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    İflas eden BlockFi, alacaklılarına ödeme yapabilecek

    İflas başvurusu yapan BlockFi, kasasındaki kripto varlıkları satmak için mahkemeden onay aldı. Elde edilen gelirle alacaklılara ödeme yapılacak.                      
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    İflas eden BlockFi, alacaklılarına ödeme yapabilecek Tam Boyutta Gör
    Kripto kredi platformu BlockFi, Bölüm 11 iflasının ardından alacaklılara ödeme yapmaya odaklandı. ABD New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi‘nde açılan bir mahkeme dosyasına göre, kripto şirketinin varlıklarını satması için gereken tüm onaylar sağlandı.

    Kısa süre önce iflas bayrağını çeken FTX’in kripto para dünyasında açtığı kuyu birçok şirketi beraberinde iflasa sürüklüyor. Bu durumdan etkilenen bir isim de BlockFi olmuştu. Çıkan son haberlere göre; kripto kredi kuruluşu BlockFi, alacaklılarına geri ödeme yapmak için devam eden çabaların bir parçası olarak kripto madenciliği ekipmanını satması için mahkeme onayı aldı.

    Mahkeme, kripto madencilik ekipmanlarını satmak isteyen şirketin geri kazanımına odaklandığını kabul etti. Yani BlockFi, gerçekleşebilir değerini tasarladığını kanıtlamış oldu. Mahkemenin BlockFi’ye yeşil ışık yakmasıyla birlikte, kripto borç verenin kripto madenciliği ekipmanları için artık daha fazla teklif verilmesi bekleniyor.

    Daha önce BlockFi, geçen yıl kredileri satma sürecini başlatmıştı. Aynı zamanda bazıları kripto piyasası koşulları göz önüne alındığında zaten temerrüde düştü.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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