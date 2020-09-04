Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TEKNOFEST’in roket ve elektrikli araç yarışmaları başladı

    TEKNOFEST'in yarışma etapları başladı. Roket ve elektrikli araç yarışları düzenleniyor. Roket yarışması Tuz Gölü'nde, elektrikli araç yarışları Kocaeli'de gerçekleştiriliyor.
    1 hf.
    1,6b
    2
    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    TEKNOFEST’in roket ve elektrikli araç yarışmaları başladı
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin havacılık ve uzay temalı festivali TEKNOFEST’in roket ve elektrikli araç yarışmaları 1 Eylül’de başladı. Yarışmalara liseli ve üniversiteli öğrenciler katılıyor. Kendi tasarladıkları araçlarla yarışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk: Mars'a gidenlerin ölme ihtimali yüksek"

    İlginizi Çekebilir Avatar TÜBİTAK'ın ilk İHA yarışması için detaylar belli oldu

    Teknofest’in Roket Yarışması Etabı, 1 Eylül 2020’de Tuz Gölü’nün Aksaray kıyısında yapılmaya başlandı. Yarışma, hedef irtifa seviyesine göre alçak, orta ve yüksek olarak 3 farklı ana kategoride düzenleniyor. Yüksek irtifa kategorisindeki roketler 20 bin feet irtifaya ulaşacak.

    Alçak irtifada 4'ü lise takımı olmak üzere 32 takım, orta irtifada 3'ü lise takımı olmak üzere 44 takım, yüksek irtifada 6 takım olmak üzere toplamda 82 takım finalde yarışıyor.

    Elektrikli araç yarışları ise Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştiriliyor. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, 6 Eylül’de sona erecek. Bu yarışın yanı sıra 7-10 Eylül tarihlerinde otonom araç yarışması düzenlenecek.

    TEKNOFEST'in ana etkinlikleri 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Etkinliğe yaklaşık 3 bin kişi katılacak. Ziyaretçilerin katılımına izin verilmeyecek.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Uygun fiyatlı Apple Watch SE önümüzdeki hafta tanıtılacak
    51 dk.
    Yeni vaka sayısı yeniden yükselişe geçti (11 Eylül)
    1 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hanahmet (ahmet han ayas) 6 gün en beğenilen
    Yolunuz açık olsun, güneş teninizi yakmasın, yağmur canınızı üşütmesin, ayağınıza taş değmesin. Allah yollarınızı aydınlatsın. (amin)
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 6 gün
    Oyle 10. Yil marsi naralari atmakla olmuyor bu isler calismak lazim..
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 6 gün
    İnşallah güzel icatlar görürüz
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 6 gün
    Oyle 10. Yil marsi naralari atmakla olmuyor bu isler calismak lazim..
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hanahmet (ahmet han ayas) 6 gün en beğenilen
    Yolunuz açık olsun, güneş teninizi yakmasın, yağmur canınızı üşütmesin, ayağınıza taş değmesin. Allah yollarınızı aydınlatsın. (amin)
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Almanların koronavirüs aşısı Türkiye’de bin kişi üzerinde test edilecek 5 gün Redmi Note 10'un tasarımı ve teknik detayları sızdırıldı 6 gün Nokia 9.3 PureView seri üretime giriyor 6 gün Microsoft Surface Duo, 2021 yılından önce ABD dışında satılmayacak 6 gün Yeni vaka ve ölüm sayısında korkutan artış (5 Eylül) 6 gün Fiyat / performans yarışı: Snapdragon 732 ve Helio G95 geldi 6 gün HTC CEO’su görevi bıraktı 6 gün Yeni nesil Apple Watch modelleri için bileşen üretimi başladı 6 gün Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 6 gün SeaClear projesi, okyanus tabanını robotlarla temizlemek için geliştiriliyor 6 gün Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken 16 tonluk elektrikli kamyon: Volta Zero 6 gün Xiaomi Mi TV Horizon Edition'ın temel özellikleri ve tasarımı sızdırıldı 6 gün Facebook, Instagram hikayelerini doğrudan Facebook üzerinden görüntülemeyi test ediyor 6 gün Windows 10 yeni güncellemesinde ses ve metin iletişimine odaklanıyor 6 gün Haftaya BİM ve A101 marketlerde dikkat çekici teknoloji ürünleri var 6 gün Honor Watch ES akıllı bileklik maliyete odaklanıyor 6 gün THY teknoloji şirketi kuracağını açıkladı 6 gün Rusya’nın tescillediği Sputnik-V isimli aşının ilk klinik sonuçları açıklandı 6 gün Nvidia Reflex teknolojisini detaylandırdı 6 gün Honor Watch GS Pro dayanıklılığı ön plana çıkarıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN TEKNOFEST’in roket ve elektrikli araç yarışmaları başladı Sonraki Gigabyte profesyonel oyuncular için AORUS 15P dizüstü bilgisayarını duyurdu 1 hf. Bugün Covid-19 nedeniyle vefat eden kişi sayısı 50'yi geçti (4 Eylül) 1 hf. Crysis Remastered sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. Elon Musk: Mars'a gidenlerin ölme ihtimali yüksek 1 hf. Eski telefonunu Xiaomi’ye getirenlere çifte indirim fırsatı 1 hf. Jeep'ten elektriklenme adına yeni adım: Wrangler 4xe 1 hf. Resmen açıklandı: Yalova Belediyesi’ne siber saldırı! 1 hf. RTX 3090, 3080 ve 3070’in özelleştirilmiş tasarım fiyatları paylaşıldı 1 hf. Rusya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı denemelerinin ülkede yapılmasına yeşil ışık yaktı 1 hf. Xiaomi laboratuvarı görüntülendi: 1.800 akıllı telefon aynı anda test ediliyor 1 hf. Honor markasından Ryzen 5 işlemcili dizüstü 1 hf. Elektrikli Volkswagen ID.4'ün kabininden ilk resmi görüntüler geldi 1 hf. Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: FreeBuds Pro 1 hf. 360'tan D806 model isimli çocuk odası ve güvenlik kamerası 1 hf. Razer Naga Pro kablosuz fare her oyun türüne uyum sağlıyor 1 hf. Beton delici bomba: SARB-83 1 hf. RTX 3080, RTX 2080 Ti'ı dağıtıyor: Doom Eternal'da 4K testi 1 hf. Snapdragon 8cx Gen 2 verimliliğe odaklanıyor 1 hf. Yeni Philips Hue şerit her LED birimini adresleyebiliyor 1 hf. Anahtarlık boyutunda mini oyun konsolu: Funkey S Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    BULAŞIK MAKİNASI TAVSİYESİ???
    DH Forum
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    Söylentiye Göre Ms. Marvel Dizisinin Yönetmenleri Bad Boys for...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite iOS Oyuncu Sayısının %60 Düşmesinden Sonra Epic Games...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız