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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Telegram’ın kripto para birimi Gram, Amerika’da yasaklandı

    Telegram'ın 31 Ekim'de yatırımcılara ve halka sunacağı blockchain altyapısı ve Gram kripto tokenleri, Amerikan denetleyici kuruluş tarafından baltalandı. Firmanın sonraki planları bilinmiyor.
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    kripto para
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Telegram’ın kripto para birimi Gram, Amerika’da yasaklandı
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    Amerika Birleşik Devletleri Sermaye Piyasası Komisyonu (SEC) tarafından Telegram Group’ın 31 Ekim’de kullanıma sunulması planlanan blockchain ağı ve Gram kripto parası yasaklandı. SEC raporuna göre Telegram ve kripto para alt kuruluşu TON Issuer Inc. tarafından 1,7 milyar dolar değerindeki kripto para satışı ve blockchain ağı doğru şekilde belgelendirilmedi ve Amerikan yasalarını ihlal ediyor.

    Telegram’ın anlaşmasına göre 31 Ekim’e kadar ilk parti Gram’lar teslim edilmezse, yatırımcılara paralarının tamamı iade edilecek. Gram tokenleri şimdiye kadar 171 kişi ve kuruluş toplam 2,9 milyon adet satın aldı. 

    Telegram bunlara ek olarak blockchain altyapısı TON hakkında pek bir açıklama da yapmayarak yetkilileri şüphelendiriyor. New York Times tarafından ortaya çıkarılan bir makaleye göre Telegram, yatırımcılara 31 Ekim’e kadar Gram kripto paralarını ve altyapıyı sunmazsa tüm yatırımı iade etmek zorunda. 

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesini Duyurdu"

    SEC tarafından yayınlanan raporun Telegram üzerinde ne gibi bir etkisi olacak henüz bilinmiyor. Piyasaya ön satış olarak sunduğu kripto paraların neredeyse yarısını satın alan Amerikan yatırımcılar, devletin bu satışı engellemesi üzerine muhtemelen paralarını geri isteyecektir. Telegram’ın blockchain altyapısını Amerika olmadan ne derece ilerletebileceği ise bir diğer merak konusu.



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    V4LKyR 14 sa.
    Yok bir de izin verip başının üzerine koyacaktı... :)
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