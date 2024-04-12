Uygun fiyata üç yıllık Game Pass aboneliği tarihe karıştı: Türkiye’ye sınır getirildi

Tam Boyutta Gör

Konsol ve PC için Xbox Game Pass’e abone olmak isteyen kullanıcılar 3 yıla kadar abonelik satın alarak gelecek zamlara karşı kendini güvenceye alabiliyordu. Microsoft, Türkiye’ye özel sınırlandırma getirdi. Artık Xbox Game Pass aboneliğinizi en fazla 13 aya kadar uzatabileceksiniz.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu! 6 sa. önce eklendi

Game Pass ücretinin diğer ülkelere kıyasla düşük fiyatlı olduğu 8 ülkede maksimum abonelik süresi 36 aydan 13 ay’a düşürüldü. Türkiye dahil olmak üzere Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Singapur ve Tayvan’da en fazla 13 aylık Game Pass aboneliği yapılabilecek. Bu ülkelerdeki kullanıcılar, 3 yıllık Game Pass aboneliği imkanından yararlanamayacak.

Tam Boyutta Gör

Uygun fiyatlı Game Pass Ultimate yöntemi devredışı kaldı

Microsoft ayrıca EA Play aboneliği için Türkiye’deki ve Arjantin’deki kullanıcılara 13 ay sınırı getirdi. Daha önce 36 aya kadar EA Play aboneliği satın alınabiliyordu.

36 ay EA Play aboneliği ve 1 Ay Game Pass Ultimate aboneliği satın alan kullanıcılara dönüşüm yapılıyor ve 13 aylık Game Pass Ultimate aboneliği elde ediliyordu. Bu yöntemle 13 aylık Game Pass Ultimate aboneliği 950 TL’ye (Aylık 73 TL) denk geliyordu. EA Play’a 13 ay sınırının getirilmesiyle birlikte bu yöntem tarihe karıştı.

Xbox Game Pass fiyatı 2024

Xbox Game Pass Ultimate: 209 TL

PC Game Pass: 159 TL

Xbox Game Pass Core: 159 TL

Xbox Game Pass Konsol: 159 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Uygun fiyata üç yıllık Game Pass aboneliği tarihe karıştı