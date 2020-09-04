Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk: Mars'a gidenlerin ölme ihtimali yüksek

    Elon Musk, Mars'a giden ilk kolonistlerin çok zorlu şartlar altında yaşamak zorunda kalacağını söyledi. Musk, bu insanların hayatta kalabilme ihtimallerini çok yüksek görmüyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    5b
    1
    37
    Uzay
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Elon Musk: Mars'a gidenlerin ölme ihtimali yüksek
    Tam Boyutta Gör

    SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars'a gidecek ilk kolonistlerin orada hayatta kalma ihtimallerini pek yüksek görmüyor. Kızıl Gezegen hedefleriyle ilgili bugün bazı açıklamalar yapan ünlü iş adamı, Mars yolculuğunun korkaklar için uygun olmadığını söyledi.

    'Humans to Mars' isimli sanal konferansta konuşan Musk,"Burada ayrıca şunu da vurgulamak istiyorum, bu kesinlikle çok zor ve tehlikeli bir iş. Korkaklar için hiç uygun değil. Ölme ihtimaliniz gayet yüksek,  ancak başarırsak inanılmaz ihtişamlı olacak." ifadelerini kullandı. 

    Mars'a gitmek değil, orada yaşamak zor

    Elon Musk,"Şu anda aslında temel problemimiz 'Mars'a gidebilmek' değil. Asıl problem orada bir üs kurabilmek, Mars'ta kendi kendini idame ettirebilen bir şehir inşaa etmek. İlk işimiz bir Mars üssü – Mars Base Alpha – kurmak ve bu üssü kendi kendisini idame ettirebilecek seviyeye getirmek olacak." şeklinde konuştu.

    İlginizi Çekebilir Avatar SpaceX astronotları Dünya'ya böyle iniş yaptı (VİDEO)

    Elon Musk özellikle de Mars'a gönderilecek olan ilk kolonistlerin müthiş zorlu şartlar altında yaşamak zorunda kalacağını söylüyor. İlk kolonistlerin Mars'a başarılı bir şekilde ulaşma ihtimali yüksek olsa da orada uzun süre hayatta kalabilme olasılıklarının düşük olduğu belirtiliyor. Musk, SpaceX olarak bu olasılığı artırmaya çalışacaklarını ve Mars'a giden kolonistlerin orada sorunsuz bir şekilde hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

    SpaceX'in Kızıl Gezegen planlarının kalbinde bildiğiniz gibi Starship uzay gemisi var. Tek seferde tam 100 kişiyi Mars'a taşıyabilecek şekilde tasarlanan Starship, şu anda SpaceX merkezlerinde geliştirme aşamasında yer alıyor. Elon Musk, Starship'in ilk yörünge uçuşunu 2021'de yapabileceğini belirtti. Sonrasında ise 2023 gibi derin uzay yolculukları da başlayacak.

    Elon Musk: Mars'a gidenlerin ölme ihtimali yüksek
    Tam Boyutta Gör

    Starship gezegenler arası taşıma sistemi aslında iki farklı aşamadan oluşuyor: Super Heavy isimli booster/itici roket ve astronotları/kargoları içerisinde bulunduracak olan Starship uzay gemisi. Starship gemisi tek başına Ay'a ve Mars'a ulaşabilecek güce sahip değil, dolayısıyla Starship'i uzaya taşımak için Super Heavy itici roketi kullanılıyor. Super Heavy ve Starship'in nihai hallerinde sırasıyla 31 ve 6 Raptor motorları yer alacak.

    SpaceX ilk Starship örneklerini geride bıraktığımız yıl içerisinde test etmeye başlamıştı. Ancak şu anki test örnekleri sadece 150 metre kadar yükselebiliyor, dolayısıyla nihai tasarımdan epey uzaklar. SpaceX bu deneme uçuşlarını daha çok Raptor motorunu test etmek için gerçekleştirmişti. 

    Starship sisteminin itici roketi Super Heavy'nin ilk prototipleri yakında üretilecek. Tarihin en güçlü roketi Saturn V'in iki katı oranında itici kuvvet oluşturacak olan Super Heavy, insanlığın Mars'a ulaşmasında kilit rol oynayacak. Super Heavy ayrıca günümüzün en güçlü roketi Falcon Heavy'nin de üç katı oranında bir güce sahip. 

