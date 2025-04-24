Avrupa'da otomobil satışları yükseldi, Tesla ise yüzde 28 düştü

Tesla’nın Avrupa’daki bu ciddi düşüşü, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda algısal nedenlere de bağlanıyor. Uzmanlara göre, Çinli markaların uygun fiyatlı ve rekabetçi modelleriyle pazarda etkisini artırması, Tesla’nın satışlarına doğrudan yansıdı. Ayrıca, Elon Musk’ın politik söylemlerine karşı oluşan tüketici tepkisi de bu düşüşte etkili olmuş olabilir.
Avrupalı otomobil üreticileri bir yandan Çin'den gelen rekabetle mücadele ederken bir yandan da iç pazarlarındaki yüksek maliyetleri düşürmeye çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi de işleri zorlaştırıyor. Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara getirdiği yüzde 145 oranındaki ithalat vergisi ve Pekin'in misilleme olarak uyguladığı gümrük vergileri riskleri artırıyor.
TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP