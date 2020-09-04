TEKNOFEST’in roket ve elektrikli araç yarışmaları başladı

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Türkiye’nin havacılık ve uzay temalı festivali TEKNOFEST’in roket ve elektrikli araç yarışmaları 1 Eylül’de başladı. Yarışmalara liseli ve üniversiteli öğrenciler katılıyor. Kendi tasarladıkları araçlarla yarışıyor.

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Teknofest’in Roket Yarışması Etabı, 1 Eylül 2020’de Tuz Gölü’nün Aksaray kıyısında yapılmaya başlandı. Yarışma, hedef irtifa seviyesine göre alçak, orta ve yüksek olarak 3 farklı ana kategoride düzenleniyor. Yüksek irtifa kategorisindeki roketler 20 bin feet irtifaya ulaşacak.

Alçak irtifada 4'ü lise takımı olmak üzere 32 takım, orta irtifada 3'ü lise takımı olmak üzere 44 takım, yüksek irtifada 6 takım olmak üzere toplamda 82 takım finalde yarışıyor.

Elektrikli araç yarışları ise Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştiriliyor. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, 6 Eylül’de sona erecek. Bu yarışın yanı sıra 7-10 Eylül tarihlerinde otonom araç yarışması düzenlenecek.

TEKNOFEST'in ana etkinlikleri 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Etkinliğe yaklaşık 3 bin kişi katılacak. Ziyaretçilerin katılımına izin verilmeyecek.

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