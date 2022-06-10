Tether’in USDT’si Tezos ağına geldi

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Özellikle UST‘nin yaşadığı çöküş sonrası durumdan oldukça etkilenen USDT, ileriye dönük planlar yapmaya devam ediyor. Çıkan son haberlere göre; Tether, Polygon ağına genişlemesinden kısa bir süre sonra Tezos Blockchain’inde piyasaya sürülüyor.

Tether’in USDT’si Tezos Ağında Hayata Geçiyor

Tezos, kullanıcıların Ethereum, Solana, Avalanche, Algorand, Tron, Omni, EOS, Liquid Network, Kusama, Bitcoin Cash’in Standard Ledger Protocol ve Polygon ağından sonra USDT‘yi kullanabileceği 12. Blockchain ağı olacak.

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Tether yaptığı açıklamada ayrıca USDT‘yi tüm Blockchain'lerin yanı sıra layer-2 protokolleri üzerinde de başlatmayı planladığını söyledi. Bunun yanında Tether geliştiricileri, USDT’nin Tezos’taki lansmanının Blockchain ağının DeFi ekosistemine yardımcı olacağını da belirtti.

Tether CTO’su Paolo Ardoino konu hakkında şunları söyledi:

“Büyüyen ve canlı topluluğuna dijital token alanındaki en likiteli, istikrarlı ve güvenilir sabit paraya erişim sunan USDT’yi Tezos’ta piyasaya sürmekten heyecan duyuyoruz. Tezos hızla sahneye çıkıyor. Bu entegrasyonun uzun vadeli büyümesi için gerekli olacağına inanıyoruz”

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