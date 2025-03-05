Tecno Camon 40 Premier 5G modeli 144Hz ekranla geliyor

Tecno Camon 40 Premier 5G neler sunuyor?
Tecno Camon 40 Premier 5G akıllı telefon modelinde 6.67 inçlik 1260x2800 piksel çözünürlüğünde LTPO AMOLED ekran yer alıyor. 144Hz tazeleme hızı segmentinde eşine zor rastlanır bir özellik olarak öne çıkıyor.
Dimensity 8350 yonga setinde 1x3.35 GHz Cortex-A715 - 3x3.20 GHz Cortex-A715 - 4x2.20 GHz Cortex-A510 şeklinde çekirdek dizilimi mevcut. 12GB RAM ve 256GB depolama haricinde bir seçenek sunulmamış.
50MP ana sensör OIS ile desteklenirken 50MP 3x telefoto ve 50MP ultra geniş sensör de yanına yerleştirilmiş. Ön kamera ise 50MP çözünürlüğünde. 5100mAh batarya 70W hızlı şarja sahip. Stereo hoparlör ise Dolby Atmos ile güçlendirilmiş.
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en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım