Tesla’nın Avrupa’daki satışları Şubat’ta resmen çakıldı!

Tesla sert düştü
ACEA verilerine göre, Şubat ayında Tesla, toplam pazarın sadece yüzde 1.8'ini, BEV (batarya elektrikli araç) pazarının ise yüzde 10.3’ünü elinde bulunduruyordu. Bu oranlar, 2024 yılı aynı dönemine göre önemli bir düşüşü işaret ediyor; geçen yıl Şubat ayında bu oranlar sırasıyla yüzde 2.8 ve yüzde 21.6 idi.
Tesla, yeni Model Y orta boy SUV’unu bu ay Avrupa'da piyasaya sürmeye hazırlanırken, yaşlanan ve sınırlı model yelpazesiyle zorluklarla karşı karşıya. Ayrıca geleneksel otomobil üreticileri ve yeni Çinli rakipler, daha uygun fiyatlı elektrikli modellerle piyasaya girmeye devam ediyor. Öte yandan CEO Elon Musk’ın Avrupa’daki aşırı sağ partilerle kurduğu ilişki de, Tesla’nın satışlarını olumsuz etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Avrupa’da elektrikli satışı artıyor
Tesla’da düşüş sürse de Avrupa’daki elektrikli araç pazarının genel durumu farklı bir tablo sunuyor. ACEA verilerine göre aynı pazarlardaki (EU + EFTA + UK) Şubat ayında elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.1 oranında arttı. Bununla birlikte, toplam otomobil satışları yüzde 3.1 oranında bir düşüş gösterdi.
Avrupa'nın en çok satan markaları arasında yer alan Volkswagen ve Renault'nun satışları Şubat ayında AB, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 10,8 artarken, Stellantis'in satışları yüzde 16,2 düştü. Çinli otomobil üreticilerinden SAIC Motor ise, Avrupa’daki satışlarını yüzde 26.1 artırdı.Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/teslas-february-market-share-europe-drops-despite-ev-pickup-2025-03-25/ https://www.acea.auto/pc-registrations/new-car-registrations-3-in-february-2025-year-to-date-battery-electric-15-2-market-share/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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