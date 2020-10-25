Telefon, internet ve kablolu TV abonelikleri yarından itibaren e-Devlet üzerinden iptal edilebilecekler

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Devletin vatandaşlar için sağlıyor olduğu hizmetlerin elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden dağıtılabilmesini sağlayan e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor.

Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler 26 Ekim'den yani yarından itibaren e-Devlet üzerinden iptal ettirilebilecekler.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak. Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden abonelik iptal başvurusunu gerçekleştirmiş olacak.

İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle yükümlü olacak.

Abonelik fesih başvuruları için kurumların fiziksel bayilerine gitmek zorunda olmak, yeni tip koronavirüs salgını döneminde özellikle risk grubunda olan vatandaşların hayli sorun yaşamasına sebep oluyordu. Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini evden çıkmalarına gerek kalmaksızın e-Devlet üzerinden yapabilecekler

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/elektronik-haberlesmede-abonelik-iptal-basvurulari-26-ekimden-itibaren-e-devletten-yapilabilecek/2017510

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