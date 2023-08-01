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    Daha yeşil bir dünya için suda çözünen devre kartları geliştirildi

    Dünyanın her noktasındaki araştırmacılar dünyanın geleceğini garanti altına almak için farklı alanlarda yenilikçi çözümler geliştiriyor. Suda çözünen devre kartı da bu çabaların son örneği.
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    Suda çözünen devre kartları geliştirildi: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Alman yarı iletken üreticisi Infineon Technologies AG, suda çözünen bir baskılı devre kartı (PCB) ürettiğini duyurdu. İngiliz startup Jiva Materials'tan tedarik edilen bitki bazlı Soluboard, 2030 yılına kadar iklim hedeflerine ulaşmaya çalışan teknoloji endüstrisinin e-atıkları azaltması için yeni bir yol sağlayabilir.

    Suda çözünen PCB

    Jiva'nın biyolojik olarak parçalanabilen PCB'si, doğal liflerden ve fiberglas kompozitlerle yapılan geleneksel kartlara göre çok daha düşük karbon ayak izine sahip halojen içermeyen bir polimerden üretiliyor. Washington Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Microsoft Research tarafından 2022 yılında yapılan bir çalışmada ekip, Soluboard PCB'yi çekirdek olarak kullanarak Dünya dostu bir mouse geliştirdi. Araştırmacılar, Soluboard'un sıcak suda altı dakikadan kısa sürede çözündüğünü tespit etti. Ancak, oda sıcaklığında parçalanması birkaç saat sürebiliyor dolayısıyla donanıma su döktüğünüzde temizlemek için vaktiniz olacak.

    PCB liflerini çözmenin yanı sıra bu süreç, ona bağlı değerli metalleri geri almayı da kolaylaştırıyor. Mouse projesinde çalışan UW yardımcı doçenti Vikram Iyer, "Çözüldükten sonra geriye filtreleyebileceğimiz çipler ve devre hatları kalıyor" dedi. Aşağıdaki video Soluboard'un kaynar su dolu bir kapta çözünmesini gösteriyor:

    Karbon ayak izini yüzde 60 azaltıyor

    Jiva Materials CEO'su ve kurucu ortağı Jonathan Swanston, "Su bazlı bir geri dönüşüm sürecinin benimsenmesi, değerli metallerin geri kazanımında daha yüksek verim elde edilmesini sağlayabilir" dedi. Jiva, kartın geleneksel PCB'lerden yüzde 60 daha küçük bir karbon ayak izine sahip olduğunu söylüyor

    Infineon, Soluboard çerçevesini kullanarak üç farklı devre kartı prototipi üretti. Şirket şu anda çözünebilir PCB'yi sadece demo ve değerlendirme kartları için kullanıyor ve şu anda yaklaşık 500 ünitenin kullanımda olduğunu söylüyor. Firma, önümüzdeki birkaç yıl içinde benimsemeyi genişletmek amacıyla malzemeyi tüm kartlar için kullanma potansiyeli üzerinde de çalışıyor.

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