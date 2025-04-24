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    Avrupa'da otomobil satışları yükseldi, Tesla ise yüzde 28 düştü

    Tesla'nın Avrupa'daki yeni otomobil satışları Mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 28,2 düşerken, toplam bataryalı elektrikli araç satışları ise yüzde 23,6 artış gösterdi.

    Avrupa'da otomobil satışları yükseldi, Tesla ise yüzde 28 düştü Tam Boyutta Gör
    Avrupa otomobil pazarı Mart ayında toparlanma sinyalleri verirken, Tesla için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre, Tesla'nın Avrupa'daki yeni araç satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28.2 oranında düştü. Bu düşüş, şirketin üst üste üçüncü ayda da gerileme yaşadığı anlamına geliyor. Aynı dönemde Avrupa'da genel bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları ise yüzde 23.6 oranında artış gösterdi.

    Elektrikli araçlarda büyüme, fosillerde gerileme

    Avrupa'da otomobil satışları yükseldi, Tesla ise yüzde 28 düştü Tam Boyutta Gör
    Mart ayında Avrupa Birliği, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde toplam otomobil satışları yüzde 2.8 artarak 1.42 milyon adede ulaştı. Elektrikli araçlardaki bu büyüme, benzinli ve dizel araç satışlarındaki düşüşü dengelerken, otomotiv sektörünün dönüşüm sürecine hız verdiğini ortaya koydu.
    Avrupa'da otomobil satışları yükseldi, Tesla ise yüzde 28 düştü Tam Boyutta Gör
    Volkswagen satışlarını yüzde 10.3, Renault ise yüzde 13.0 artırırken; Stellantis'in satışlarında yüzde 5.9'luk bir düşüş yaşandı. Tesla’nın pazar payı ise bir yıl önceki yüzde 2.9 seviyesinden yüzde 2’ye geriledi.
    Avrupa'da otomobil satışları yükseldi, Tesla ise yüzde 28 düştü Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği genelinde toplam araç satışları Mart ayında yıllık bazda yüzde 0.2 düşmesine rağmen, elektrifikasyon ivme kazandı. Bataryalı elektrikli araçlar (BEV), hibrit (HEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) araç kayıtları sırasıyla yüzde 17.1, yüzde 23.9 ve yüzde 12.4 arttı. Elektrikli ve hibrit araçların toplam satışlar içindeki payı ise bir önceki yılki yüzde 49.1’den yüzde 59.2’ye yükseldi. Üç aylık pay ise yüzde 58,3 oldu.

    Ticaret savaşları sektörü etkiliyor

    Tesla’nın Avrupa’daki bu ciddi düşüşü, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda algısal nedenlere de bağlanıyor. Uzmanlara göre, Çinli markaların uygun fiyatlı ve rekabetçi modelleriyle pazarda etkisini artırması, Tesla’nın satışlarına doğrudan yansıdı. Ayrıca, Elon Musk’ın politik söylemlerine karşı oluşan tüketici tepkisi de bu düşüşte etkili olmuş olabilir.

    Avrupalı otomobil üreticileri bir yandan Çin'den gelen rekabetle mücadele ederken bir yandan da iç pazarlarındaki yüksek maliyetleri düşürmeye çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi de işleri zorlaştırıyor. Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara getirdiği yüzde 145 oranındaki ithalat vergisi ve Pekin'in misilleme olarak uyguladığı gümrük vergileri riskleri artırıyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/european-car-sales-rise-march-ev-gain-offsets-falling-combustion-engines-2025-04-24/ https://www.acea.auto/pc-registrations/new-car-registrations-1-9-in-q1-2025-battery-electric-15-2-market-share/
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    simyacı35 1 gün önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 2 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 2 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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