Yeni 2025 Volkswagen Jetta tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bir zamanlar Avrupa ve Türkiye'de de oldukça popüler olan Jetta artık sadece belirli pazarlarda satılıyor. Alman marka yenilediği otomobili Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıttı. C-segment sedan modern bir görünüme kavuştu ve daha ucuz hale geldi.

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Başlangıç fiyatı 21.995 dolar olarak belirlenen 2025 Volkswagen Jetta, ilk etapta yeniden tasarlanan ön ızgara ve tamponuyla dikkat çekiyor. Araçta kullanılan yeni LED farların arasına opsiyonel olarak bir ışık şeridi eklenebildiğini de belirtelim.

Tam Boyutta Gör Sedan otomobilin arka tarafında yenilenen bagaj kapağı ve stop lambalarını birbirine bağlayan ışık şeridi göze çarpıyor. Jetta GLI modelinde ise geleneksel olarak daha agresif hatlar ve kırmızı detayların korunduğuna şahit oluyoruz.

Tam Boyutta Gör Volkswagen Jetta'nın iç mekanı yeniden tasarlanırken, ön konsoldaki multimedya ekranı 8.0 inçe yükseltildi. Ayrıca araçta Golf'ten uyarlanan klima kontrol paneli mevcut. Alman marka GLI modelinde yeni bir ısıtmalı spor direksiyon simidine yer vermiş durumda.

Standart donanımlar ve motor

2025 Volkswagen Jetta'da çift bölgeli klima kontrolünün yanı sıra sesli kontrol, akıllı telefonlar için kablosuz şarj, adaptif hız sabitleyici, otomatik frenleme, şerit takip asistanı ve kör nokta uyarı sistemi de artık tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Jetta'nın motor yelpazesinde değişiklik yok. Standart versiyon 1.5 litrelik 160 beygir gücünde turbo motorla gelirken, GLI varyantı 2.0 litrelik 231 beygir gücünde bir motora sahip. Ayrıca artık manuel şanzıman seçeneği yok. Otomobilin 1.5 litrelik versiyonuna 8 vitesli otomatik şanzıman, 2.0 litrelik versiyonuna ise 7 vitesli DSG şanzıman eşlik ediyor.

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