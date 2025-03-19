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    BYD'nin piyasa değeri, Volkswagen, Ford ve General Motors'un toplamını geçti!

    Çinli BYD'nin piyasaya değeri 162 milyar dolara ulaşarak, Volkswagen, Ford ve General Motors'un toplam piyasa değerini geride bıraktı. Şirketin 1000 kW şarj teknolojisi hisseleri arttırdı.
    BYD'nin piyasa değeri, Volkswagen, Ford ve GM'nin toplamını geçti Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil ve batarya devi BYD'nin piyasaya değeri 162 milyar dolara ulaşarak, Volkswagen, Ford ve General Motors'un toplam piyasa değerini geride bıraktı.

    1000 kW şarj teknolojisi hisseleri yükseltti

    Geçtiğimiz gün, elektrikli otomobilleri neredeyse içten yanmalı araçların deposunu dolduracak kadar kısa sürede şarj etmeye olanak tanıyan yeni şarj cihazını ve Super-e Platform'unu duyuran Çinli üreticinin piyasa değeri, açıklamanın ardından %6 artarak 162 milyar dolara yükseldi. Böylece BYD'nin piyasa değeri, Volkswagen (66 milyar dolar), General Motors (49 milyar dolar) ve Ford'un (39,4 milyar dolar) toplamını geride bırakmayı başardı.

    Elektrikli araçlarda Tesla'nın en büyük rakibi olan BYD'nin piyasa değeri yıl başından bu yana %50 değer kazandı. En değerli otomobil şirketi ünvanını elinde bulunduran Tesla'nın piyasa değeri ise yıl başında bu yana %40 değer kaybederek 706 milyar dolara geriledi.

    1000 kW'a kadar güç çıkışı sağlayan Megawatt Flash Charger şarj cihazını duyuran BYD, bu şarj cihazlarıyla sadece 5 dakikada 400 km menzil kazanabilen Han L ve Tang L modellerinin de tanıtımını gerçekleştirerek gündeme damgasını vurdu. Şirket, bu şarj istasyonlarını Çin genelinde 4.000 noktada hizmete almayı planlıyor.

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