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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, 2021'de Hindistan pazarına giriş yapacak

    Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden 'Tesla Club India' isimli hesabın sorusunu yanıtladı. Musk, Tesla modellerinin Hindistan'da satışa sunulması için 2021 yılını işaret etti.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tesla, 2021'de Hindistan pazarına giriş yapacak
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    Twitter hesabı üzerinden 'Tesla Club India' isimli hesaba yanıt veren Elon Musk, Tesla'nın önümüzdeki yıl Hindistan pazarına giriş yapacağını açıkladı.

    Tesla Club India, üzerinde 'Hindistan Tesla İstiyor' yazılı tişört paylaşarak Tesla modellerinin Hindistan'da satılması konusunda herhangi bir gelişme olup olmadığını sordu. Tesla CEO'su Elon Musk da bu soruya cevaben 2021 yılını işaret etti. Hindistan'da elektrikli araç kullanımı ve üretimine yönelik teşviklerin gelecek yıl daha da artacağı söyleniyor. Bu da Tesla'nın tam zamanında ülkeye giriş yapacağı şeklinde yorumlanabilir.

    Elon Musk 2019 yılında da buna benzer bir soruyu yanıtlamış, en geç 2020'de Tesla modellerinin Hindistan'da satışa sunulacağını söylemişti. Fakat yaşanan pandemi süreci sonrası planlar değişmiş gibi görünüyor. Zira bu süreçte satışların büyük oranda düşmesiyle Hindistan otomobil pazarı büyük bir darbe aldı. Ülkedeki otomotiv üreticileri satışları artırabilmek için devletten yardım bekliyor.

    Öte yandan Hindistan Hükümeti elektrikli araçlar konusunda ciddi yatırımlar yapıyor. Kısa süre önce ülkedeki yerel batarya üreticilerine 4.6 milyar dolar destek sağlanacağı açıklanmıştı. Elektrikli araç bataryalarına yönelik ithalat vergisinin 2022 yılına kadar yüzde 5 olarak uygulanacağını belirten yetkililer, 2023 itibariyle bu oranı yüzde 15'e yükselterek yerel üretimi destekleyecek.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Feyzuli 2 hf.
    bunlar boş ayak asıl niyet ucuz üretin bantları oluşturmak pazar filan bahane.
    Yanıtla +3
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    BOLDVIPER 2 hf.
    Gaz ve frene bağlı korna eklemeyi unutmasınlar hindistana giriyolarsa
    Yanıtla +1
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