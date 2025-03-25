Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla’nın Avrupa’daki satışları Şubat’ta resmen çakıldı!

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Tesla'nın Avrupa'daki pazar payı Şubat ayında da küçülmeye devam ederken satışlar da yıldan yılda yüzde 47’den fazla düştü.
    Tesla’nın Avrupa’daki satışları Şubat’ta resmen çakıldı! Tam Boyutta Gör
    Tesla, Şubat ayında Avrupa’daki pazar payında yıllık bazda bir azalma yaşamaya devam etti. Elektrikli araç (EV) satışlarının genel olarak arttığı kıtada, Tesla’nın satışları ikinci ayda da düşüş göstermeye devam etti. Verilere göre elektrikli araç tescil sayısı artmasına rağmen Tesla, bu yıl Avrupa’da yüzde 42,6 daha az otomobil sattı.

    Tesla sert düştü

    ACEA verilerine göre, Şubat ayında Tesla, toplam pazarın sadece yüzde 1.8'ini, BEV (batarya elektrikli araç) pazarının ise yüzde 10.3’ünü elinde bulunduruyordu. Bu oranlar, 2024 yılı aynı dönemine göre önemli bir düşüşü işaret ediyor; geçen yıl Şubat ayında bu oranlar sırasıyla yüzde 2.8 ve yüzde 21.6 idi.

    Tesla’nın Avrupa’daki satışları Şubat’ta resmen çakıldı! Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre Tesla, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde Şubat ayında 17.000'den az araç sattı. Geçen yıl aynı dönemde ise 28.000’in üzerinde satış gerçekleştirilmişti. Tesla’nın bu bölgelerdeki Ocak-Şubat satış toplamı ise 26.619 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 46.343 idi. Bu düşüşün arkasında birden fazla neden var.

    Tesla, yeni Model Y orta boy SUV’unu bu ay Avrupa'da piyasaya sürmeye hazırlanırken, yaşlanan ve sınırlı model yelpazesiyle zorluklarla karşı karşıya. Ayrıca geleneksel otomobil üreticileri ve yeni Çinli rakipler, daha uygun fiyatlı elektrikli modellerle piyasaya girmeye devam ediyor. Öte yandan CEO Elon Musk’ın Avrupa’daki aşırı sağ partilerle kurduğu ilişki de, Tesla’nın satışlarını olumsuz etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

    Avrupa’da elektrikli satışı artıyor

    Tesla’da düşüş sürse de Avrupa’daki elektrikli araç pazarının genel durumu farklı bir tablo sunuyor. ACEA verilerine göre aynı pazarlardaki (EU + EFTA + UK) Şubat ayında elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.1 oranında arttı. Bununla birlikte, toplam otomobil satışları yüzde 3.1 oranında bir düşüş gösterdi.

    Tesla’nın Avrupa’daki satışları Şubat’ta resmen çakıldı! Tam Boyutta Gör
    Sadece AB pazarına baktığımızda ise yeni otomobil kayıtları Şubat ayında yüzde 3.4 düşerken, BEV satışları yüzde 23.7 ile üst üste ikinci kez artış gösterdi. Hibrit otomobil satışları da yüzde 19 yükseldi. Blokta satılan elektrikli araçlar - BEV, HEV ya da plug-in hibritler (PHEV) - Şubat ayında tüm binek araç kayıtlarının yüzde 58.4'ünü oluştururken, bu oran bir önceki yıl yüzde 48.2 idi.

    Avrupa'nın en çok satan markaları arasında yer alan Volkswagen ve Renault'nun satışları Şubat ayında AB, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 10,8 artarken, Stellantis'in satışları yüzde 16,2 düştü. Çinli otomobil üreticilerinden SAIC Motor ise, Avrupa’daki satışlarını yüzde 26.1 artırdı.

    Tesla’nın Avrupa’daki satışları Şubat’ta resmen çakıldı! Tam Boyutta Gör

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/teslas-february-market-share-europe-drops-despite-ev-pickup-2025-03-25/ https://www.acea.auto/pc-registrations/new-car-registrations-3-in-february-2025-year-to-date-battery-electric-15-2-market-share/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zte zxhn h1601 gta 5 crack ısbn sorgulama trt hariç diğer kanallar çekmiyor bakire olmayan biriyle evlenmek hadis

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Realme 12 Pro
    Realme 12 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum