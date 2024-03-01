Açık dünya hayatta kalma oyunu Terminator: Survivors duyuruldu

Tam Boyutta Gör Yayıncı firma Nacon, düzenlenen Nacon Connect 2024 etkinliği kapsamında Terminatör evreninde geçen yeni bir açık dünya hayatta kalma oyunu olan Terminator Survivors'ın bu sonbaharda Steam'de erken erişime açılacağını duyurdu. Terminator Survivors, Nacon’un Milan stüdyosu tarafından aslında uzunca bir süredir geliştiriliyordu ve 2022 yılında oyunun duyurusu yapılmıştı.

Terminator Survivors, 24 Ekim 2024’te Steam’de

Nacon Milan, Terminator Survivors için kısa bir video paylaşsa da bu video herhangi bir oynanış görüntüsü içermiyor, ancak genel konsept hakkında fikirler veriyor. Öte yandan birinci şahıs nişancı oyunu Terminator Survivors, 2009 yılında, Skynet'in yol açtığı nükleer felaketten sonra ve John Connor'ın makinelere karşı koyduğu direnişten öncesinde geçecek. Dolayısıyla hikaye ilk iki filme dayanıyor.

Tam Boyutta Gör Terminator Survivors üs yönetimi unsurlarına ve birinci şahıs nişancı mekaniklerine sahip olacak ve tek başına ya da dört kişilik gruplar halinde co-op olarak oynanabilecek. Nacon, Skynet'in makinelerinin sizi acımasızca takip edeceğini, diğer insanların da sizinle aynı kaynaklara göz dikeceğini söylüyor. Dolayısıyla tek düşman makineler değil. Oyuncuların ikonik Terminator T-800 de dahil olmak üzere Skynet'in makinelerinden gelen tehditlerle yüzleşecekleri söylense de oyun dünyasında hayatta kalan karakterlerin ilk başta Skynet ve Terminatör'ün varlığından habersiz olacakları belirtiliyor.

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Terminator Survivors, 24 Ekim'de PC için Steam'de erken erişime açılacak. Nacon, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X'e daha sonra geleceğini söyledi. Bununla birlikte oyunun tam sürümünün ne zaman çıkacağı ise şimdilik belirsiz.

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Terminator Survivors duyuruldu: İşte çıkış tarihi