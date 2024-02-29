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    Anlık Bildirim

    Rockstar, GTA 6’nın sızmaması için çalışanları ofise çağırdı

    Rockstar Games, olası bir GTA 6 sızıntısını önlemek ve üretkenlik sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışanlarının tam zamanlı olarak ofise geri dönmelerini talep etti.
    Rockstar, GTA 6’nın sızmaması için çalışanları ofise çağırdı Tam Boyutta Gör
    Pandemi döneminde yükselen uzaktan çalışma tarzından uzaklaşmak isteyen firmalar arasına Rockstar Games de katılıyor. Rockstar Games, nisan ayı itibariyle çalışanlarının tam zamanlı olarak ofislere geri dönmelerini istiyor. Stüdyoya göre bu isteğin arkasında üretkenlik sorunlarını çözmek ve olası bir GTA sızıntısı riskini minimuma indirmek bulunuyor.

    Rockstar, çalışanları ofise çağırdı

    Rockstar Games, diğer firmaların aksine haftada 5 gün olmak üzere çalışanlarını ofise çağırıyor. Rockstar Yayıncılık Başkanı Jenn Kolbe, bu kararın verimlilik nedeniyle alındığını söylüyor. Kolbe aynı zamanda “güvelik” faktörünün de önemli bir sebep olduğunun altını çiziyor. Buradaki güvenlik vurgusunun olası bir GTA sızıntısına atıf olduğu düşünülüyor.

    GTA 6’nın 2025 yılında çıkacağı ve 2022'de oyunun ilk geliştirme aşamalarına ait 90'dan fazla video ve ekran görüntüsü internette yayınlandığı göz önüne alındığında Rockstar’ın bu kararı sağlam bir zemine oturuyor. Bu arada iki yıl önceki sızıntı sonucunda stüdyo, yaklaşık olarak 5 milyon dolar zarara uğradıklarını söylemişti.

    Olayın bir de verimlilik tarafı bulunuyor. Kolbe’ye göre ofis içi çalışma ortamında somut faydalar elde ediliyor. Aynı zamanda bir sonraki Grand Theft Auto'yu daha iyi hale getirmek için de bu kararın daha doğru olduğu söyleniyor. Bir dizi şirket, pandemi sırasında uygulamaya konulan bir politika olan evden çalışma uygulamasını sonlandırmaya çalıştı ve çoğu çalışan tepkileriyle karşılaştı. Rockstar çalışanlarının da bu karardan pek memnun olmayacakları düşünülüyor.

    Bu arada GTA 6'nın PS5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılında çıkacağı ayrıca oyunun kısmen kurgusal bir Miami olan Vice City'de geçeceği ve seride bir ilk olarak biri kadın olan bir çift ana karakterin Bonnie ve Clyde (Jason ve Lucia) tarzı rol alacağı doğrulandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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