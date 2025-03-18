Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa'da elektrikli otomobillerin pazar payı 2024'te yüzde 13,6'ya düştü

    AB'de motor tipine göre satışlarda üçüncü sırada yer alan elektrikli otomobillerin pazar payı 2023'te 14,6 seviyesindeyken 2024 yılında yüzde 13,6'ya düştü.       
    Avrupa'da elektrikli otomobilin pazar payı 2024'te %13,6'ya düştü Tam Boyutta Gör
    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinin (ACEA) verilerine göre, AB otomobil pazarı, 2023 yılına kıyasla geçen yılı yüzde 0,8'lik büyüme kaydederek 10,6 milyon satışla tamamladı.

    Geçen yıl İspanya'daki yüzde 7,1'lik büyüme dışında AB pazarındaki büyüme 2023'e göre düşük oldu. Fransa'da yüzde 3,2, Almanya'da yüzde 1 ve İtalya'da yüzde 0,5 düşüş yaşandı. Genel büyümeye rağmen AB otomobil pazarının hacmi, Kovid-19 salgını öncesinin yüzde 18,4 gerisinde seyrediyor.

    AB'de benzinli otomobillerin 2024 yılında yüzde 33,3'lük pazar payıyla liderliğini korumasına rağmen 2022'deki yüzde 35,3'lük payına kıyasla düşüş yaşadığı görülüyor. Geçen yıl dizel otomobil satışları ise 1 milyon 267 bin oldu ve bu araçların pazar payı 2023'e göre yüzde 13,6'dan yüzde 11,9'a geriledi.

    AB'de hibrit otomobil satışları ise 2023'e kıyasla yüzde 20,9 artışla 3,3 milyon adede ulaştı. Böylece hibrit otomobiller, toplam otomobil pazarında yüzde 30,9'luk paya sahip oldu. Elektrikli otomobiller 2024'te alıcılar için üçüncü en popüler tercih olmaya devam ederken, 2023'te yüzde 14,6 olan pazar payı, geçen yıl yüzde 13,6'da kaldı.

    En çok satılan markalar

    Avrupa'da elektrikli otomobilin pazar payı 2024'te %13,6'ya düştü Tam Boyutta Gör
    Marka bazlı ele alındığında geçen yıl AB'de satış lideri marka 1 milyon 371 bin 465 adetle Alman otomobil üreticisi Volkswagen oldu. Toyota, 928 bin 767 satışla ikinci, 774 bin 925 satışla BMW üçüncü olarak kayıtlara geçti. 766 bin 510 satışla Skoda dördüncü ve 699 bin 214 adetle de Renault beşinci sırada yer aldı.

    Geçen yıl Tesla'nın AB'deki satışları ise 327 bin 34 seviyesinde gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışlarında ise Tesla, Volkswagen ve Renault en fazla satılan markalar olarak öne çıkıyor.

    AB'den, küresel rekabet konusunda adımlarını güçlendirmesi bekleniyor

    AB'de elektrikli otomobillerin geleceği konusuna tartışmalar yaşanıyor. ACEA tarafından paylaşılan rapor, Çin ve ABD'den farklı olarak AB'nin elektrikli araç üretimini destekleyecek sağlam bir endüstriyel stratejiye sahip olmadığına işaret ediyor.

    AB tarafından elektrikli araç için çıkartılan birçok teşvike rağmen satışların istenilen seviyeye gelmemesi ve şarj istasyonu kurma konusunda yeterli çalışmaların yapılamaması bu konuda soru işaretlerini ortaya çıkarıyor.

    ACEA'nın raporuna göre, 2024'ün son çeyreğinde güçlü bir toparlanma ile Çin'in otomobil satışları yaklaşık 23 milyon adede ulaştı ve büyük ölçüde hükümetin vergi teşviklerinden yararlanarak yıllık bazda yüzde 2,6'lık bir artış kaydetti.

    Çin'in satışları küresel otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 31'ini oluşturdu. Çin'in elektrikli araç tedarik zincirindeki hakimiyeti AB'nin Avrupa elektrikli araç üretimini destekleme çabalarını gölgede bıraktı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kaliteli çakı tavsiyesi gaming gen tr fiziki gümüş nereden alınır barış çelenk hangi üniversite mezunu samsung türkiye garantili ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI SWORD 17 HX B14VGKG-054XTR
    MSI SWORD 17 HX B14VGKG-054XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum