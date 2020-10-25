Google hizmetlerini Huawei telefonlara kolayca yükleyen uygulama geliştirildi: Googlefier

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Huawei'ye ABD yasakları uygulandığından bu yana, şirketin en yeni akıllı telefonlarında yüklü bir Google Play hizmeti yok. Bu da çoğu kullanıcının Huawei telefonları tercih etmemesinin nedeni diyebiliriz. Ancak geliştirilen yeni bir uygulama, bu işlemi basit bir hale getiriyor.

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İşlemi basitleştiriyor

Googlefier adlı uygulama, kullanıcılar daha önce kendi başlarına yapabilmiş olsalar da, Google uygulamalarını Huawei ve Honor akıllı telefonlarına yüklemenin hızlı ve kolay bir yolu. Uygulamanın çalışma mantığı önceki yöntemlerin bazılarıyla aynı, ancak tüm süreçlerin uygulamanın kendi içinde olması bu işlemi kolay bir hale getiriyor.

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Bununla birlikte Google'ın, uygulamalarını lisanssız cihazlara yüklememeleri konusunda kullanıcıları uyardığı unutulmamalıdır. Bu, belirli uygulamaların beklendiği gibi çalışmayabileceği ve telefonun pil ömrünü etkileyebileceği anlamına gelebilir. Ancak Huawei telefonları tercih etmek isteyen kullanıcılar için kötü bir fikir olmadı da söylenebilir. Uygulamanın sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://forum.xda-developers.com/android/apps-games/googlefier-install-gms-huawei-honor-t4180485

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