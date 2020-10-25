Google hizmetlerini Huawei telefonlara kolayca yükleyen uygulama geliştirildi: Googlefier

Huawei'ye ABD yasakları uygulandığından bu yana, şirketin en yeni akıllı telefonlarında yüklü bir Google Play hizmeti yok. Bu da çoğu kullanıcının Huawei telefonları tercih etmemesinin nedeni diyebiliriz. Ancak geliştirilen yeni bir uygulama, bu işlemi basit bir hale getiriyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee hayatını kaybetti"
İşlemi basitleştiriyor
Googlefier adlı uygulama, kullanıcılar daha önce kendi başlarına yapabilmiş olsalar da, Google uygulamalarını Huawei ve Honor akıllı telefonlarına yüklemenin hızlı ve kolay bir yolu. Uygulamanın çalışma mantığı önceki yöntemlerin bazılarıyla aynı, ancak tüm süreçlerin uygulamanın kendi içinde olması bu işlemi kolay bir hale getiriyor.
Bununla birlikte Google'ın, uygulamalarını lisanssız cihazlara yüklememeleri konusunda kullanıcıları uyardığı unutulmamalıdır. Bu, belirli uygulamaların beklendiği gibi çalışmayabileceği ve telefonun pil ömrünü etkileyebileceği anlamına gelebilir. Ancak Huawei telefonları tercih etmek isteyen kullanıcılar için kötü bir fikir olmadı da söylenebilir. Uygulamanın sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
https://forum.xda-developers.com/android/apps-games/googlefier-install-gms-huawei-honor-t4180485 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
nasıl linux üzerinde windows uygulamalarını wine üzerinden çalıştırıla biliniyor ise,
bu da aynı yasal boşluktan yararlanacaktır.
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