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    Terra kurucusu Do Kwon için tutuklama kararı!

    Değeri 1 dolara sabit TerraUSD (UST) stabil coinin değerinin çakılmasıyla birlikte kripto para dünyasında yeni bir kriz ortaya çıkmıştı. TerraUSD kurucusu hakkında tutuklama emri çıkarıldı.
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    Terra kurucusu Do Kwon için tutuklama kararı
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    Bilindiği üzere TerraUSD (UST) krizi kripto para piyasasını oldukça zor duruma sokmuştu. Kripto piyasasındaki güven kaybının en büyük sebebi olarak gösterilen Terra olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Güney Kore Mahkemesi, Terra çöküşünden sorumlu tutulan Terraform Labs CEO’su Do Kwon’a tutuklama emri verdi. 

    Do Kwon Hakkında Tutuklama Emri Verildi

    Güney Koreli savcılar, Terraform Labs’ın kurucu ortağı ve CEO’su Do Kwon için tutuklama emri çıkardı. Kwon, şu anda Singapur’da ikamet ediyor ve tutuklama için Interpol’den yardım isteyebileceği belirtiliyor. Savcılıktan gelen bilgilere göre toplam beş kişi için tutuklama emri çıkartıldı. 

    Tutuklama emrinde Do Kwon’un Güney Kore’de uygulanan kuralların ihlal edildiği gerekçe gösteriliyor. Tutuklama emri, Dan Sung-han tarafından yönetilen, Seul Güney Bölge Savcılığı’nın Mali Menkul Kıymet Suçları Ortak Soruşturma Ekibi tarafından verildi.

    Ayrıca Do Kwon’un, Terra çöküşünün ardından, olası yasal işlemler için hazırlık yaptığı belirtilmişti. Geçtiğimiz Ağustos ayında Terraform Labs CEO’su Do Kwon, Terra soruşturması için Güney Koreli hukuk şirketinden yardım istemişti.

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