Rockstar, GTA 6’nın sızmaması için çalışanları ofise çağırdı

Rockstar, çalışanları ofise çağırdı
Rockstar Games, diğer firmaların aksine haftada 5 gün olmak üzere çalışanlarını ofise çağırıyor. Rockstar Yayıncılık Başkanı Jenn Kolbe, bu kararın verimlilik nedeniyle alındığını söylüyor. Kolbe aynı zamanda “güvelik” faktörünün de önemli bir sebep olduğunun altını çiziyor. Buradaki güvenlik vurgusunun olası bir GTA sızıntısına atıf olduğu düşünülüyor.
GTA 6’nın 2025 yılında çıkacağı ve 2022'de oyunun ilk geliştirme aşamalarına ait 90'dan fazla video ve ekran görüntüsü internette yayınlandığı göz önüne alındığında Rockstar’ın bu kararı sağlam bir zemine oturuyor. Bu arada iki yıl önceki sızıntı sonucunda stüdyo, yaklaşık olarak 5 milyon dolar zarara uğradıklarını söylemişti.
Olayın bir de verimlilik tarafı bulunuyor. Kolbe’ye göre ofis içi çalışma ortamında somut faydalar elde ediliyor. Aynı zamanda bir sonraki Grand Theft Auto'yu daha iyi hale getirmek için de bu kararın daha doğru olduğu söyleniyor. Bir dizi şirket, pandemi sırasında uygulamaya konulan bir politika olan evden çalışma uygulamasını sonlandırmaya çalıştı ve çoğu çalışan tepkileriyle karşılaştı. Rockstar çalışanlarının da bu karardan pek memnun olmayacakları düşünülüyor.
Bu arada GTA 6'nın PS5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılında çıkacağı ayrıca oyunun kısmen kurgusal bir Miami olan Vice City'de geçeceği ve seride bir ilk olarak biri kadın olan bir çift ana karakterin Bonnie ve Clyde (Jason ve Lucia) tarzı rol alacağı doğrulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.