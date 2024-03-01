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    Anlık Bildirim

    Açık dünya hayatta kalma oyunu Terminator: Survivors duyuruldu

    Nacon Connect 2024 etkinliği kapsamında yayıncı firma Nacon, Terminator evreninde geçen açık dünya hayatta kalma oyunu Terminator Survivors’ı resmen duyurdu.   
    Terminator Survivors duyuruldu: İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Yayıncı firma Nacon, düzenlenen Nacon Connect 2024 etkinliği kapsamında Terminatör evreninde geçen yeni bir açık dünya hayatta kalma oyunu olan Terminator Survivors'ın bu sonbaharda Steam'de erken erişime açılacağını duyurdu. Terminator Survivors, Nacon’un Milan stüdyosu tarafından aslında uzunca bir süredir geliştiriliyordu ve 2022 yılında oyunun duyurusu yapılmıştı.

    Terminator Survivors, 24 Ekim 2024’te Steam’de

    Nacon Milan, Terminator Survivors için kısa bir video paylaşsa da bu video herhangi bir oynanış görüntüsü içermiyor, ancak genel konsept hakkında fikirler veriyor. Öte yandan birinci şahıs nişancı oyunu Terminator Survivors, 2009 yılında, Skynet'in yol açtığı nükleer felaketten sonra ve John Connor'ın makinelere karşı koyduğu direnişten öncesinde geçecek. Dolayısıyla hikaye ilk iki filme dayanıyor.

    Terminator Survivors duyuruldu: İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Terminator Survivors üs yönetimi unsurlarına ve birinci şahıs nişancı mekaniklerine sahip olacak ve tek başına ya da dört kişilik gruplar halinde co-op olarak oynanabilecek. Nacon, Skynet'in makinelerinin sizi acımasızca takip edeceğini, diğer insanların da sizinle aynı kaynaklara göz dikeceğini söylüyor. Dolayısıyla tek düşman makineler değil. Oyuncuların ikonik Terminator T-800 de dahil olmak üzere Skynet'in makinelerinden gelen tehditlerle yüzleşecekleri söylense de oyun dünyasında hayatta kalan karakterlerin ilk başta Skynet ve Terminatör'ün varlığından habersiz olacakları belirtiliyor.

    Terminator Survivors, 24 Ekim'de PC için Steam'de erken erişime açılacak. Nacon, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X'e daha sonra geleceğini söyledi. Bununla birlikte oyunun tam sürümünün ne zaman çıkacağı ise şimdilik belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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