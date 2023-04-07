Tesla, 3 yeni araç hazırlıyor: Bütçe dostu Model 2 yolda

Tesla Model 2 olduğu düşünülen araç, yayınlanan 41 sayfalık belgenin ulaşımda kullanılacak bataryalar kısmında görülüyor. Belge, araçlarla ilgili herhangi bir ayrıntı açıklamazken beraberindeki tablo yalnızca her bir araç için planlanan pil kapasitesini özetlemekle kalmıyor aynı zamanda öngörülen satış hacimlerini de gösteriyor.
Bütçe dostu Tesla Model 2 geliyor
Tesla’nın aynı zamanda ilgili tabloda Model 2’den 42 milyon adet üretip satmayı planladığını görüyoruz. Model 2’nin daha önceki haberlerde 25.000 dolar fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyordu. Satış hedeflerinin diğer araçlardan çok daha yüksek olması da bunu doğrular nitelikte.
Tesla elektrikli ticari ve otobüs üretecek
Tesla ayrıca bir de yeni elektrikli otobüs üretmeyi hedefliyor. Firma bu modele 300 kWh LFP pil paketi takacak ve 1 milyon adet satmayı planlıyor. Ek olarak “Light” ve “Heavy” versiyonlu Semi tırlarının da olacağını görmekteyiz. Tesla'nın tahminleri elbette ziyadesiyle iddialı ancak firmanın gelecek planlarını anlamak açısından bu bilgiler değerli. Şimdilik 25 bin dolarlık Tesla Model 2’nin ne zaman geleceği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Tesla önümüzdeki yıl Cybertruck ve Roadster 2 araçlarını piyasaya sürmek istiyor.Kaynakça https://www.tesla.com/ns_videos/Tesla-Master-Plan-Part-3.pdf https://www.arenaev.com/tesla_model_2_will_have_53_kwh_lfp_battery_pack-news-1648.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı