dijital İşyeri'' vizyonuyla Microsoft Teams’e geçiş yaptı. Brisa; iletişimini güçlendirmek, güvenlik risklerini ortadan kaldırmak ve hız kazanma amacıyla Microsoft Teams’i tercih etti.

    Bayi toplantıları dijitale taşındı

    Brisa, Teams sayesinde bazı operasyonlarda yüzde 80 iyileşme kaydettiğini ifade ediyor. Teams’in 10 bin kişinin bağlanabildiği canlı etkinlik özelliği sayesinde Brisa çalışanları ve bayileri, bulundukları yerden toplantılara katılabiliyor ve canlı yayınlarla şirket içi gelişmelerden haberdar olabiliyor.

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    Teams ile Brisa, iş süreçlerinde yaşadığı aksaklıkları, güvenlik sorunlarını ve iletişim problemlerini ortadan kaldırdı ve bünyesinde bulunan çalışanları, bayileri ve paydaşları ile kurduğu iletişimi kesintisiz, verimli ve güvenli hale getirdi. Microsoft Teams Brisa'ya yüksek erişilebilirlik, çoklu yedeklilik, operasyonel kolaylıklar ve güvenli bir altyapı sağladı. Kullanıcılar ile paydaşlar arasındaki dosya paylaşım hızı, toplantı yapabilme kabiliyeti ve iletişim kalitesi büyük ölçüde artıyor; toplantının yaratacağı maliyet ve zaman kaybına engel oluyor. Teams ile Brisa çeviklik kazandı ve bazı iş süreçlerinde yüzde 80 iyileşme kaydetti.

    Ayrıca Bkz. "Teams ve Sanal Masaüstü ile evden güvenli çalışın"

    Üçüncü taraf uygulama desteği

    Teams yalnızca Microsoft’un sunduğu özelliklerle çalışmıyor, üçüncü taraf uygulamalarla modüler şekilde geliştirilebiliyor. Brisa’nın Chatbot teknolojisiyle geliştirdiği Yapay Zeka Temelli Ekip Arkadaşı “Robi”, Teams'e dâhil oldu. Böylece yeni ve farklı bir platforma ihtiyaç duymadan bayilerin finansal durumu, satış verileri, günlük yemek menüsü paylaşma ve şifre resetleme gibi birçok işlem, üçüncü parti uygulamaların dâhil edilmesiyle rahatça yapabilmeye başlandı.

    Brisa CIO’su Tekin Gülşen, Teams’e geçme sürecini şöyle açıkladı:

    “Dijital Dönüşüm sürecimizde çalışanlarımızın günlük iş akışlarındaki operasyonlarını, iç ve dış paydaşları ile iletişimlerini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmek en büyük önceliklerimizden bir tanesiydi. Microsoft’un çözüm ortaklığı ile Office365 platformu ve Teams uygulamasını iş süreçlerimize dahil ettik ve kısa zamanda yaygınlaştırdık. Teams’in sağladığı kesintisiz hizmet ile günün her saati birbirimize ulaşabiliyor, kaliteli toplantılarla işlerimizin sürekliliğini sağlayabiliyoruz. Ayrıca Teams’e chatbot özelliği kazandırarak bazı süreçlerimizi çok daha kolay ve otomatik hale getirdik. Bu başarı hikayesinin ardında emek sarf eden Microsoft ekibini ve Brisa Bilgi Teknolojileri ekibimizi bir kez daha tebrik ediyorum.”

    Teams'e yeni özellikler geldi

    Microsoft Teams, Skype entegrasyonu sayesinde diğer dijital iş platformlarının önüne geçiyor. Teams’e yeni özellikler eklendi. Gerçek zamanlı gürültü kesme özelliği, klavye tuşları ya da dışarıdan gelen sesler gibi rahatsız edici arka plan gürültüsünü en aza indirerek söylenenlerin rahatça duyulabilmesini sağlıyor. Büyük çaplı görüntülü toplantılarda söz almak çok kolaylaştı. Teams şimdi, videoda el kaldırma hareketlerini algılıyor ve söz isteyen çalışanlar kendilerini daha rahat ifade edebiliyor. Yeni başka bir özellik olan Teams Rezervasyonlar ile doktor muayenelerinin zamanlamasını yapmak, randevu ayarlamak kolaylaşıyor. Teams, devam eden görüşmelerin daha verimli geçmesi için ayrı bir pencerede sohbet etmeye de olanak tanıyor. Çevrimdışı ve düşük bant genişliği desteği sayesinde Teams, internet bağlantısı olmasa bile sohbet mesajlarının okunmasına ve yanıtlanmasına imkân veriyor.



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    turker03 (cafer cafer) 1 sa.
    Teams benzeri uygulamalar çok güzel ama genelde bilinmiyor ve kullanılmıyor. Bunları yöneticilerin yönlendirmesi gerek. Skype business için de benzer şey geçerli. Ama gidiyor bunların yerine whatsapp grubu kuruluyor herşey için. Ama anlatamıyorsun işte. Ve işin garip tarafı bu hizmetler paket halinde zaten satın alınmış durumda. Üniversitelerde bile aynı bu durum
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