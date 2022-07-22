Terra LUNA kurucusunun evine baskın yapıldı

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ABD Menkul Kıymetler Komisyonu da Terra faciası sonrasında incelemeye koyulmasının ardından Güney Koreli yetkililer, büyük kripto para borsalarına operasyon düzenlemişti. Şimdi de Terra'nın kurucu ortağı olan Daniel Shin'in evine baskın yaptı.

Terra davası mercek altında

Terra'nın çöküşünün ardından insanlar adalet arayışına girdi. Seul Güney Bölge Savcılığı, davayla ilgili kripto para borsalarına baskın düzenlendiği de doğrulayarak projenin kurucu ortaklarından olan Daniel Shin'in evine de baskın yapıldığını açıkladı. Yetkililer, soruşturmanın derinlemesine devam ederek polis ile işbirliği yapıldığı ve konu hakkında daha fazla detay veremeyeceklerini açıkladı.

Terra LUNA kıskaca alındı 1 ay önce eklendi

Terra'nın diğer kurucu ortağı olan Do Know hakkında da kripto para işlemlerinden elde edilen gelirlerin incelendiğini ve vergi kaçırıp kaçırmadığı araştırılıyor. Pek çok ülke TerraUSD (UST) sonrası stabil coinleri hedef alarak bir yasa tasarısı hazırlığına başladığını da hatırlatalım.

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Terra kurucu ortağının evine baskın