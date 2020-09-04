Elon Musk: Mars'a gidenlerin ölme ihtimali yüksek

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SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars'a gidecek ilk kolonistlerin orada hayatta kalma ihtimallerini pek yüksek görmüyor. Kızıl Gezegen hedefleriyle ilgili bugün bazı açıklamalar yapan ünlü iş adamı, Mars yolculuğunun korkaklar için uygun olmadığını söyledi.

'Humans to Mars' isimli sanal konferansta konuşan Musk,"Burada ayrıca şunu da vurgulamak istiyorum, bu kesinlikle çok zor ve tehlikeli bir iş. Korkaklar için hiç uygun değil. Ölme ihtimaliniz gayet yüksek, ancak başarırsak inanılmaz ihtişamlı olacak." ifadelerini kullandı.

Mars'a gitmek değil, orada yaşamak zor

Elon Musk,"Şu anda aslında temel problemimiz 'Mars'a gidebilmek' değil. Asıl problem orada bir üs kurabilmek, Mars'ta kendi kendini idame ettirebilen bir şehir inşaa etmek. İlk işimiz bir Mars üssü – Mars Base Alpha – kurmak ve bu üssü kendi kendisini idame ettirebilecek seviyeye getirmek olacak." şeklinde konuştu.

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Elon Musk özellikle de Mars'a gönderilecek olan ilk kolonistlerin müthiş zorlu şartlar altında yaşamak zorunda kalacağını söylüyor. İlk kolonistlerin Mars'a başarılı bir şekilde ulaşma ihtimali yüksek olsa da orada uzun süre hayatta kalabilme olasılıklarının düşük olduğu belirtiliyor. Musk, SpaceX olarak bu olasılığı artırmaya çalışacaklarını ve Mars'a giden kolonistlerin orada sorunsuz bir şekilde hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

SpaceX'in Kızıl Gezegen planlarının kalbinde bildiğiniz gibi Starship uzay gemisi var. Tek seferde tam 100 kişiyi Mars'a taşıyabilecek şekilde tasarlanan Starship, şu anda SpaceX merkezlerinde geliştirme aşamasında yer alıyor. Elon Musk, Starship'in ilk yörünge uçuşunu 2021'de yapabileceğini belirtti. Sonrasında ise 2023 gibi derin uzay yolculukları da başlayacak.

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Starship gezegenler arası taşıma sistemi aslında iki farklı aşamadan oluşuyor: Super Heavy isimli booster/itici roket ve astronotları/kargoları içerisinde bulunduracak olan Starship uzay gemisi. Starship gemisi tek başına Ay'a ve Mars'a ulaşabilecek güce sahip değil, dolayısıyla Starship'i uzaya taşımak için Super Heavy itici roketi kullanılıyor. Super Heavy ve Starship'in nihai hallerinde sırasıyla 31 ve 6 Raptor motorları yer alacak.

SpaceX ilk Starship örneklerini geride bıraktığımız yıl içerisinde test etmeye başlamıştı. Ancak şu anki test örnekleri sadece 150 metre kadar yükselebiliyor, dolayısıyla nihai tasarımdan epey uzaklar. SpaceX bu deneme uçuşlarını daha çok Raptor motorunu test etmek için gerçekleştirmişti.

Starship sisteminin itici roketi Super Heavy'nin ilk prototipleri yakında üretilecek. Tarihin en güçlü roketi Saturn V'in iki katı oranında itici kuvvet oluşturacak olan Super Heavy, insanlığın Mars'a ulaşmasında kilit rol oynayacak. Super Heavy ayrıca günümüzün en güçlü roketi Falcon Heavy'nin de üç katı oranında bir güce sahip.

Super Heavy ve Starship'e güç veren Raptor motoru, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. Yaklaşık 250 tonluk bir itici güce sahip. SpaceX'ten beklendiği gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanan motor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijenden alıyor. SpaceX yetkililerinin belirttiği ifadelere göre Raptor tamamıyla gezegenler arası seyahatler düşünülerek dizayn edilmiş.

https://sputniknews.com/science/202009041080362797-elon-musk-stresses-mars-colonists-will-probably-die-but-says-expedition-will-be-glorious/

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