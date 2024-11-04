Tencent, akıllı otomobiller için Bosch ile ortaklığını genişletti

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Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Tencent, Alman otomotiv tedarikçisi Bosch ile olan iş birliğini genişletme kararı aldı. Yeni imzalanan mutabakat anlaşmaları (MoU) ile iki şirket, bulut bilişim ve akıllı sürüş alanlarında iş birliğini derinleştirecek. Bu kapsamda, Tencent’in yapay zeka hizmetlerinin elektrikli araç sektöründe daha geniş bir kullanım alanına sahip olması hedefleniyor.

Tencent ve Bosch’un Çin birimi arasında imzalanan yeni mutabakat anlaşmaları, otonom sürüş için haritalama ve bulut bilişim zeminlerini içeriyor. Aynı zamanda, akıllı kokpitlerde büyük dil modellerinin (LLM) entegrasyonu ve Çinli otomobil üreticilerinin küresel pazara açılmalarına destek verilmesi gibi konular da iş birliğinin ana başlıkları arasında yer alıyor.

Tencent ve Bosch ortaklığı genişliyor

Tam Boyutta Gör Tencent’in özel bulut hizmetleri ve bilgi işlem kümeleri sayesinde Bosch, bu dört yıllık iş birliği sürecinde 2023 yılı sonunda seri üretim ölçeğinde gelişmiş akıllı sürüş çözümleri sunan ilk uluslararası tedarikçi oldu.

Bosch Mobility Board Çin Başkanı Wang Weiliang, “Geçtiğimiz üç yıl boyunca, iki taraf verimli sonuçlar veren kapsamlı bir ortaklığa girişti. Stratejik işbirliğinin yeni bir aşamasına doğru ilerlerken, Tencent ile ortaklığımızı derinleştirmeyi, Çin’de ve dünyada otomotiv sektörünün akıllı dönüşümünü desteklemeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Tencent, bu yeni dönemde yapay zeka hizmetlerinin elektrikli araç üreticileri tarafından daha geniş bir şekilde benimsenmesi için çalışıyor. Dünya genelinde otonom araç teknolojisi alanındaki rekabet hızla artarken, fiyat savaşlarının yaşandığı ve sürücüsüz araçlara ulaşma yolunda zorlukların devam ettiği bir ortamda Tencent, otomobil sektörü için özel olarak geliştirdiği Hunyuan adlı büyük dil modelini kullanarak akıllı mobilite çözümleri sunuyor.

Tencent, aralarında Alman lüks markası Mercedes-Benz, Japon Toyota Motor, Çin devletine ait Guangzhou Automobile Group ve Changan Automobile'in de bulunduğu 100'den fazla araç üreticisi ve otomotiv endüstrisi oyuncusuyla ortaklık kurduğunu açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bu yıl sonuna kadar 15 milyon araçta Tencent’in akıllı mobilite çözümlerinin kurulu olması bekleniyor.

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Tencent, akıllı otomobiller için Bosch ile ortaklığını genişletti