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    Tesla, Bitcoin ile ödemeyi yeniden başlatabilir

    Otomotiv devi Tesla, elektrikli otomobilleri için Bitcoin kullanarak ödeme yapma olanağını yeniden başlatmaya hazırlanıyor.                                      
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    Tesla, Bitcoin ile ödemeyi yeniden başlatabilir Tam Boyutta Gör

    2021'in başlarında Tesla, Bitcoin'e 1,5 milyar dolar yatırım yapmış ve kısa bir süre için elektrikli otomobil satın alırken kripto para birimini bir ödeme aracı olarak kabul etmeye başlamıştı. Daha sonra şirket, en popüler kripto para biriminin madenciliğinin artan karbon ayak izini gerekçe göstererek bu uygulamayı askıya almaya karar verdi.

    Bitcoin ödeme yöntemiyle ilgili ipuçları

    Ancak şimdi Tesla'nın teknik olarak Bitcoin'i bir ödeme aracı olarak geri getirmeye yakın olduğunu gösteren bazı ipuçları var. Electrek'in haberine göre Tesla'nın web sitesinde ödemeleri kabul etmek için tasarlanan sayfanın kodunda Bitcoin ile ilgili satırlar ortaya çıktı. Bu kodlar henüz satın alımlar için ödeme yaparken kullanıcılar tarafından görülemiyor, ancak gizli bir biçimde mevcut durumdalar.

    Daha önce Tesla, Bitcoin'i bir ödeme aracı olarak kabul etmeyi geçici olarak durdurma kararı aldığında, kripto para biriminin madenciliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması halinde bu uygulamaya geri dönme isteğiyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Tesla'nın, şu anda çıkarılan en eski kripto para biriminin yarısından fazlasının yenilenebilir enerjiden geldiğine dair son raporlardan cesaret almış olması muhtemel.

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    Evren7 3 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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