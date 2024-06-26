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    Anlık Bildirim

    Yeni 2025 Volkswagen Jetta tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Alman otomobil devi Volkswagen, yeni Jetta'yı gözler önüne çıkardı. C-segment sedan modern görünümü, gelişmiş iç mekanı ve kapsamlı donanım özellikleriyle öne çıkıyor.
    Yeni 2025 Volkswagen Jetta tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bir zamanlar Avrupa ve Türkiye'de de oldukça popüler olan Jetta artık sadece belirli pazarlarda satılıyor. Alman marka yenilediği otomobili Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıttı. C-segment sedan modern bir görünüme kavuştu ve daha ucuz hale geldi.

    Başlangıç fiyatı 21.995 dolar olarak belirlenen 2025 Volkswagen Jetta, ilk etapta yeniden tasarlanan ön ızgara ve tamponuyla dikkat çekiyor. Araçta kullanılan yeni LED farların arasına opsiyonel olarak bir ışık şeridi eklenebildiğini de belirtelim.

    Yeni 2025 Volkswagen Jetta tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sedan otomobilin arka tarafında yenilenen bagaj kapağı ve stop lambalarını birbirine bağlayan ışık şeridi göze çarpıyor. Jetta GLI modelinde ise geleneksel olarak daha agresif hatlar ve kırmızı detayların korunduğuna şahit oluyoruz.
    Yeni 2025 Volkswagen Jetta tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Jetta'nın iç mekanı yeniden tasarlanırken, ön konsoldaki multimedya ekranı 8.0 inçe yükseltildi. Ayrıca araçta Golf'ten uyarlanan klima kontrol paneli mevcut. Alman marka GLI modelinde yeni bir ısıtmalı spor direksiyon simidine yer vermiş durumda.

    Standart donanımlar ve motor

    2025 Volkswagen Jetta'da çift bölgeli klima kontrolünün yanı sıra sesli kontrol, akıllı telefonlar için kablosuz şarj, adaptif hız sabitleyici, otomatik frenleme, şerit takip asistanı ve kör nokta uyarı sistemi de artık tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

    Yeni 2025 Volkswagen Jetta tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yeni Jetta'nın motor yelpazesinde değişiklik yok. Standart versiyon 1.5 litrelik 160 beygir gücünde turbo motorla gelirken, GLI varyantı 2.0 litrelik 231 beygir gücünde bir motora sahip. Ayrıca artık manuel şanzıman seçeneği yok. Otomobilin 1.5 litrelik versiyonuna 8 vitesli otomatik şanzıman, 2.0 litrelik versiyonuna ise 7 vitesli DSG şanzıman eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    lidokain sprey reçetesiz alınır mı jagermeister yanında ne yenir başkent inşaat şikayet savcı olmak zor mu ybs okunur mu

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