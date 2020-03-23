Teams ve Sanal Masaüstü ile evden güvenli çalışın

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Koronavirüs nedeniyle tüm okullar ve pek çok iş yerleri dijital ortamda çalışmalarını yürütüyor. Dijital ortamda ekip koordinasyonu sağlanması ve iletişim aksaklığı yaşanmaması adına çeşitli uygulamalar kullanılıyor. Microsoft Teams, bu uygulamaların en popülerlerinden biri.

Üçüncü yılını kutlayan Teams’e yeni özellikler eklendi. Bu özellikler şunlar:

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Gerçek zamanlı gürültü kesme özelliği , klavye tuşları ya da dışarıdan gelen sesler gibi rahatsız edici arka plan gürültüsünü en aza indirerek söylenenlerin rahatça duyulabilmesini sağlıyor.

, klavye tuşları ya da dışarıdan gelen sesler gibi rahatsız edici arka plan gürültüsünü en aza indirerek söylenenlerin rahatça duyulabilmesini sağlıyor. Büyük çaplı görüntülü toplantılarda söz almak çok kolaylaştı. Teams şimdi, videoda el kaldırma hareketlerini algılıyor ve söz isteyen çalışanlar kendilerini daha rahat ifade edebiliyor.

ve söz isteyen çalışanlar kendilerini daha rahat ifade edebiliyor. Yeni başka bir özellik olan Teams Rezervasyonlar ile doktor muayenelerinin zamanlamasını yapmak, randevu ayarlamak kolaylaşıyor.

ile doktor muayenelerinin zamanlamasını yapmak, randevu ayarlamak kolaylaşıyor. Teams, devam eden görüşmelerin daha verimli geçmesi için ayrı bir pencerede sohbet etmeye de olanak tanıyor.

etmeye de olanak tanıyor. Çevrimdışı ve düşük bant genişliği desteği sayesinde Teams, internet bağlantısı olmasa bile sohbet mesajlarının okunmasına ve yanıtlanmasına imkân veriyor.

RealWear adlı akıllı başlığı kullanan endüstriyel saha çalışanları, Teams entegrasyonunun sesli komutla sağladığı “eller serbest” özelliği sayesinde hiçbir cihaza dokunmadan, sorguladıkları bilgilere erişebiliyor ve diğer uzmanlarla uzaktan iletişim kurabiliyor.

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Teams ile birebir görüntülü konuşmalar, ekip katılımlı video konferanslar ve 10.000 kişinin bağlanabildiği canlı etkinlikler yapılabiliyor. Teams, eğitim kurumları için uzaktan eğitim araçları da sunuyor. Windows Sanal Masaüstü ise iş bilgisayarındaki masaüstünün, iş dosyalarının ve uygulamaların birkaç dakika içinde bulut üzerinden dağıtılıp farklı cihazlarda güvenle kullanılabilmesini sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Bankaların koronavirüs destek paketi belli oldu"

Fortune dergisinin en büyük 100 şirket listesindeki 93 şirket Teams kullanıyor. Teams kullanan 14 şirketin çalışan sayısı 100 binin üzerinde. SAP, Ernst & Young, SAP, Continental AG ve Accenture gibi büyük şirketler de Teams kullananlar arasında yer alıyor.

Windows Sanal Masaüstü ile iş bilgisayarına, uygulamalara ve dosyalara her yerden güvenli erişim

Microsoft Azure’da sunulan Windows Sanal Masaüstü uygulaması iş bilgisayarındaki masaüstünü ve uygulamaları sanallaştırılabiliyor ve istenen cihazda bunları kullanıma sunuyor. Kimin hangi şartlarda hangi dosyalara ve uygulamalara erişebileceği önden karar veriliyor. Böylece çalışanlar, güvenli, güncel ve yüksek performanslı bir sanal ortamda işlerini yürütebiliyor. Ofis dışındaki kullanıcılar, bir web tarayıcısı aracılığıyla istenen dosyalara ve uygulamalara, iş yerindeki bilgisayarlarının sahip olduğu özelliklere kavuşuyor.

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