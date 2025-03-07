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    Tecno akıllı gözlüğü resmiyet kazandı

    Tecno AI Glasses Pro akıllı gözlük yüksek parlaklıkta microLED ekran, 8 saate kadar kullanım süresi, Wi-Fi 6 bağlantısı ve dahili asistan gibi özelliklerle geliyor.
    Tecno AI Glasses Pro Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta yeni akıllı gözlüğü ile ilgili ilk ipuçlarını paylaşan Tecno, MWC 2025 fuarında da ziyaretçilerin beğenisine sundu. Tecno AI Glasses serisi Meta Ray-Ban ile rekabet edecek derecede yetenekler barındırıyor. 

    Tecno AI Glasses neler sunuyor?

    Tecno AI Glasses iki farklı versiyon ile geliyor. Tecno AI Glasses Pro serinin ve segmentinin en ilgi çekeni. İşlemci konusunda bir bilgi yok ancak kullanım sürelerine bakıldığında akıllı telefon bağlantısı ile kullanıldığı tahmin ediliyor.  

    Camlara entegre edilen microLED ekran 1500 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve 30 derecelik görüş açısına sahip. Entegre Ella asistanı ile prompter, rehber görüntüleme, müzik oynatma, anlık tercüme gibi işlemler yapılabiliyor. 

    50MP kamera ile yüksek çözünürlükte görüntü alabilen gözlük sahneleri tanıyarak restoran gibi öneriler yapabiliyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 bağlantısı kullanan gözlük, 30 dakikalık şarj ile 8 saate kadar kullanılabiliyor. Tecno AI Glasses ise ekrana sahip değil ve sadece hoparlör-mikrofon seti ile kullanılıyor. 

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    turkelvis 2 gün önce

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