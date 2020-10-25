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    Telefon, internet ve kablolu TV abonelikleri yarından itibaren e-Devlet üzerinden iptal edilebilecekler

    200 binden fazla müşteriye sahip olan elektronik haberleşme işletmecilerinin telefon, internet ve kablolu TV hizmetlerinin iptal başvuruları artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Telefon, internet ve kablolu TV abonelikleri yarından itibaren e-Devlet üzerinden iptal edilebilecekler
    Tam Boyutta Gör

    Devletin vatandaşlar için sağlıyor olduğu hizmetlerin elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden dağıtılabilmesini sağlayan e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor.

    Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler 26 Ekim'den yani yarından itibaren e-Devlet üzerinden iptal ettirilebilecekler.

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    Ayrıca Bkz. "Google hizmetlerini Huawei telefonlara kolayca yükleyen uygulama geliştirildi: Googlefier"

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

    e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak. Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden abonelik iptal başvurusunu gerçekleştirmiş olacak.

    İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle yükümlü olacak.

    Abonelik fesih başvuruları için kurumların fiziksel bayilerine gitmek zorunda olmak, yeni tip koronavirüs salgını döneminde özellikle risk grubunda olan vatandaşların hayli sorun yaşamasına sebep oluyordu. Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini evden çıkmalarına gerek kalmaksızın e-Devlet üzerinden yapabilecekler



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/elektronik-haberlesmede-abonelik-iptal-basvurulari-26-ekimden-itibaren-e-devletten-yapilabilecek/2017510 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    2 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    celik44 (hmt çlk) 1 sa. en beğenilen
    Telekom bunun için tek bir gişe koymuş saatte bir müşteri alıyordu, 15 günde anca iptal ettirebilmiştim
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 35 dk.
    Dün Taylan Yıldız e-devlet'in bize toplam maliyetinin 24 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Umarım sayı doğru değildir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 4 dk. Ulan Musk
    Bu hesaplamalar genelde yanlıştır tam rakamı vermez. tüm kamu kurumlarının altyapı değişikliğine gitmesi, gerekli yetkili personeli alması, dışarıdan yazılım donandım ve danışmanlık hizmeti vs alması elbette bir maliyet getiriyor. Bunlar 5-10 yıldır yapılan şeyler. Altyapı kurması ve herkesi bir noktada toplması kolay değil ve de maliyeti var.

    Ancak, sizin devlet kurumlarına gidip lüzumsuz yere saatlerce mesai harcamanız, size hizmet verecek memur tahsis edilmesi, sizin işinizden, çocuğunuzun eğitiminden vs geri kalması, üretime olan katkınızın bu sürede 0'a düşmesi, getireceği sinir stresin sizdeki olumsuz etkileri vs emin olun daha maliyetli....
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    byJuck (by juck) 38 dk.
    2 senelik internet abonelikleri istediğimiz zaman iptal edebiliyor muyuz? iptalden sonra masraf çıkıyor mu? kaç ay kulandığımız fark ediyor mu?
    Yanıtla +1
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 42 dk.
    Baya iyi
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 sa.
    Bu hükümetin açık ara vatandaşa yansıyan en iyi yaptığı iş E-Devlet. Kim ne derse desin.
    Yanıtla +2
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    GergedanNn (Fazlı Altun) 1 sa.
    Bu iyiydi
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    Selçuk ALAGÖZ (selcuk alagoz) 1 sa.
    Faks satıcıları bunu beğenmedi!
    Yanıtla +1
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    emregnu (Emre ONGUN) 1 sa.
    Şimdi servis sağlayıcılar düşünsün. Her biri istisnasız iptal işlerinde ayak diretiyorlar iptalden caydırmak için. Çok güzel olmuş.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 sa.
    İyi bakalim e devleti yapan Turksata tekrar teşekkürler
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    MustafaC5 1 sa.
    D smart battı
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    Ray Kurzweil 1 sa.
    Ecevit ve Demirel'den Allah razı olsun.
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