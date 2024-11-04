Tencent, akıllı otomobiller için Bosch ile ortaklığını genişletti

Tencent ve Bosch’un Çin birimi arasında imzalanan yeni mutabakat anlaşmaları, otonom sürüş için haritalama ve bulut bilişim zeminlerini içeriyor. Aynı zamanda, akıllı kokpitlerde büyük dil modellerinin (LLM) entegrasyonu ve Çinli otomobil üreticilerinin küresel pazara açılmalarına destek verilmesi gibi konular da iş birliğinin ana başlıkları arasında yer alıyor.
Tencent ve Bosch ortaklığı genişliyor
Bosch Mobility Board Çin Başkanı Wang Weiliang, “Geçtiğimiz üç yıl boyunca, iki taraf verimli sonuçlar veren kapsamlı bir ortaklığa girişti. Stratejik işbirliğinin yeni bir aşamasına doğru ilerlerken, Tencent ile ortaklığımızı derinleştirmeyi, Çin’de ve dünyada otomotiv sektörünün akıllı dönüşümünü desteklemeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.
Tencent, bu yeni dönemde yapay zeka hizmetlerinin elektrikli araç üreticileri tarafından daha geniş bir şekilde benimsenmesi için çalışıyor. Dünya genelinde otonom araç teknolojisi alanındaki rekabet hızla artarken, fiyat savaşlarının yaşandığı ve sürücüsüz araçlara ulaşma yolunda zorlukların devam ettiği bir ortamda Tencent, otomobil sektörü için özel olarak geliştirdiği Hunyuan adlı büyük dil modelini kullanarak akıllı mobilite çözümleri sunuyor.
Tencent, aralarında Alman lüks markası Mercedes-Benz, Japon Toyota Motor, Çin devletine ait Guangzhou Automobile Group ve Changan Automobile'in de bulunduğu 100'den fazla araç üreticisi ve otomotiv endüstrisi oyuncusuyla ortaklık kurduğunu açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bu yıl sonuna kadar 15 milyon araçta Tencent’in akıllı mobilite çözümlerinin kurulu olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über