    Super Heavy ve Starship'e güç veren Raptor motoru, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. Yaklaşık 250 tonluk bir itici güce sahip. SpaceX'ten beklendiği gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanan motor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijenden alıyor. SpaceX yetkililerinin belirttiği ifadelere göre Raptor tamamıyla gezegenler arası seyahatler düşünülerek dizayn edilmiş.



    https://sputniknews.com/science/202009041080362797-elon-musk-stresses-mars-colonists-will-probably-die-but-says-expedition-will-be-glorious/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Uzaydan Dünya'ya dönüş: Falcon 9 roketinin kalkış ve iniş anlarından video
    1 gün
    Xbox Game Pass PC betadan çıkıyor: Fiyat iki katına çıkacak
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Şıh Hazretleri (- -) 6 gün en beğenilen ~Lion King~
    Adam girişimci, en basidinden Paypal'ın kurucusuydu. Onu satıp SpaceX'i kurdu ve Tesla'ya önemli ölçüde yatırım yaparak Ceo konumuna geldi. Bununla bilrikte ABD'deki en büyük güneş enerjisi sağlayan SolarCity şirketini kurdu. Bakmayın siz hayal satıyor diyenlere, İnsanlara ne istediklerini sorsam hızlı giden at üretirdim diyen Henry Ford'a da aynısını diyorlardı.
    Adam girişimci, en basidinden Paypal'ın kurucusuydu. Onu satıp SpaceX'i kurdu ve Tesla'ya önemli ölçüde yatırım yaparak Ceo konumuna geldi. Bununla bilrikte ABD...
    Devamını Gör
    Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oblyss (erhan aslan) 6 gün
    Hayaller olmasa zaten hala tas devrindeydik
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bloodmoney30 (Adımı Bilmiyorum) 1 hf. drjacob
    gunumuz de bir insanin, onbinlerce yil once tukenen insansi primatlarin zeka seviyesine sahip olmak ne kadar da hayret verici degil mi arkadaslar? ve gunumuz biliminin bile yanitini alamadigi tek soru;bu zekaya sahip canli nasil olurda "Boş yapıyor artık , hizmet yap hizmet 😀" diyecek kadar egitilebilir?
    gunumuz de bir insanin, onbinlerce yil once tukenen insansi primatlarin zeka seviyesine sahip olmak ne kadar da hayret verici degil mi arkadaslar? ve gunumuz bi...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    Formani 4 gün
    Marsa gitmek isteyen ülkeler içinde en çok başvuru türkiye den yapılmış allah allah niye acaba!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 4 gün
    bunu bilmek ve söylemek için elon musk olmak gerekmiyor bence.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kakarikikiri (jean paul Sartre) 5 gün
    amerikanın keşfi nasıl avrupayı zenginleştirip bilim ve teknoloji olarak ileri taşıdıysa, uzayda ki kaynaklara ulaşabilen devletlerde ulaşamayanları yine sömürge olarak kullanacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    formgonder2055 (regaip duman) 5 gün
    elektrikli araba, güneş enerjisi 100 yıldır var zaten. bu adam tam olarak hayal satıyor, yatırımcı bulmak ana hedefi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nebulabado 5 gün
    Gitmeyenler de ölecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oblyss (erhan aslan) 6 gün
    İnsanoğlu bu 200-300 sene once neydi simdi ne kac yilda veya kac ayda gidicegi yere artik bir kac saatte gidiyor dunyanin öbür ucundaki biri ile aninda sesli goruntulu konusabiliyor uzaya gidiyor aya gidiyor baska gezegenlere arac gonderiyor 50-100 yilda bu kadar gelisti onumuzde 100-200 senede neler neler olur kim bilir
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    PeYLeR. (İbrahim DEMİRCAN) 6 gün
    Desenize en çok başvurular Türkiye' den olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Focke-Wulf 6 gün (düzenlendi)
    Önce Ay a kursunlar üslerini, zaten amerikan toprağı falandır oralar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 6 gün
    Operasyon fiyasko ile sonuçlanacak şimdiden reklam yapıp alıştırıyor. Sıkıyosa kendisi gitsin görelim
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TokerCraft (Efkan TOKER) 6 gün DH Misafiri
