Tesla, 3 yeni araç hazırlıyor: Bütçe dostu Model 2 yolda

Tam Boyutta Gör Tesla birkaç gün önce Master Plan Part 3 yol haritasını yayınladı. Daha sürdürülebilir elektrikli otomobil üretimine odaklanan bu planın içerisinde Tesla’nın gelecekte piyasaya süreceği bazı yeni elektrikli araçlara da atıf yapılıyor. Bunlardan birisi de daha önceden de söylenen uygun fiyatlı bir Tesla hakkında. Bu araç resmiyette olmasa da Tesla Model 2 olarak adlandırılıyor.

Tesla Model 2 olduğu düşünülen araç, yayınlanan 41 sayfalık belgenin ulaşımda kullanılacak bataryalar kısmında görülüyor. Belge, araçlarla ilgili herhangi bir ayrıntı açıklamazken beraberindeki tablo yalnızca her bir araç için planlanan pil kapasitesini özetlemekle kalmıyor aynı zamanda öngörülen satış hacimlerini de gösteriyor.

Bütçe dostu Tesla Model 2 geliyor

Tam Boyutta Gör Tesla Model 2’nin Model 3 ve Model Y’den daha küçük, kompakt yapıya sahip olacağı belirtiliyor. Bu modellerdeki aynı LFP pil paketinin kullanılacağı araçtaki pil kapasitesi ise 53 kWh olacak. Model Y ve 3’te 75 kWh pil kapasitesi bulunuyordu. Lityum demir fosfat piller daha düşük enerji yoğunluğuna sahiptir ancak üretimi önemli ölçüde daha ucuzdur. Bu nedenle daha küçük bir menzile ihtiyaç duyan otomobiller için mükemmel bir uyum olarak kabul edilir.

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Tesla’nın aynı zamanda ilgili tabloda Model 2’den 42 milyon adet üretip satmayı planladığını görüyoruz. Model 2’nin daha önceki haberlerde 25.000 dolar fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyordu. Satış hedeflerinin diğer araçlardan çok daha yüksek olması da bunu doğrular nitelikte.

Tesla elektrikli ticari ve otobüs üretecek

Tam Boyutta Gör Tesla'nın belgede bahsettiği ticari/minibüs araç da oldukça ilginç. Tesla bu araçlarından 10 milyon adet satmayı planlıyor ki bu ticari bir filo için çok yüksek bir rakam değil. Tesla, bu araçlarına nikel-mangan katodlu 100 kWh'lik bir lityum-iyon pil paketi takacak. Tesla’nın bahsettiği yolcu taşıyan aracı geçtiğimiz yıl Elon Musk tarafından duyurulan “robotaxi” olabilir. Bu araç toplu taşıma ve tam otonom ulaşım için düşünülüyor.

Tesla ayrıca bir de yeni elektrikli otobüs üretmeyi hedefliyor. Firma bu modele 300 kWh LFP pil paketi takacak ve 1 milyon adet satmayı planlıyor. Ek olarak “Light” ve “Heavy” versiyonlu Semi tırlarının da olacağını görmekteyiz. Tesla'nın tahminleri elbette ziyadesiyle iddialı ancak firmanın gelecek planlarını anlamak açısından bu bilgiler değerli. Şimdilik 25 bin dolarlık Tesla Model 2’nin ne zaman geleceği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Tesla önümüzdeki yıl Cybertruck ve Roadster 2 araçlarını piyasaya sürmek istiyor.

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Uygun fiyatlı Tesla Model 2 geliyor