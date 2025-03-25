Tesla’nın Avrupa’daki satışları Şubat’ta resmen çakıldı!

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Tam Boyutta Gör Tesla, Şubat ayında Avrupa’daki pazar payında yıllık bazda bir azalma yaşamaya devam etti. Elektrikli araç (EV) satışlarının genel olarak arttığı kıtada, Tesla’nın satışları ikinci ayda da düşüş göstermeye devam etti. Verilere göre elektrikli araç tescil sayısı artmasına rağmen Tesla, bu yıl Avrupa’da yüzde 42,6 daha az otomobil sattı.

Tesla sert düştü

ACEA verilerine göre, Şubat ayında Tesla, toplam pazarın sadece yüzde 1.8'ini, BEV (batarya elektrikli araç) pazarının ise yüzde 10.3’ünü elinde bulunduruyordu. Bu oranlar, 2024 yılı aynı dönemine göre önemli bir düşüşü işaret ediyor; geçen yıl Şubat ayında bu oranlar sırasıyla yüzde 2.8 ve yüzde 21.6 idi.

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre Tesla, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde Şubat ayında 17.000'den az araç sattı. Geçen yıl aynı dönemde ise 28.000’in üzerinde satış gerçekleştirilmişti. Tesla’nın bu bölgelerdeki Ocak-Şubat satış toplamı ise 26.619 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 46.343 idi. Bu düşüşün arkasında birden fazla neden var.

Tesla, yeni Model Y orta boy SUV’unu bu ay Avrupa'da piyasaya sürmeye hazırlanırken, yaşlanan ve sınırlı model yelpazesiyle zorluklarla karşı karşıya. Ayrıca geleneksel otomobil üreticileri ve yeni Çinli rakipler, daha uygun fiyatlı elektrikli modellerle piyasaya girmeye devam ediyor. Öte yandan CEO Elon Musk’ın Avrupa’daki aşırı sağ partilerle kurduğu ilişki de, Tesla’nın satışlarını olumsuz etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Avrupa’da elektrikli satışı artıyor

Tesla’da düşüş sürse de Avrupa’daki elektrikli araç pazarının genel durumu farklı bir tablo sunuyor. ACEA verilerine göre aynı pazarlardaki (EU + EFTA + UK) Şubat ayında elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.1 oranında arttı. Bununla birlikte, toplam otomobil satışları yüzde 3.1 oranında bir düşüş gösterdi.

Tam Boyutta Gör Sadece AB pazarına baktığımızda ise yeni otomobil kayıtları Şubat ayında yüzde 3.4 düşerken, BEV satışları yüzde 23.7 ile üst üste ikinci kez artış gösterdi. Hibrit otomobil satışları da yüzde 19 yükseldi. Blokta satılan elektrikli araçlar - BEV, HEV ya da plug-in hibritler (PHEV) - Şubat ayında tüm binek araç kayıtlarının yüzde 58.4'ünü oluştururken, bu oran bir önceki yıl yüzde 48.2 idi.

Avrupa'nın en çok satan markaları arasında yer alan Volkswagen ve Renault'nun satışları Şubat ayında AB, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 10,8 artarken, Stellantis'in satışları yüzde 16,2 düştü. Çinli otomobil üreticilerinden SAIC Motor ise, Avrupa’daki satışlarını yüzde 26.1 artırdı.

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