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Tegra 2 tabanlı Mobinnova Beam artık Android ile çalışıyor

9 yıl
9,2b
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2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tegra 2 tabanlı Mobinnova Beam artık Android ile çalışıyor
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Mobinnova Beam

Geliştirme çalışmaları bir yılı aşkın bir süredir devam eden Nvidia Tegra tabanlı mini-bilgisayar Mobinnova Beam'de işletim sistemi değişikliğine gidiliyor. Computex ve CeBIT gibi fuarlarda Windows CE işletim sistemiyle gösterilen sistemde Android platformuna geçiş yapıldığı belirtiliyor ki bu bizi hiç şaşırtmadı zira Nvidia da güncel Tegra tanıtımlarında Windows CE yerine Android işletim sistemini kullanmaya başlamıştı.

Tegra 2 yongada sistem platformundan güç alan ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 8.9-inç ekrana sahip olan Mobinnova Beam, 512MB DDR2 bellek kapasitesine 512MB NAND OS depolama birimine ve tercihe bağlı olarak 8GB ile 64GB arasında değişen SSD depolama sürücüsüne sahip. Diğer özellikleri arasında WiFi, Ethernet, Bluetooth 2.1, EDGE, HSPA 7.2Mbps gibi detaylara yer verilen sistemin ağırlığı ise 836 gram.

AT&T tarafından kontratla verilmesi beklenen Mobinnova Beam için henüz ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı kesinleşmiş değil.

Tegra 2 tabanlı Mobinnova Beam artık Android ile çalışıyor
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Android uygulama mağazasına erişemeyen Beam için Mobinnova kendi uygulama mağazasını açacak.


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hikmetg 9 yıl
Android + tegra tutarsa intel ve özellikle microsoft hapı yutar. microsoftun x86 dışına destek vermemesine ayrıca gıcık oluyorum. rekabeti engelliyor. 2 şirket kendi arasında kağışıyor. yenilerinin eklenme şansı yok.
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TELESCOPE 9 yıl
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hikmetg

Android + tegra tutarsa intel ve özellikle microsoft hapı yutar. microsoftun x86 dışına destek vermemesine ayrıca gıcık oluyorum. rekabeti engelliyor. 2 şirket kendi arasında kağışıyor. yenilerinin eklenme şansı yok.



köşe başlarının tutmuşlar,aradan birinin çıkabilmesi elbette isabetli olur
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