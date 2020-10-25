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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google hizmetlerini Huawei telefonlara kolayca yükleyen uygulama geliştirildi: Googlefier

    ABD yasakları nedeniyle en yeni Huawei akıllı telefonlara Google hizmetlerinin yüklenememesi geliştiricileri harekete geçirdi. Googlefier uygulaması ile bu işlem kolaylaşıyor.
    6 sa.
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    Cep Telefonları
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    4

    Google hizmetlerini Huawei telefonlara kolayca yükleyen uygulama geliştirildi: Googlefier
    Tam Boyutta Gör

    Huawei'ye ABD yasakları uygulandığından bu yana, şirketin en yeni akıllı telefonlarında yüklü bir Google Play hizmeti yok. Bu da çoğu kullanıcının Huawei telefonları tercih etmemesinin nedeni diyebiliriz. Ancak geliştirilen yeni bir uygulama, bu işlemi basit bir hale getiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee hayatını kaybetti"

    İşlemi basitleştiriyor

    Googlefier adlı uygulama, kullanıcılar daha önce kendi başlarına yapabilmiş olsalar da, Google uygulamalarını Huawei ve Honor akıllı telefonlarına yüklemenin hızlı ve kolay bir yolu. Uygulamanın çalışma mantığı önceki yöntemlerin bazılarıyla aynı, ancak tüm süreçlerin uygulamanın kendi içinde olması bu işlemi kolay bir hale getiriyor.

    Google hizmetlerini Huawei telefonlara kolayca yükleyen uygulama geliştirildi: Googlefier
    Tam Boyutta Gör

    Bununla birlikte Google'ın, uygulamalarını lisanssız cihazlara yüklememeleri konusunda kullanıcıları uyardığı unutulmamalıdır. Bu, belirli uygulamaların beklendiği gibi çalışmayabileceği ve telefonun pil ömrünü etkileyebileceği anlamına gelebilir. Ancak Huawei telefonları tercih etmek isteyen kullanıcılar için kötü bir fikir olmadı da söylenebilir. Uygulamanın sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



    https://forum.xda-developers.com/android/apps-games/googlefier-install-gms-huawei-honor-t4180485 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ..

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    .

    21 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    2 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ___Lawyer___ (Lawyer ) 5 sa. en beğenilen
    Google çeviriden çevirdikten sonra cümleleri tekrar kontrol etsek hani güzel olur diyorum.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozgurrdunya (Özgür ..) 1 sa.
    Telif davası açıp 1 ay geçmeden uygulamayı da engeller Google.
    Yanıtla
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    Rachsuchtig 2 sa.
    Benim de her şeyim Google'da; e-postalam, dosyalarım, notlarım. WhatsApp yedeklerim. Huawei cihazları güzel olsa da almam açıkçası
    Yanıtla
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 sa.
    api standartlarına göre
    nasıl linux üzerinde windows uygulamalarını wine üzerinden çalıştırıla biliniyor ise,
    bu da aynı yasal boşluktan yararlanacaktır.
    Yanıtla
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    nilgün1880 (nilgün b. ) 3 sa. yeni yorumcu
    böylee meşakatli bi telefona ndn o kadr para veriym ancak cebime param ağır gelir o zmn alırım
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    yorumculuklar 3 sa.
    Koyulan yasakların etikliği vs. bir yana olaya sadece teknik bakıldığında Huawei çok hatalı. Az emekle çok yemek yiyeyim kafasında bir firmaydı ve bu sistem iyi de ilerliyordu açıkçası. Fakat çoğu büyük Android telefon üreticisi bir şekilde Google’i kenara itmeye çalışıyor, Samsung birçok yatırım yapıyor kötü de olsa kendi yazılımlarını pazarlamaya çalışıyor. Olası bir Google probleminde, bu sadece ambargo olmak zorunda değil, mevcut altyapılar hızlıca güncellenebilir. Normalde Android’de Windows’da olduğu gibi herkes kendi sitesinden kendi APK’sini dağıtabilir durumdayken Google’in özellikle 5.0 sürümünden sonra çoğu özelliği Android yerine Google Play Servislerine eklemesi nedeniyle geliştiriciler bu servislere bağımlı hale geldiler.
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    xenix 4 sa.
    Donanım isterse arşa çıksın yazılım ayağı eksik kalınca ne fayda köy yolunda ferrari kullanmak gibi bir şey
    Yanıtla +3
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    th9 4 sa.
    1200€ etmicek telefon
    Yanıtla +1
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    mr.biceps (Serdar Gökhan) 4 sa.
    Çin'de satsınlar bu telefonları, Avrupa pazarını kaybediyorlar şuan ki politikalarıyla.
    1 Yanıt Yanıtla
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    azizfikri 1 sa. mr.biceps
    Nasıl bir politika güdüyorlar?
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    ___Lawyer___ (Lawyer ) 5 sa. en beğenilen
    Google çeviriden çevirdikten sonra cümleleri tekrar kontrol etsek hani güzel olur diyorum.
    Yanıtla +8
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 5 sa.
    Huawei tamam iyi hoş güzelde hani böyle uygulama arayıp bulmak zahmetleri varken telefonları neden bu kadar pahalı mate 40 pro sat 800 euro falan düşür fiyatı 1.200 euro nedir ?
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