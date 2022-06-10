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    Tether’in USDT’si Tezos ağına geldi

    Değeri dolara sabit popüler kripto paralardan biri olan USDT, Terra'nın UST'sindeki çküşün ardından USDT'nin güvenilirliği için yeni adımlar atmaya devam ediyor. USDT, Tezos ağında piyasaya sürülüyor.
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    Tether’in USDT’si Tezos ağına geldi
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    Özellikle UST‘nin yaşadığı çöküş sonrası durumdan oldukça etkilenen USDT, ileriye dönük planlar yapmaya devam ediyor. Çıkan son haberlere göre; Tether, Polygon ağına genişlemesinden kısa bir süre sonra Tezos Blockchain’inde piyasaya sürülüyor.

    Tether’in USDT’si Tezos Ağında Hayata Geçiyor

    Tezos, kullanıcıların Ethereum, Solana, Avalanche, Algorand, Tron, Omni, EOS, Liquid Network, Kusama, Bitcoin Cash’in Standard Ledger Protocol ve Polygon ağından sonra USDT‘yi kullanabileceği 12. Blockchain ağı olacak.

    Tether yaptığı açıklamada ayrıca USDT‘yi tüm Blockchain'lerin yanı sıra layer-2 protokolleri üzerinde de başlatmayı planladığını söyledi. Bunun yanında Tether geliştiricileri, USDT’nin Tezos’taki lansmanının Blockchain ağının DeFi ekosistemine yardımcı olacağını da belirtti.

    Tether CTO’su Paolo Ardoino konu hakkında şunları söyledi:

    “Büyüyen ve canlı topluluğuna dijital token alanındaki en likiteli, istikrarlı ve güvenilir sabit paraya erişim sunan USDT’yi Tezos’ta piyasaya sürmekten heyecan duyuyoruz. Tezos hızla sahneye çıkıyor. Bu entegrasyonun uzun vadeli büyümesi için gerekli olacağına inanıyoruz”

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    hamza5806 21 saat önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 21 saat önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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