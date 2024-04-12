Uygun fiyata üç yıllık Game Pass aboneliği tarihe karıştı: Türkiye’ye sınır getirildi

Konsol ve PC için Xbox Game Pass’e abone olmak isteyen kullanıcılar 3 yıla kadar abonelik satın alarak gelecek zamlara karşı kendini güvenceye alabiliyordu. Microsoft, Türkiye’ye özel sınırlandırma getirdi. Artık Xbox Game Pass aboneliğinizi en fazla 13 aya kadar uzatabileceksiniz.
Game Pass ücretinin diğer ülkelere kıyasla düşük fiyatlı olduğu 8 ülkede maksimum abonelik süresi 36 aydan 13 ay’a düşürüldü. Türkiye dahil olmak üzere Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Singapur ve Tayvan’da en fazla 13 aylık Game Pass aboneliği yapılabilecek. Bu ülkelerdeki kullanıcılar, 3 yıllık Game Pass aboneliği imkanından yararlanamayacak.
Uygun fiyatlı Game Pass Ultimate yöntemi devredışı kaldı
Microsoft ayrıca EA Play aboneliği için Türkiye’deki ve Arjantin’deki kullanıcılara 13 ay sınırı getirdi. Daha önce 36 aya kadar EA Play aboneliği satın alınabiliyordu.
36 ay EA Play aboneliği ve 1 Ay Game Pass Ultimate aboneliği satın alan kullanıcılara dönüşüm yapılıyor ve 13 aylık Game Pass Ultimate aboneliği elde ediliyordu. Bu yöntemle 13 aylık Game Pass Ultimate aboneliği 950 TL’ye (Aylık 73 TL) denk geliyordu. EA Play’a 13 ay sınırının getirilmesiyle birlikte bu yöntem tarihe karıştı.
Xbox Game Pass fiyatı 2024
- Xbox Game Pass Ultimate: 209 TL
- PC Game Pass: 159 TL
- Xbox Game Pass Core: 159 TL
- Xbox Game Pass Konsol: 159 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...