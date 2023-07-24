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2021'in başlarında Tesla, Bitcoin'e 1,5 milyar dolar yatırım yapmış ve kısa bir süre için elektrikli otomobil satın alırken kripto para birimini bir ödeme aracı olarak kabul etmeye başlamıştı. Daha sonra şirket, en popüler kripto para biriminin madenciliğinin artan karbon ayak izini gerekçe göstererek bu uygulamayı askıya almaya karar verdi.

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Bitcoin ödeme yöntemiyle ilgili ipuçları

Ancak şimdi Tesla'nın teknik olarak Bitcoin'i bir ödeme aracı olarak geri getirmeye yakın olduğunu gösteren bazı ipuçları var. Electrek'in haberine göre Tesla'nın web sitesinde ödemeleri kabul etmek için tasarlanan sayfanın kodunda Bitcoin ile ilgili satırlar ortaya çıktı. Bu kodlar henüz satın alımlar için ödeme yaparken kullanıcılar tarafından görülemiyor, ancak gizli bir biçimde mevcut durumdalar.

Daha önce Tesla, Bitcoin'i bir ödeme aracı olarak kabul etmeyi geçici olarak durdurma kararı aldığında, kripto para biriminin madenciliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması halinde bu uygulamaya geri dönme isteğiyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Tesla'nın, şu anda çıkarılan en eski kripto para biriminin yarısından fazlasının yenilenebilir enerjiden geldiğine dair son raporlardan cesaret almış olması muhtemel.

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Tesla, Bitcoin ile ödemeyi yeniden başlatabilir