İflas eden BlockFi, alacaklılarına ödeme yapabilecek

Kısa süre önce iflas bayrağını çeken FTX’in kripto para dünyasında açtığı kuyu birçok şirketi beraberinde iflasa sürüklüyor. Bu durumdan etkilenen bir isim de BlockFi olmuştu. Çıkan son haberlere göre; kripto kredi kuruluşu BlockFi, alacaklılarına geri ödeme yapmak için devam eden çabaların bir parçası olarak kripto madenciliği ekipmanını satması için mahkeme onayı aldı.
Mahkeme, kripto madencilik ekipmanlarını satmak isteyen şirketin geri kazanımına odaklandığını kabul etti. Yani BlockFi, gerçekleşebilir değerini tasarladığını kanıtlamış oldu. Mahkemenin BlockFi’ye yeşil ışık yakmasıyla birlikte, kripto borç verenin kripto madenciliği ekipmanları için artık daha fazla teklif verilmesi bekleniyor.
Daha önce BlockFi, geçen yıl kredileri satma sürecini başlatmıştı. Aynı zamanda bazıları kripto piyasası koşulları göz önüne alındığında zaten temerrüde düştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?