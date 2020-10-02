Tesla, 2021'de Hindistan pazarına giriş yapacak

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Twitter hesabı üzerinden 'Tesla Club India' isimli hesaba yanıt veren Elon Musk, Tesla'nın önümüzdeki yıl Hindistan pazarına giriş yapacağını açıkladı.

Tesla Club India, üzerinde 'Hindistan Tesla İstiyor' yazılı tişört paylaşarak Tesla modellerinin Hindistan'da satılması konusunda herhangi bir gelişme olup olmadığını sordu. Tesla CEO'su Elon Musk da bu soruya cevaben 2021 yılını işaret etti. Hindistan'da elektrikli araç kullanımı ve üretimine yönelik teşviklerin gelecek yıl daha da artacağı söyleniyor. Bu da Tesla'nın tam zamanında ülkeye giriş yapacağı şeklinde yorumlanabilir.

Elon Musk 2019 yılında da buna benzer bir soruyu yanıtlamış, en geç 2020'de Tesla modellerinin Hindistan'da satışa sunulacağını söylemişti. Fakat yaşanan pandemi süreci sonrası planlar değişmiş gibi görünüyor. Zira bu süreçte satışların büyük oranda düşmesiyle Hindistan otomobil pazarı büyük bir darbe aldı. Ülkedeki otomotiv üreticileri satışları artırabilmek için devletten yardım bekliyor.

Öte yandan Hindistan Hükümeti elektrikli araçlar konusunda ciddi yatırımlar yapıyor. Kısa süre önce ülkedeki yerel batarya üreticilerine 4.6 milyar dolar destek sağlanacağı açıklanmıştı. Elektrikli araç bataryalarına yönelik ithalat vergisinin 2022 yılına kadar yüzde 5 olarak uygulanacağını belirten yetkililer, 2023 itibariyle bu oranı yüzde 15'e yükselterek yerel üretimi destekleyecek.

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