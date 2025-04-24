Avrupa'da otomobil satışları yükseldi, Tesla ise yüzde 28 düştü

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Tam Boyutta Gör Avrupa otomobil pazarı Mart ayında toparlanma sinyalleri verirken, Tesla için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre, Tesla'nın Avrupa'daki yeni araç satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28.2 oranında düştü. Bu düşüş, şirketin üst üste üçüncü ayda da gerileme yaşadığı anlamına geliyor. Aynı dönemde Avrupa'da genel bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları ise yüzde 23.6 oranında artış gösterdi.

Elektrikli araçlarda büyüme, fosillerde gerileme

Tam Boyutta Gör Mart ayında Avrupa Birliği, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde toplam otomobil satışları yüzde 2.8 artarak 1.42 milyon adede ulaştı. Elektrikli araçlardaki bu büyüme, benzinli ve dizel araç satışlarındaki düşüşü dengelerken, otomotiv sektörünün dönüşüm sürecine hız verdiğini ortaya koydu.

Tam Boyutta Gör Volkswagen satışlarını yüzde 10.3, Renault ise yüzde 13.0 artırırken; Stellantis'in satışlarında yüzde 5.9'luk bir düşüş yaşandı. Tesla’nın pazar payı ise bir yıl önceki yüzde 2.9 seviyesinden yüzde 2’ye geriledi.

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği genelinde toplam araç satışları Mart ayında yıllık bazda yüzde 0.2 düşmesine rağmen, elektrifikasyon ivme kazandı. Bataryalı elektrikli araçlar (BEV), hibrit (HEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) araç kayıtları sırasıyla yüzde 17.1, yüzde 23.9 ve yüzde 12.4 arttı. Elektrikli ve hibrit araçların toplam satışlar içindeki payı ise bir önceki yılki yüzde 49.1’den yüzde 59.2’ye yükseldi. Üç aylık pay ise yüzde 58,3 oldu.

Ticaret savaşları sektörü etkiliyor

Tesla’nın Avrupa’daki bu ciddi düşüşü, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda algısal nedenlere de bağlanıyor. Uzmanlara göre, Çinli markaların uygun fiyatlı ve rekabetçi modelleriyle pazarda etkisini artırması, Tesla’nın satışlarına doğrudan yansıdı. Ayrıca, Elon Musk’ın politik söylemlerine karşı oluşan tüketici tepkisi de bu düşüşte etkili olmuş olabilir.

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Avrupalı otomobil üreticileri bir yandan Çin'den gelen rekabetle mücadele ederken bir yandan da iç pazarlarındaki yüksek maliyetleri düşürmeye çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi de işleri zorlaştırıyor. Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara getirdiği yüzde 145 oranındaki ithalat vergisi ve Pekin'in misilleme olarak uyguladığı gümrük vergileri riskleri artırıyor.

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Avrupa'da otomobil satışları yükseldi, Tesla ise yüzde 28 düştü