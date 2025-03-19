BYD'nin piyasa değeri, Volkswagen, Ford ve General Motors'un toplamını geçti!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil ve batarya devi BYD'nin piyasaya değeri 162 milyar dolara ulaşarak, Volkswagen, Ford ve General Motors'un toplam piyasa değerini geride bıraktı.

1000 kW şarj teknolojisi hisseleri yükseltti

Geçtiğimiz gün, elektrikli otomobilleri neredeyse içten yanmalı araçların deposunu dolduracak kadar kısa sürede şarj etmeye olanak tanıyan yeni şarj cihazını ve Super-e Platform'unu duyuran Çinli üreticinin piyasa değeri, açıklamanın ardından %6 artarak 162 milyar dolara yükseldi. Böylece BYD'nin piyasa değeri, Volkswagen (66 milyar dolar), General Motors (49 milyar dolar) ve Ford'un (39,4 milyar dolar) toplamını geride bırakmayı başardı.

Elektrikli araçlarda Tesla'nın en büyük rakibi olan BYD'nin piyasa değeri yıl başından bu yana %50 değer kazandı. En değerli otomobil şirketi ünvanını elinde bulunduran Tesla'nın piyasa değeri ise yıl başında bu yana %40 değer kaybederek 706 milyar dolara geriledi.

BYD'den 1000 kW'lık şarj ünitesi: 5 dk şarjla 400 km menzil 1 gün önce eklendi

1000 kW'a kadar güç çıkışı sağlayan Megawatt Flash Charger şarj cihazını duyuran BYD, bu şarj cihazlarıyla sadece 5 dakikada 400 km menzil kazanabilen Han L ve Tang L modellerinin de tanıtımını gerçekleştirerek gündeme damgasını vurdu. Şirket, bu şarj istasyonlarını Çin genelinde 4.000 noktada hizmete almayı planlıyor.

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BYD'nin piyasa değeri, Volkswagen, Ford ve GM'nin toplamını geçti