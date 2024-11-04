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    Tencent, akıllı otomobiller için Bosch ile ortaklığını genişletti

    Çinli teknoloji devi Tencent, elektrikli araçlarda yapay zeka hizmetlerinin kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlarken, Alman otomotiv tedarikçisi Bosch ile ortaklığını genişletti.
    Tencent, akıllı otomobiller için Bosch ile ortaklığını genişletti Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Tencent, Alman otomotiv tedarikçisi Bosch ile olan iş birliğini genişletme kararı aldı. Yeni imzalanan mutabakat anlaşmaları (MoU) ile iki şirket, bulut bilişim ve akıllı sürüş alanlarında iş birliğini derinleştirecek. Bu kapsamda, Tencent’in yapay zeka hizmetlerinin elektrikli araç sektöründe daha geniş bir kullanım alanına sahip olması hedefleniyor.

    Tencent ve Bosch’un Çin birimi arasında imzalanan yeni mutabakat anlaşmaları, otonom sürüş için haritalama ve bulut bilişim zeminlerini içeriyor. Aynı zamanda, akıllı kokpitlerde büyük dil modellerinin (LLM) entegrasyonu ve Çinli otomobil üreticilerinin küresel pazara açılmalarına destek verilmesi gibi konular da iş birliğinin ana başlıkları arasında yer alıyor.

    Tencent ve Bosch ortaklığı genişliyor

    Tencent, akıllı otomobiller için Bosch ile ortaklığını genişletti Tam Boyutta Gör
    Tencent’in özel bulut hizmetleri ve bilgi işlem kümeleri sayesinde Bosch, bu dört yıllık iş birliği sürecinde 2023 yılı sonunda seri üretim ölçeğinde gelişmiş akıllı sürüş çözümleri sunan ilk uluslararası tedarikçi oldu.

    Bosch Mobility Board Çin Başkanı Wang Weiliang, “Geçtiğimiz üç yıl boyunca, iki taraf verimli sonuçlar veren kapsamlı bir ortaklığa girişti. Stratejik işbirliğinin yeni bir aşamasına doğru ilerlerken, Tencent ile ortaklığımızı derinleştirmeyi, Çin’de ve dünyada otomotiv sektörünün akıllı dönüşümünü desteklemeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

    Tencent, bu yeni dönemde yapay zeka hizmetlerinin elektrikli araç üreticileri tarafından daha geniş bir şekilde benimsenmesi için çalışıyor. Dünya genelinde otonom araç teknolojisi alanındaki rekabet hızla artarken, fiyat savaşlarının yaşandığı ve sürücüsüz araçlara ulaşma yolunda zorlukların devam ettiği bir ortamda Tencent, otomobil sektörü için özel olarak geliştirdiği Hunyuan adlı büyük dil modelini kullanarak akıllı mobilite çözümleri sunuyor.

    Tencent, aralarında Alman lüks markası Mercedes-Benz, Japon Toyota Motor, Çin devletine ait Guangzhou Automobile Group ve Changan Automobile'in de bulunduğu 100'den fazla araç üreticisi ve otomotiv endüstrisi oyuncusuyla ortaklık kurduğunu açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bu yıl sonuna kadar 15 milyon araçta Tencent’in akıllı mobilite çözümlerinin kurulu olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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