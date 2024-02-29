Tam Boyutta Gör Pandemi döneminde yükselen uzaktan çalışma tarzından uzaklaşmak isteyen firmalar arasına Rockstar Games de katılıyor. Rockstar Games, nisan ayı itibariyle çalışanlarının tam zamanlı olarak ofislere geri dönmelerini istiyor. Stüdyoya göre bu isteğin arkasında üretkenlik sorunlarını çözmek ve olası bir GTA sızıntısı riskini minimuma indirmek bulunuyor.

Rockstar, çalışanları ofise çağırdı

Rockstar Games, diğer firmaların aksine haftada 5 gün olmak üzere çalışanlarını ofise çağırıyor. Rockstar Yayıncılık Başkanı Jenn Kolbe, bu kararın verimlilik nedeniyle alındığını söylüyor. Kolbe aynı zamanda “güvelik” faktörünün de önemli bir sebep olduğunun altını çiziyor. Buradaki güvenlik vurgusunun olası bir GTA sızıntısına atıf olduğu düşünülüyor.

GTA 6’nın 2025 yılında çıkacağı ve 2022'de oyunun ilk geliştirme aşamalarına ait 90'dan fazla video ve ekran görüntüsü internette yayınlandığı göz önüne alındığında Rockstar’ın bu kararı sağlam bir zemine oturuyor. Bu arada iki yıl önceki sızıntı sonucunda stüdyo, yaklaşık olarak 5 milyon dolar zarara uğradıklarını söylemişti.

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Olayın bir de verimlilik tarafı bulunuyor. Kolbe’ye göre ofis içi çalışma ortamında somut faydalar elde ediliyor. Aynı zamanda bir sonraki Grand Theft Auto'yu daha iyi hale getirmek için de bu kararın daha doğru olduğu söyleniyor. Bir dizi şirket, pandemi sırasında uygulamaya konulan bir politika olan evden çalışma uygulamasını sonlandırmaya çalıştı ve çoğu çalışan tepkileriyle karşılaştı. Rockstar çalışanlarının da bu karardan pek memnun olmayacakları düşünülüyor.

Bu arada GTA 6'nın PS5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılında çıkacağı ayrıca oyunun kısmen kurgusal bir Miami olan Vice City'de geçeceği ve seride bir ilk olarak biri kadın olan bir çift ana karakterin Bonnie ve Clyde (Jason ve Lucia) tarzı rol alacağı doğrulandı.

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Rockstar, GTA 6’nın sızmaması için çalışanları ofise çağırdı