    Kendi niye gitsin ki !? adamın hayali gitmek değil, götürmek, yerleştirmek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mezun2021itü 6 gün
    ben giderim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +173 0ldskool +117 TheNewAtilla +96 MaximillianFoe +91 alito +69 volkie +56 AzuLA +55 DPLALİ +55 monacomen +51 Mr. Jingles +48
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 CrowMeister 2. kez +282 2 Spider_hip 5. kez +219 3 Return to Monke 3. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5033 kez okundu.
    26 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elon musk, MARS ve
    9 etiket daha insanlı mars görevleri insanlı derin uzay görevleri uzay fotoğrafları uzay araştırmaları mars kolonisi spacex spacex mars spacex uzay Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası251,6b
    Twitter Profili91,2b
    YouTube Kanalı300b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Yeni vaka ve ölüm sayısında korkutan artış (5 Eylül) 6 gün Fiyat / performans yarışı: Snapdragon 732 ve Helio G95 geldi 6 gün HTC CEO’su görevi bıraktı 6 gün Yeni nesil Apple Watch modelleri için bileşen üretimi başladı 6 gün Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 6 gün SeaClear projesi, okyanus tabanını robotlarla temizlemek için geliştiriliyor 6 gün Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken 16 tonluk elektrikli kamyon: Volta Zero 6 gün Xiaomi Mi TV Horizon Edition'ın temel özellikleri ve tasarımı sızdırıldı 6 gün Facebook, Instagram hikayelerini doğrudan Facebook üzerinden görüntülemeyi test ediyor 6 gün Windows 10 yeni güncellemesinde ses ve metin iletişimine odaklanıyor 6 gün Haftaya BİM ve A101 marketlerde dikkat çekici teknoloji ürünleri var 6 gün Honor Watch ES akıllı bileklik maliyete odaklanıyor 6 gün THY teknoloji şirketi kuracağını açıkladı 6 gün Rusya’nın tescillediği Sputnik-V isimli aşının ilk klinik sonuçları açıklandı 6 gün Nvidia Reflex teknolojisini detaylandırdı 6 gün Honor Watch GS Pro dayanıklılığı ön plana çıkarıyor 1 hf. TEKNOFEST’in roket ve elektrikli araç yarışmaları başladı 1 hf. Gigabyte profesyonel oyuncular için AORUS 15P dizüstü bilgisayarını duyurdu 1 hf. Bugün Covid-19 nedeniyle vefat eden kişi sayısı 50'yi geçti (4 Eylül) 1 hf. Crysis Remastered sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk: Mars'a gidenlerin ölme ihtimali yüksek Sonraki Eski telefonunu Xiaomi’ye getirenlere çifte indirim fırsatı 1 hf. Jeep'ten elektriklenme adına yeni adım: Wrangler 4xe 1 hf. Resmen açıklandı: Yalova Belediyesi’ne siber saldırı! 1 hf. RTX 3090, 3080 ve 3070’in özelleştirilmiş tasarım fiyatları paylaşıldı 1 hf. Rusya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı denemelerinin ülkede yapılmasına yeşil ışık yaktı 1 hf. Xiaomi laboratuvarı görüntülendi: 1.800 akıllı telefon aynı anda test ediliyor 1 hf. Honor markasından Ryzen 5 işlemcili dizüstü 1 hf. Elektrikli Volkswagen ID.4'ün kabininden ilk resmi görüntüler geldi 1 hf. Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: FreeBuds Pro 1 hf. 360'tan D806 model isimli çocuk odası ve güvenlik kamerası 1 hf. Razer Naga Pro kablosuz fare her oyun türüne uyum sağlıyor 1 hf. Beton delici bomba: SARB-83 1 hf. RTX 3080, RTX 2080 Ti'ı dağıtıyor: Doom Eternal'da 4K testi 1 hf. Snapdragon 8cx Gen 2 verimliliğe odaklanıyor 1 hf. Yeni Philips Hue şerit her LED birimini adresleyebiliyor 1 hf. Anahtarlık boyutunda mini oyun konsolu: Funkey S 1 hf. Apple’dan geri vites: iOS 14 ile gelecek izleme önleme özelliği gecikecek 1 hf. Türk yapımı FPS oyunu: EXOMECHA 1 hf. The Division 2, ilk oyun sonu moduna nihayet yakında kavuşuyor 1 hf. 5G standardı Snapdragon 400 serisine geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    BULAŞIK MAKİNASI TAVSİYESİ???
    DH Forum
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    Söylentiye Göre Ms. Marvel Dizisinin Yönetmenleri Bad Boys for...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite iOS Oyuncu Sayısının %60 Düşmesinden Sonra Epic Games...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız