Elektrikli motosiklet BMW CE 04 Türkiye fiyatı ve özellikleri

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BMW, fütüristik tasarıma sahip elektrikli motosikletini geçtiğimiz yılın temmuz ayında karşımıza çıkarmıştı. Elektrikli BMW CE 04'ün Türkiye fiyatına baktığımızda başlangıç seviyesinin vergilerle birlikte 255.360 TL olduğunu görüyoruz.

Elektrikli BMW CE 04 Türkiye fiyat listesi Versiyon Vergisiz Fiyat Satış Fiyatı Style Comfort 210.104 TL 255.360 TL Style Avantgarde 210.242 TL 255.528 TL

Listede görüldüğü üzere BMW CE 04 ülkemizde Style Comfort ve Style Avantgarde olmak üzere iki farklı versiyonla sunuluyor. Asıl odak noktası şehir içi kullanım olan CE 04'te kalıcı mıknatıslı sıvı soğutmalı senkron motor bulunuyor. Söz konusu motor, 4.900 dev/dak'da 31 kW (42 bg) azami güç ve 0-4.900 dev/dak aralığında 62 Nm azami tork üretiyor.

Söz konusu değerler ile 0-50 km/s hızlanmasını 2,6 saniyede tamamlayan BMW CE 04'ün azami hızı elektronik olarak 120 km/s ile sınırlandırılmış. 40 adet lityum iyon batarya hücresinden oluşan 8,5 kWsa'lik batarya paketi, WMTC'ye göre 130 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Enerji geri kazanım modunun da bulunduğu elektrikli motosiklette standart %0-80 şarj süresi 3,5 saat iken opsiyonel hızlı şarj cihazı ile bu süre 65 dakikaya kadar düşüyor.

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BMW CE 04'ün standart donanımları LED far, 10,25 inç TFT ekran, anahtarsız sürüş, üç farklı sürüş modu, BMW Motorrad ABS, ASC, elektronik geri vites, USB-C soketi, havalandırmalı saklama bölmesi, aydınlatmalı yan yükleme bölmesi ve ev tipi elektrik prizleri için standart şarj kablosu olarak sıralanıyor.

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Elektrikli motosikletin opsiyonel donanımları arasında ise Avantgarde stili, hızlı şarj aleti, alarm sistemi, yüksek ön cam, lastik basınç kontrolü ve ısıtmalı elcikler gibi özellikler bulunuyor. Bunun yanı sıra Comfort paketi (sırtlık desteğine sahip Comfort sele, sele ısıtma, ısıtmalı elcikler) ve Dynamics paketi (dinamik sürüş modu, adaptif far, aydınlatma haklası, DTC, ABS Pro) da opsiyon listesinde.

Opsiyonel olarak satın alınabilecek aksesuarlar ise bagaj taşıyıcı, Urban Vario arka çanta ve hızlı şarj kablosu gibi pek çok ekipman mevcut.

BMW CE 04'te nominal güç kapasitesini 11 kW (15 bg), azami gücü 23 kW (31 bg) ve batarya kapasitesini 6,3 kWsa'e indirgeme opsiyonu da mevcut. A1 sınıfı ehliyetle kullanılabilen bu versiyonun sürüş menzili 100 kilometre. %0-80 şarj süresi de standart olarak 2 saat 25 dakika iken opsiyonel hızlı şarj ile 50 dakikaya düşüyor.

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Elektrikli motosiklet BMW CE 04 Türkiye fiyatı ve özellikleri