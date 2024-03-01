Açık dünya hayatta kalma oyunu Terminator: Survivors duyuruldu

Nacon Milan, Terminator Survivors için kısa bir video paylaşsa da bu video herhangi bir oynanış görüntüsü içermiyor, ancak genel konsept hakkında fikirler veriyor. Öte yandan birinci şahıs nişancı oyunu Terminator Survivors, 2009 yılında, Skynet'in yol açtığı nükleer felaketten sonra ve John Connor'ın makinelere karşı koyduğu direnişten öncesinde geçecek. Dolayısıyla hikaye ilk iki filme dayanıyor.
Terminator Survivors, 24 Ekim'de PC için Steam'de erken erişime açılacak. Nacon, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X'e daha sonra geleceğini söyledi. Bununla birlikte oyunun tam sürümünün ne zaman çıkacağı ise şimdilik belirsiz.
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.