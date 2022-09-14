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Bilindiği üzere TerraUSD (UST) krizi kripto para piyasasını oldukça zor duruma sokmuştu. Kripto piyasasındaki güven kaybının en büyük sebebi olarak gösterilen Terra olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Güney Kore Mahkemesi, Terra çöküşünden sorumlu tutulan Terraform Labs CEO’su Do Kwon’a tutuklama emri verdi.

Do Kwon Hakkında Tutuklama Emri Verildi

Güney Koreli savcılar, Terraform Labs’ın kurucu ortağı ve CEO’su Do Kwon için tutuklama emri çıkardı. Kwon, şu anda Singapur’da ikamet ediyor ve tutuklama için Interpol’den yardım isteyebileceği belirtiliyor. Savcılıktan gelen bilgilere göre toplam beş kişi için tutuklama emri çıkartıldı.

Terra kurucu ortağının evine baskın 1 ay önce eklendi

Tutuklama emrinde Do Kwon’un Güney Kore’de uygulanan kuralların ihlal edildiği gerekçe gösteriliyor. Tutuklama emri, Dan Sung-han tarafından yönetilen, Seul Güney Bölge Savcılığı’nın Mali Menkul Kıymet Suçları Ortak Soruşturma Ekibi tarafından verildi.

Ayrıca Do Kwon’un, Terra çöküşünün ardından, olası yasal işlemler için hazırlık yaptığı belirtilmişti. Geçtiğimiz Ağustos ayında Terraform Labs CEO’su Do Kwon, Terra soruşturması için Güney Koreli hukuk şirketinden yardım istemişti.

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Terra kurucusu Do Kwon için tutuklama kararı